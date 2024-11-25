Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BIOPLAS làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIOPLAS
Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- |,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
- Thực hiện hoạt động bán hàng đạt chỉ tiêu doanh thu do Giám đốc kinh doanh giao
- Giới thiệu tư vấn các sản phẩm dịch vụ của công ty
- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng
- Chăm sóc khách hàng mới và cũ
- Báo giá, thương lượng giá cả, các chương trình ưu đãi cho khách hàng
- Thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định của Công ty
- Thực hiện các công việc khác theo sự sắp xếp của Ban lãnh đạo.
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.
- Nam/ Nữ tuổi từ 21t - 38t
- Chịu khó, nhiệt tình, không ngại di chuyển, giao tiếp tốt.
- Sử dụng thành thạo máy vi tính và các phần mềm tin học văn phòng (Ms Office,...).
- Ứng viên làm việc tại Miền Bắc ưu tiên có kinh nghiệm kênh MT.
- Ứng viên làm việc tại Miền Nam ưu tiên có kinh nghiệm kênh GT, Horeca
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIOPLAS Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: 9 triệu đến 15 triệu
- Thưởng KPI theo quy định
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định khi ký HĐLĐ
- Làm việc từ T2-T6, từ 8h-17h; T7, từ 8h-12h
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIOPLAS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
