Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BIOPLAS làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - |,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

- Thực hiện hoạt động bán hàng đạt chỉ tiêu doanh thu do Giám đốc kinh doanh giao

- Giới thiệu tư vấn các sản phẩm dịch vụ của công ty

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng

- Chăm sóc khách hàng mới và cũ

- Báo giá, thương lượng giá cả, các chương trình ưu đãi cho khách hàng

- Thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định của Công ty

- Thực hiện các công việc khác theo sự sắp xếp của Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.

- Nam/ Nữ tuổi từ 21t - 38t

- Chịu khó, nhiệt tình, không ngại di chuyển, giao tiếp tốt.

- Sử dụng thành thạo máy vi tính và các phần mềm tin học văn phòng (Ms Office,...).

- Ứng viên làm việc tại Miền Bắc ưu tiên có kinh nghiệm kênh MT.

- Ứng viên làm việc tại Miền Nam ưu tiên có kinh nghiệm kênh GT, Horeca

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIOPLAS Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 9 triệu đến 15 triệu

- Thưởng KPI theo quy định

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định khi ký HĐLĐ

- Làm việc từ T2-T6, từ 8h-17h; T7, từ 8h-12h

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIOPLAS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.