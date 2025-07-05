Tuyển Kỹ sư thiết kế CTY TNHH KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN LẠNH QUÍ LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Tuyển Kỹ sư thiết kế CTY TNHH KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN LẠNH QUÍ LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

CTY TNHH KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN LẠNH QUÍ LONG
Ngày đăng tuyển: 05/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2025
CTY TNHH KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN LẠNH QUÍ LONG

Kỹ sư thiết kế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại CTY TNHH KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN LẠNH QUÍ LONG

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 15 lam sơn, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Thực hiện tính toán và thiết kế hệ thống HVAC phòng sạch, nhà máy được hoàn thiện bản vẽ thiết kế HVAC.
Thực hiện bóc tách khối lượng hệ thống HVAC, khí nén, Boiler, PCCC
Thực hiện thiết kế hệ thống HVAC: điều hòa cục bộ, VRF, Chiller, thông gió, phòng sạch hệ thống khí nén.
Dựng mô hình Revit các hệ cơ điện.
Đọc và sử dụng tiêu chuẩn: Ashare, TCVN5687, QCVN 06-2022, ISO14644
Thực hiện các công việc khác liên quan theo chỉ đạo cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

01 Nam, từ 23 tuổi
Đại học-Chuyên ngành Kỹ thuật nhiệt, Nhiệt lạnh
Kỹ thuật nhiệt, Nhiệt lạnh
Kinh nghiệm: 01 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương
Yêu cầu: Sử dụng Tốt phần mền tính toán: Revit, Autocard
Hiểu biết hệ thống lạnh, điều hòa không khí
Am hiểu cơ bản các hệ thống cơ điện khác: PCCC, điện,....
Anh Văn (Đọc-hiểu hồ sơ, tài liệu); giao tiếp tiếng anh cơ bản
Đảm bảo sức khỏe để làm viêc ổn đinh
Trung thực, có tinh thần trách nhiệm; Linh hoạt, có tinh thần cầu tiến

Tại CTY TNHH KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN LẠNH QUÍ LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Thỏa thuận lương năng lực ứng viên và định hướng ổn định công việc;
Tham gia BHXH-BHYT-BHTN theo quy đinh pháp luật hiện hành;
Soát xét lương hàng năm;
Lương tháng 13 theo chính sách công ty;
Teambulding, hiếu hỉ, BH tai nạn ...;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTY TNHH KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN LẠNH QUÍ LONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CTY TNHH KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN LẠNH QUÍ LONG

CTY TNHH KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN LẠNH QUÍ LONG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 15 LAM SƠN, F05, PHÚ NHUẬN, HCMC

