Tuyển Kỹ sư thiết kế CTY TNHH KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN LẠNH QUÍ LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 15 lam sơn, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Thực hiện tính toán và thiết kế hệ thống HVAC phòng sạch, nhà máy được hoàn thiện bản vẽ thiết kế HVAC.

Thực hiện bóc tách khối lượng hệ thống HVAC, khí nén, Boiler, PCCC

Thực hiện thiết kế hệ thống HVAC: điều hòa cục bộ, VRF, Chiller, thông gió, phòng sạch hệ thống khí nén.

Dựng mô hình Revit các hệ cơ điện.

Đọc và sử dụng tiêu chuẩn: Ashare, TCVN5687, QCVN 06-2022, ISO14644

Thực hiện các công việc khác liên quan theo chỉ đạo cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

01 Nam, từ 23 tuổi

Đại học-Chuyên ngành Kỹ thuật nhiệt, Nhiệt lạnh

Kỹ thuật nhiệt, Nhiệt lạnh

Kinh nghiệm: 01 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương

Yêu cầu: Sử dụng Tốt phần mền tính toán: Revit, Autocard

Hiểu biết hệ thống lạnh, điều hòa không khí

Am hiểu cơ bản các hệ thống cơ điện khác: PCCC, điện,....

Anh Văn (Đọc-hiểu hồ sơ, tài liệu); giao tiếp tiếng anh cơ bản

Đảm bảo sức khỏe để làm viêc ổn đinh

Trung thực, có tinh thần trách nhiệm; Linh hoạt, có tinh thần cầu tiến

Tại CTY TNHH KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN LẠNH QUÍ LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Thỏa thuận lương năng lực ứng viên và định hướng ổn định công việc;

Tham gia BHXH-BHYT-BHTN theo quy đinh pháp luật hiện hành;

Soát xét lương hàng năm;

Lương tháng 13 theo chính sách công ty;

Teambulding, hiếu hỉ, BH tai nạn ...;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTY TNHH KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN LẠNH QUÍ LONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin