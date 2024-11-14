Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Quốc Tế Pa Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - số 13 ngõ 316 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Cung cấp, tư vấn đầy đủ và chính xác thông tin sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Chăm sóc khách hàng hiện có, xử lý đơn đặt hàng.

Thu thập, phân tích thông tin xu hướng, nhu cầu của thị trường và khách hàng.

Liên hệ khách hàng data có sẵn.

Tiếp cận, mở rộng khách hàng mới, khách hàng tiềm năng.

Gặp gỡ khách hàng, đàm phán, trao đổi chính sách, thông tin sản phẩm, quyền lợi hợp tác và duy trì mối quan hệ với đối tác phân phối.

Yêu Cầu Công Việc

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên về các ngành nghề kinh doanh, bán hàng

Ưu tiên có kinh nghiệm trong các ngành nghề liên quan đến mỹ phẩm

Tác phong nhanh nhẹn, lịch thiệp, hòa nhã.

Có kỹ năng giao tiếp, thương lượng, thuyết phục khách hàng.

Có kỹ năng xử lý tình huống, phàn nàn khách hàng.

Tự tin, năng động, đam mê kinh doanh, gặp gỡ khách hàng, đối tác.

Chịu được áp lực công việc cao.

Tại Công Ty TNHH Quốc Tế Pa Media Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức Lương Từ 7-12tr (Thu nhập không giới hạn từ 10-20 triệu/tháng,Bao gồm lương cứng + phụ cấp + KPI )

- Chế độ thăng tiến rõ ràng, cơ hội thăng tiến các vị trí leader, trưởng phòng.

- Các chế độ nghỉ lễ,... theo luật lao động hiện hành.

- Khen thưởng các ngày lễ tết và lương tháng thứ 13.

- Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của công ty.

- Du lịch nước ngoài, trong nước hàng năm.

- Được trang bị đầy đủ công cụ làm việc (laptop/máy tính và các công cụ làm việc khác)

- Môi trường làm việc nhiều người trẻ, năng động, vui vẻ, được tạo điều kiện để phát triển bản thân và tạo cơ hội thăng tiến lên các chức vụ cao hơn.

Thời gian làm việc:

Thời gian làm việc từ 9h sáng đến 17h chiều từ thứ 2 đến thứ 7.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Quốc Tế Pa Media

