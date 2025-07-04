Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y SINH HUANG LIANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 487 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Phiên dịch Trung – Việt trong quá trình giao tiếp với khách hàng, đối tác và nội bộ công ty

Dịch tài liệu, hợp đồng, báo cáo... giữa tiếng Trung và tiếng Việt

Hỗ trợ quản lý lịch trình làm việc, nhắc việc và theo dõi tiến độ công việc

Thực hiện các công việc hỗ trợ hành chính, hỗ trợ vận hành dự án

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ cấp trên

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo tiếng Trung (nghe – nói – đọc – viết)

Tốt nghiệp đại học

Có kỹ năng giao tiếp tốt, chủ động, xử lý tình huống linh hoạt

Thành thạo các công cụ văn phòng cơ bản (Word, Excel, PowerPoint...)

Có thể đi công tác khi cần

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm trợ lý, từng làm việc trong môi trường sử dụng tiếng Trung hoặc có kinh nghiệm quản lý cộng đồng, fanpage, nền tảng mạng xã hội

Ứng viên ứng tuyển vui lòng nộp CV bằng tiếng Trung

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y SINH HUANG LIANG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật

Lương tháng 13

Nghỉ lễ, nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y SINH HUANG LIANG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin