Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y SINH HUANG LIANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y SINH HUANG LIANG
Ngày đăng tuyển: 04/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/07/2025
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y SINH HUANG LIANG

Trợ lý tiếng Trung

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y SINH HUANG LIANG

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 487 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Phiên dịch Trung – Việt trong quá trình giao tiếp với khách hàng, đối tác và nội bộ công ty
Dịch tài liệu, hợp đồng, báo cáo... giữa tiếng Trung và tiếng Việt
Hỗ trợ quản lý lịch trình làm việc, nhắc việc và theo dõi tiến độ công việc
Thực hiện các công việc hỗ trợ hành chính, hỗ trợ vận hành dự án
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ cấp trên

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo tiếng Trung (nghe – nói – đọc – viết)
Tốt nghiệp đại học
Có kỹ năng giao tiếp tốt, chủ động, xử lý tình huống linh hoạt
Thành thạo các công cụ văn phòng cơ bản (Word, Excel, PowerPoint...)
Có thể đi công tác khi cần
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm trợ lý, từng làm việc trong môi trường sử dụng tiếng Trung hoặc có kinh nghiệm quản lý cộng đồng, fanpage, nền tảng mạng xã hội
Ứng viên ứng tuyển vui lòng nộp CV bằng tiếng Trung

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y SINH HUANG LIANG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật
Lương tháng 13
Nghỉ lễ, nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y SINH HUANG LIANG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y SINH HUANG LIANG

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y SINH HUANG LIANG

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 487 Điện Biên Phủ, phường 3, quận 3

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

