Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH DUGI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 40 Triệu

- Đàm phán, thương lượng bán hàng với đại lý cũ, tìm kiếm mở mới điểm bán

- Tìm hiểu, nghiên cứu các sản phẩm của công ty để giới thiệu tư vấn và giải đáp thắc mắc của khách hàng. Đồng thời nghiên cứu sản phẩm và chính sách bán hàng của đối thủ cạnh tranh

- Nắm rõ chính sách, chương trình khuyến mại của công ty ở từng thời điểm

- Tìm hiểu về khách hàng như tính cách, khả năng bán hàng, vị trí đại lý,... để tạo lập mối quan hệ với khách hàng

- Chăm sóc khách hàng sau bán hàng và các chế độ hậu mãi để tạo dựng hình ảnh, uy tín của công ty

- Cập nhật hàng hóa thường xuyên (hàng tồn kho, hàng mới...)

- Sắp xếp, vệ sinh sản phẩm của công ty trưng bầy tại cửa hàng của đại lý

- Lập kế hoạch hàng tuần, hàng tháng. Đồng thời lập báo cáo tình hình kinh doanh cho quản lý, giám sát

- Triển khai bán hàng để đảm bảo được doanh số đã được công ty giao

- Theo dõi và thu hồi công nợ theo đúng hạn mức

- Nam/nữ từ 22 tuổi trở lên.

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết bị vệ sinh, vật liệu xây dựng, bán hàng kênh đại lý là một lợi thế .

- Giao tiếp tốt, ngoại hình ưa nhìn, có trách nhiệm với công việc.

- Am hiểu thị trường,sẵn sàng theo các quy trình, yêu cầu của công ty nhằm đạt mục tiêu bán hàng.

- Có kỹ năng quản lý doanh thu, chịu được áp lực cao.

- Có kỹ năng lập kế hoạch và báo cáo công việc

- Có khả năng làm việc độc lập cũng như hợp tác làm việc theo nhóm

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

Tại CÔNG TY TNHH DUGI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng từ 7.000.000 - 12.000.000 theo level (thỏa thuận khi phỏng vấn)

- Thu nhập: Trên 9.000.000 - 40.000.000/tháng + Thưởng (Thu nhập không giới hạn)

- Hưởng đầy đủ quyền lợi của người lao động theo quy định

- Được hưởng các phúc lợi khác của công ty: sinh nhật, du lịch, tạo giá trị cộng đồng...

- Được đào tạo chuyên sâu về sản phẩm, đào tạo chuyên môn, đào tạo kỹ năng để phát triển bản thân

- Nghỉ các ngày chủ nhật trong tháng + các ngày lễ tết theo quy định

- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp, có cơ hội học hỏi từ leader có tâm có tầm, được hưởng các chính sách và quyền lợi theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DUGI VIỆT NAM

