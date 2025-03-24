Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH AEON Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH AEON Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu

Công ty TNHH AEON Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 24/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/04/2025
Công ty TNHH AEON Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH AEON Việt Nam

Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 30 Tân Thắng, Phường Sơn Kỳ , Quận Tân Phú, Tp HCM, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 20 Triệu

1.Dịch vụ chăm sóc khách hàng
- Đưa ra lời khuyên và dịch vụ khách hàng tốt để khuyến khích “bán thêm”. Hãy lịch sự và lắng nghe nhu cầu của khách hàng.
- Nhận thông tin và giới thiệu tới khách hàng về hàng mới về, các chương trình khuyến mãi, chính sách thanh toán, đổi/trả,...
- Giải quyết khiếu nại của khách hàng, trong trường hợp không giải quyết được, báo cáo vấn đề với Trưởng nhóm/Nhân viên chủ chốt.
- Đăng ký thẻ thành viên cho khách hàng (kiểm tra CMND, đưa mẫu cho khách hàng, đăng ký thẻ thành viên).
2.Hoạt động thu ngân
- Quét các mặt hàng trong máy tính tiền và đảm bảo giá cả chính xác.
- Đóng túi, hộp hoặc bọc đồ đã mua.
- Nhận thanh toán bằng tiền mặt, séc, thẻ tín dụng, chứng từ hoặc ghi nợ tự động.
- Xuất biên lai, hoàn tiền, ghi có hoặc thay đổi do khách hàng.
- Đếm tiền trong ngăn đựng tiền vào đầu ca để đảm bảo số tiền là chính xác và có
sự thay đổi thích hợp.
- Đếm tiền cuối mỗi ca và nộp cho Trưởng nhóm.
- Giải quyết khiếu nại của khách hàng một cách chủ động.
3.Quản lý thương mại
- Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ từ nhà cung cấp để đảm bảo chính xác về số lượng, quy cách theo đơn đặt hàng.
- Kiểm tra các tài liệu kèm theo đơn đặt hàng để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ. thông tin, đặc biệt là các tờ khai đặc biệt theo quy định của pháp luật Việt Nam (như tờ khai kiểm dịch động vật, tờ khai hải quan, v.v.).
- Kiểm tra hàng hóa nhập về kho đảm bảo đúng số lượng, quy cách.
- Kiểm tra hàng hóa xuất kho để giao cho khách hàng, cửa hàng khác hoặc để bảo trì.
4.Quản lý hàng hóa và phi hàng hóa
Quản lý hàng hóa
- Bổ sung hàng hóa, đảm bảo hàng hóa luôn trong tình trạng tốt và chất lượng.
- Đảm bảo tất cả hàng hóa trưng bày đều theo sơ đồ hoặc hướng dẫn của người giám sát/Người bán hàng và tất cả giá giữa hàng hóa trưng bày và thẻ giá đều được kiểm đếm.
- Tiến hành kiểm tra giá trên POS/SST và hoàn tất việc thay đổi nhãn giá (nếu cần) trước khi mở cửa hàng.
Quản lý phi hàng hóa
- Kiểm tra, làm sạch và đảm bảo các thiết bị hoạt động, hệ thống chiếu sáng và đồ đạc cố định (gondola, toa xe, kệ, v.v.) ở trong tình trạng tốt.
- Giữ sàn bán hàng sạch sẽ và gọn gàng.
- Thực hiện đúng quy trình an toàn phòng cháy chữa cháy
5S
- Giữ gìn khu vực thanh toán sạch sẽ và ngăn nắp.
5. Tuân thủ cácQuy tắc và quy định
- Tuân thủ mọi quy trình làm việc, chính sách, nội quy, quy định của công ty.
6.Các nhiệm vụ khác
- Các nhiệm vụ hoặc trách nhiệm khác theo sự phân công của Trưởng nhóm, Trưởng phòng và lãnh đạo.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm việc tại cửa hàng PET là một lợi thế.
Địa điểm làm việc: Estella Quận 2
Không yêu cầu kinh nghiệm
Có thể làm xoay ca
Giao tiếp tốt, ham học hỏi, siêng năng, chịu khó, trung thực
Thời gian làm việc: 8 tiếng/ngày, 6 ngày/tuần
Có thể làm vào Thứ Bảy, Chủ Nhật và Lễ

Tại Công ty TNHH AEON Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh
Phụ cấp tiền xăng, cơm trưa
Bảo hiểm sức khỏe dành cho nhân viên
Thưởng lương tháng 13, 14
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định của Luật
Thưởng doanh số (theo tình hình kinh doanh công ty)
Chiết khấu khi mua hàng
Khám sức khỏe, du lịch hằng năm
Thưởng hiệu quả công việc
Hỗ trợ bảo hiểm sức khỏe dành cho người thân
Chương trình tài trợ học phí, đào tạo và phát triển năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH AEON Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH AEON Việt Nam

Công ty TNHH AEON Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 30 Bờ Bao Tân Thắng, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, Tp. HCM

