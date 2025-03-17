Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 11, Vĩnh Trung Plaza, 255 - 257 Hùng Vương, Thanh Khê, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Tìm kiếm, tiếp cận và tư vấn cho khách hàng các gói sản phầm phần mềm xuất khẩu phù hợp

Phân tích nhu cầu của khách hàng và tư vấn giải pháp phần mềm phù hợp.

Thực hiện các cuộc gọi, email, gặp gỡ trực tiếp để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng mảng xuất nhập khẩu

Theo dõi, báo cáo và quản lý tiến độ bán hàng, đảm bảo đạt được mục tiêu doanh số.

Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm/dịch vụ.

Cập nhật kiến thức về sản phẩm, thị trường và đối thủ cạnh tranh.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, xuất nhập khẩu, logistics hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm làm nhân viên kinh doanh, chăm sóc khách hàng hoặc nhân viên tư vấn

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Chăm chỉ, không ngại khó

Có laptop cá nhân để làm việc

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Có khả năng sử dụng các công cụ CRM (Salesforce, Zoho CRM,...) là một lợi thế.

Trung thực, năng động, nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cơ bản từ 10tr + Hoa hồng + Thưởng. Hoa hồng cao từ 10% - 40%

Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Được đào tạo các kỹ năng bán hàng và sản phẩm.

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

