Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh: Tầng 11, Vĩnh Trung Plaza, 255
- 257 Hùng Vương, Thanh Khê, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Tìm kiếm, tiếp cận và tư vấn cho khách hàng các gói sản phầm phần mềm xuất khẩu phù hợp
Phân tích nhu cầu của khách hàng và tư vấn giải pháp phần mềm phù hợp.
Thực hiện các cuộc gọi, email, gặp gỡ trực tiếp để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng mảng xuất nhập khẩu
Theo dõi, báo cáo và quản lý tiến độ bán hàng, đảm bảo đạt được mục tiêu doanh số.
Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm/dịch vụ.
Cập nhật kiến thức về sản phẩm, thị trường và đối thủ cạnh tranh.
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm làm nhân viên kinh doanh, chăm sóc khách hàng hoặc nhân viên tư vấn
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.
Chăm chỉ, không ngại khó
Có laptop cá nhân để làm việc
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Có khả năng sử dụng các công cụ CRM (Salesforce, Zoho CRM,...) là một lợi thế.
Trung thực, năng động, nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Được đào tạo các kỹ năng bán hàng và sản phẩm.
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
