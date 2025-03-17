Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 17/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/04/2025
CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 11, Vĩnh Trung Plaza, 255

- 257 Hùng Vương, Thanh Khê, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Tìm kiếm, tiếp cận và tư vấn cho khách hàng các gói sản phầm phần mềm xuất khẩu phù hợp
Phân tích nhu cầu của khách hàng và tư vấn giải pháp phần mềm phù hợp.
Thực hiện các cuộc gọi, email, gặp gỡ trực tiếp để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng mảng xuất nhập khẩu
Theo dõi, báo cáo và quản lý tiến độ bán hàng, đảm bảo đạt được mục tiêu doanh số.
Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm/dịch vụ.
Cập nhật kiến thức về sản phẩm, thị trường và đối thủ cạnh tranh.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, xuất nhập khẩu, logistics hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm làm nhân viên kinh doanh, chăm sóc khách hàng hoặc nhân viên tư vấn
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.
Chăm chỉ, không ngại khó
Có laptop cá nhân để làm việc
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Có khả năng sử dụng các công cụ CRM (Salesforce, Zoho CRM,...) là một lợi thế.
Trung thực, năng động, nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cơ bản từ 10tr + Hoa hồng + Thưởng. Hoa hồng cao từ 10% - 40%
Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Được đào tạo các kỹ năng bán hàng và sản phẩm.
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 11, Vĩnh Trung Plaza , 255 Hùng Vương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

