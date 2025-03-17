Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XÂY DỰNG SÀI GÒN AN PHÚ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: KDC CityLand, Số 52, Đường số 3, Phường 10, Gò Vấp, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Tìm kiếm, tiếp cận khách hàng

Có nguồn khách hàng từ data công ty

Tư vấn và giới thiệu sản phẩm của công ty tới khách hàng

Kết hợp bộ phận Hợp đồng làm hợp đồng và các điều khoản trong hợp đồng

Đàm phán và chốt hợp đồng, theo dõi quá trình thực hiện

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chăm chỉ, ham học hỏi

Ngoại hình dễ nhìn, kỹ năng giao tiếp tốt

Kỹ năng tạo mối quan hệ

Nam biết đọc bản vẽ, nữ không yêu cầu

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XÂY DỰNG SÀI GÒN AN PHÚ Thì Được Hưởng Những Gì

Xét tăng lương, vị trí hằng năm

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật theo quy định công ty và nhà nước

Được training về sản phẩm và tham gia khóa đào tạo về kỹ năng chuyên môn

Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XÂY DỰNG SÀI GÒN AN PHÚ

