Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH PHỤNG TIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH PHỤNG TIÊN
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 913 đường Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Quận 12
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm và phát triển tệp khách hàng trên nền tảng mạng xã hội
Mở rộng tệp khách hàng hiện tại của công ty
Đăng bài, sản xuất video ngắn căn bản để quảng bá
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trong lĩnh vực Sale / Kinh Doanh
Có đam mê, hiểu biết trong lĩnh vực công nghệ
Có kỹ năng giao tiếp tốt, chịu được áp lực công việc
Tại CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH PHỤNG TIÊN Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thưởng thương lượng
Hoa hồng hấp dẫn
Thưởng lễ, tết, lương tháng 13 ...
Được làm việc trong môi trường năng động
Lương thưởng hấp dẫn theo năng lực của ứng viên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH PHỤNG TIÊN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
