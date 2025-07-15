Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH PHỤNG TIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 913 đường Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và phát triển tệp khách hàng trên nền tảng mạng xã hội

Mở rộng tệp khách hàng hiện tại của công ty

Đăng bài, sản xuất video ngắn căn bản để quảng bá

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trong lĩnh vực Sale / Kinh Doanh

Có đam mê, hiểu biết trong lĩnh vực công nghệ

Có kỹ năng giao tiếp tốt, chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH PHỤNG TIÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng thương lượng

Hoa hồng hấp dẫn

Thưởng lễ, tết, lương tháng 13 ...

Được làm việc trong môi trường năng động

Lương thưởng hấp dẫn theo năng lực của ứng viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH PHỤNG TIÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin