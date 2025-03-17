Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Phan Nguyễn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 1, 3, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình., Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

1. Mục tiêu chính:

- Đạt chỉ tiêu doanh số và thị phần theo khu vực được giao.

- Mở rộng và duy trì mối quan hệ với các khách hàng trong kênh MT, bao gồm các chuỗi siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng bách hóa.

2. Nhiệm vụ chính:

- Thực hiện các hoạt động bán hàng hàng ngày, bao gồm việc trình bày sản phẩm, tư vấn, giới thiệu các chương trình khuyến mãi cho khách hàng.

- Theo dõi và đảm bảo sản phẩm được trưng bày theo tiêu chuẩn của công ty.

- Kiểm tra và báo cáo tình trạng hàng hóa, bao gồm hàng tồn kho, hàng sắp hết hạn, và giải quyết các vấn đề liên quan đến hàng hóa.

- Thu thập thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh và báo cáo lại cho quản lý.

- Đề xuất và thực hiện các kế hoạch cải thiện hiệu suất bán hàng.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên, ưu tiên các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, marketing.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, chủ động, năng động, có khả năng thuyết phục và đàm phán.

- Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

- Có kinh nghiệm làm việc trong ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) là một lợi thế.

- Kỹ năng sử dụng máy tính và các phần mềm văn phòng.

- Có kinh nghiệm tại vị trí tương đương là một lợi thế.

Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Phan Nguyễn Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập:

-

Thu nhập:

+ Lương cứng: 7.500.000VNĐ + Thưởng KPI + Phụ cấp ăn trưa + Thưởng chuyên cần.

+ Tổng thu nhập: 7.500.000 - 10.000.000VNĐ

- Các chính sách thưởng theo quy định của Công ty:

+ Lương tháng 13

+ Thưởng ngày lễ (Tết dương lịch, Quốc khánh, Giải phóng miền nam, Quốc tế lao động).

+ Quà các ngày ( Sinh nhật, tết thiếu nhi, tết trung thu, Quốc tế phụ nữ, Phụ nữ Việt Nam)

- Được hưởng phép năm sau khi hoàn thành thử việc.

- Tham gia Team Building, Du lịch hàng năm do Công ty tổ chức.

- Người lao động được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Công ty.

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Phan Nguyễn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin