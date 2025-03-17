Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Toyota Đông Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 650 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức, HCM - Số 1 Lê Văn Chí, Phường Linh Chiểu, Tp.Thủ Đức, HCM - 63A Nguyễn Văn Lượng, Phường 10, Quận Gò Vấp, HCM, Quận Thủ Đức

Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu mua - bán xe ô tô đã qua sử dụng từ các kênh phương tiên truyền thông:Facebook, Zalo, Google ads, Tiktok …

Tư vấn bán xe xe ô tô đã qua sử dụng và các sản phẩm theo xe: Phụ kiện, bảo hiểm, ngân hàng….

Đàm phán và thương lương ký kết hợp đồng mua bán/thu mua xe

Chủ động liên hệ và chăm sóc hậu bán hàng đối với các khách hàng để duy trì, phát triển nguồn khách hàng.

Tuổi: 20 -28 tuổi

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

Ngoại hình ưa nhìn, vui vẻ, hoạt bát

Có kinh nghiệm làm việc là một lợi thế

Thời gian làm việc: Làm việc giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 7 (Từ 7giờ30 -17giờ, riêng thứ 7 về lúc 16 giờ)

Tại Công ty Cổ phần Toyota Đông Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

Lương theo khoảng: 15,000,000 đ-20,000,000 đ (Thu nhập không giới hạn tùy theo năng lực)

Được tham gia các chương trình đào tạo nghiệp vụ tử Công ty ô tô Toyota Việt Nam

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan/ nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ Tết lễ, …), hỗ trợ cơm trưa cho nhân viên, chỗ để xe mát mẻ.

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện.

Được nghỉ ngày Chủ nhật, phép năm và các ngày lễ theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Toyota Đông Sài Gòn

