Tuyển Nhân viên kinh doanh Perfetti Van Melle (Viet Nam) Limited làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập Đến 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Perfetti Van Melle (Viet Nam) Limited
- Bà Rịa Vũng Tàu:
- Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa
- Vũng Tàu, Thành phố Vũng Tàu
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 20 Triệu
Bao phủ tất cả các điểm bán trong khu vực được giao theo đúng lộ trình và thời gian quy định
Phân phối đầy đủ các sản phẩm của PVM tại tất cả điểm bán
Vệ sinh, trưng bày sản phẩm theo đúng hướng dẫn
Thực hiện đúng các chương trình phát triển thị trường như khuyến mãi, trưng bày,…
Tuân thủ và thực hiện tốt các quy định và quy trình làm việc của công ty và đại lý
Hoàn tất các báo cáo được yêu cầu một các chính xác và kịp thời
Xây dựng và duy trì tốt mối quan hệ với khách hàng
Hoàn thành tất cả các chỉ tiêu được giao (doanh số, các yếu tố nền tảng,…)
Thời gian bình quân tại 1 điểm bán (sales + trưng bày quầy kệ): 10-15 phút/điểm bán
Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kỹ năng bán hàng tốt (kinh nghiệm bán hàng trên 6 tháng) & kỹ năng thương lượng
Tại Perfetti Van Melle (Viet Nam) Limited Thì Được Hưởng Những Gì
· Cung cấp máy móc làm việc (máy PDA, đã có sim 4G), trang phục
· Ký hợp đồng trực tiếp với công ty, không qua nhà phân phối
· Chỉ thử việc 1 tháng, nhận 100% lương trong thời gian thử việc
· Tăng lương 1 lần/năm
· 13 ngày phép/năm
· Lương tháng 13
· BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm tai nạn 24/24
· Cơ hội đào tạo huấn luyện và thăng tiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Perfetti Van Melle (Viet Nam) Limited
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
