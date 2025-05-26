Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI NỘI THẤT PHÚ THỊNH làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bà Rịa Vũng Tàu: - 529 Trương Công Định, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam, Thành phố Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

• Hỗ trợ Trưởng phòng xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh theo từng giai đoạn.

• Quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh, giám sát chỉ tiêu và hiệu quả làm việc.

• Đào tạo, hướng dẫn nhân viên mới và hỗ trợ xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình bán hàng.

• Trực tiếp tiếp cận, chăm sóc khách hàng lớn, xây dựng và phát triển mối quan hệ khách hàng thân thiết, đại lý.

• Theo dõi doanh số bán hàng, phân tích báo cáo và đề xuất giải pháp cải thiện hiệu quả kinh doanh.

• Phối hợp với các phòng ban khác trong công tác triển khai đơn hàng, chăm sóc sau bán và xử lý khiếu nại.

• Tham mưu cho BGĐ các giải pháp cải tiến, thúc đẩy doanh thu và mở rộng thị trường.

Yêu Cầu Công Việc

• Nam/Nữ từ 28–45 tuổi.

• Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing hoặc các ngành liên quan.

• Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong ngành vật liệu xây dựng, gạch ốp lát, nội thất.

• Kỹ năng lãnh đạo đội nhóm, lập kế hoạch và xử lý tình huống tốt.

• Ưu tiên ứng viên có hiểu biết thị trường khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu và có sẵn nguồn khách hàng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI NỘI THẤT PHÚ THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập cạnh tranh: Lương cứng + Hoa hồng doanh số + Thưởng theo kết quả kinh doanh

• Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ sau khi ký HĐLĐ chính thức.

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, có cơ hội thăng tiến.

• Được đào tạo nâng cao chuyên môn và kỹ năng quản lý.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI NỘI THẤT PHÚ THỊNH

