Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI NỘI THẤT PHÚ THỊNH làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 7 - 30 Triệu

Mức lương 7 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bà Rịa Vũng Tàu: - 529 trương công điịnh p7 tp vũng tàu - Châu Đức Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam, Thành phố Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 30 Triệu

• Tư vấn, giới thiệu sản phẩm gạch ốp lát, nội thất cho khách đến showroom

• Chốt đơn, theo dõi đơn hàng, phối hợp với các bộ phận liên quan

• Đảm bảo hình ảnh showroom và sự hài lòng của khách hàng

Với Mức Lương 7 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ từ 25 – 40 tuổi, có đam mê kinh doanh

Giao tiếp tốt, năng động, ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng, nội thất, VLXD

Cơ Sở 1: 529 Trương Công Định, Phường 7, TP. Vũng Tàu.

Cơ Sở 2: Lô 9-10 Khu TTTM Khang Linh, Phường 11, TP. Vũng Tàu.

Cơ Sở 3: Số 2 Đường 3/2, Phường Phước Hưng, TP. Bà Rịa.

Cơ Sở 4: Tổ 4 Quốc Lộ 56, Xã Bình Ba, Huyện Châu Đức, Tỉnh BRVT.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI NỘI THẤT PHÚ THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

• Chính thức: 10.000.000đ/tháng

• Thử việc: 7,5 triệu/tháng (Thử việc 1 tháng)

• Thời gian làm việc: Sáng : 7h30-11h30. Chiều : 13h30-17h30 (1 tháng nghỉ 4 ngày)

• Thưởng doanh số: Thu nhập thực tế từ 20 – 25 triệu/tháng, tháng cao điểm lên đến 30 triệu/ tháng

• Thưởng tháng 13 + Thưởng Tết

• Đóng đầy đủ BHXH – BHYT – BHTN

• Phúc lợi tốt: Nghỉ phép, quà sinh nhật, team building hàng quý

• Được đào tạo bài bản từ A–Z về sản phẩm, kỹ năng bán hàng

• Làm việc tại showroom hiện đại, rộng 1000m²

• Văn hóa doanh nghiệp thân thiện – chuyên nghiệp – hỗ trợ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI NỘI THẤT PHÚ THỊNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin