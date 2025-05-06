Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI NỘI THẤT PHÚ THỊNH làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 7 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI NỘI THẤT PHÚ THỊNH
Mức lương
7 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bà Rịa Vũng Tàu:
- 529 trương công điịnh p7 tp vũng tàu
- Châu Đức Bà Rịa
- Vũng Tàu, Việt Nam, Thành phố Vũng Tàu
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 30 Triệu
• Tư vấn, giới thiệu sản phẩm gạch ốp lát, nội thất cho khách đến showroom
• Chốt đơn, theo dõi đơn hàng, phối hợp với các bộ phận liên quan
• Đảm bảo hình ảnh showroom và sự hài lòng của khách hàng
Với Mức Lương 7 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/nữ từ 25 – 40 tuổi, có đam mê kinh doanh
Giao tiếp tốt, năng động, ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng, nội thất, VLXD
Cơ Sở 1: 529 Trương Công Định, Phường 7, TP. Vũng Tàu.
Cơ Sở 2: Lô 9-10 Khu TTTM Khang Linh, Phường 11, TP. Vũng Tàu.
Cơ Sở 3: Số 2 Đường 3/2, Phường Phước Hưng, TP. Bà Rịa.
Cơ Sở 4: Tổ 4 Quốc Lộ 56, Xã Bình Ba, Huyện Châu Đức, Tỉnh BRVT.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI NỘI THẤT PHÚ THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì
• Chính thức: 10.000.000đ/tháng
• Thử việc: 7,5 triệu/tháng (Thử việc 1 tháng)
• Thời gian làm việc: Sáng : 7h30-11h30. Chiều : 13h30-17h30 (1 tháng nghỉ 4 ngày)
• Thưởng doanh số: Thu nhập thực tế từ 20 – 25 triệu/tháng, tháng cao điểm lên đến 30 triệu/ tháng
• Thưởng tháng 13 + Thưởng Tết
• Đóng đầy đủ BHXH – BHYT – BHTN
• Phúc lợi tốt: Nghỉ phép, quà sinh nhật, team building hàng quý
• Được đào tạo bài bản từ A–Z về sản phẩm, kỹ năng bán hàng
• Làm việc tại showroom hiện đại, rộng 1000m²
• Văn hóa doanh nghiệp thân thiện – chuyên nghiệp – hỗ trợ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI NỘI THẤT PHÚ THỊNH
