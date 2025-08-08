Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Sunhouse Tại Thành Phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: ĐMX Nguyễn Duy Trinh; ĐMX 71 Lê Văn Việt, Thủ Đức ...và 4 địa điểm khác, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tư vấn, cung cấp thông tin sản phẩm.

Giải đáp thắc mắc của khách hàng về sản phẩm.

Hiểu biết khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng của công ty.

Tiếp nhận những nhiệm vụ giao phó từ quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam hoặc Nữ, từ 18t-27t, ngoại hình dễ nhìn (đại diện thương mại ưu tiên Nam)

Ưu tiên có kinh nghiệm tư vấn về những mặt hàng: điện lạnh, đồ gia dụng, điện gia dụng...

Làm xoay ca 7 tiếng. Một tuần off 1 ngày (Hạn chế nghỉ cuối tuần)

Tại Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Sunhouse Tại Thành Phố Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập 8-15tr tuỳ năng lực

Lương căn bản + Thưởng doanh số + Thưởng thêm...

Được đào tạo kỹ năng chuyên môn

Môi trường làm việc vui vẻ, hoà đồng, năng động

Chế độ, phúc lợi đầy đủ theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Sunhouse Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

