Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Sunhouse Tại Thành Phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Sunhouse Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: ĐMX Nguyễn Duy Trinh; ĐMX 71 Lê Văn Việt, Thủ Đức ...và 4 địa điểm khác, Quận 7
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Tư vấn, cung cấp thông tin sản phẩm.
Giải đáp thắc mắc của khách hàng về sản phẩm.
Hiểu biết khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng của công ty.
Tiếp nhận những nhiệm vụ giao phó từ quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam hoặc Nữ, từ 18t-27t, ngoại hình dễ nhìn (đại diện thương mại ưu tiên Nam)
Ưu tiên có kinh nghiệm tư vấn về những mặt hàng: điện lạnh, đồ gia dụng, điện gia dụng...
Làm xoay ca 7 tiếng. Một tuần off 1 ngày (Hạn chế nghỉ cuối tuần)
Tại Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Sunhouse Tại Thành Phố Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì
Tổng thu nhập 8-15tr tuỳ năng lực
Lương căn bản + Thưởng doanh số + Thưởng thêm...
Được đào tạo kỹ năng chuyên môn
Môi trường làm việc vui vẻ, hoà đồng, năng động
Chế độ, phúc lợi đầy đủ theo quy định của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Sunhouse Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
