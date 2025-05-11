Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM XUXIFARM làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM XUXIFARM
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM XUXIFARM

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM XUXIFARM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
15 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bà Rịa Vũng Tàu: Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực thực phẩm.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại.
Thực hiện các hoạt động bán hàng, tư vấn sản phẩm và giải đáp thắc mắc của khách hàng.
Đạt được chỉ tiêu doanh số bán hàng theo kế hoạch đề ra.
Thu thập thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh và báo cáo cho cấp trên.
Thực hiện các báo cáo bán hàng định kỳ.
Tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, sự kiện và triển lãm.
Quản lý và cập nhật thông tin khách hàng trên hệ thống DMS.
Đề xuất các giải pháp, kế hoạch bán hàng nhằm tăng doanh thu và hiệu quả công việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản.
Tốt nghiệp THPT, Trung cấp, Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành liên quan.
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục khách hàng tốt.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Có tinh thần trách nhiệm, năng động, nhiệt tình và ham học hỏi.
Có phương tiện đi lại và smartphone.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng, đặc biệt trong lĩnh vực thực phẩm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM XUXIFARM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cơ bản: 5.3000.000 VNĐ, Phụ cấp cơm trưa, xăng xe và điện thoại
Thu nhập từ 10.000.000 VNĐ - 18.000.000 VNĐ
Thưởng KPIs tháng; chiến binh xuất sắc tháng/Quý
Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH theo luật quy định; BHTN 24/24
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường năng động.
Được đào tạo bài bản về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và kỹ năng mềm.
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp và hỗ trợ.
Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM XUXIFARM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM XUXIFARM

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM XUXIFARM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô M, Đường số 10, Cụm công nghiệp Lợi Bình Nhơn, Xã Lợi Bình Nhơn, Thành phố Tân An, Long An

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

