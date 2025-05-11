Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM XUXIFARM làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 15 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bà Rịa Vũng Tàu: Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực thực phẩm.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại.

Thực hiện các hoạt động bán hàng, tư vấn sản phẩm và giải đáp thắc mắc của khách hàng.

Đạt được chỉ tiêu doanh số bán hàng theo kế hoạch đề ra.

Thu thập thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh và báo cáo cho cấp trên.

Thực hiện các báo cáo bán hàng định kỳ.

Tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, sự kiện và triển lãm.

Quản lý và cập nhật thông tin khách hàng trên hệ thống DMS.

Đề xuất các giải pháp, kế hoạch bán hàng nhằm tăng doanh thu và hiệu quả công việc.

Yêu Cầu Công Việc

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản.

Tốt nghiệp THPT, Trung cấp, Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành liên quan.

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục khách hàng tốt.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Có tinh thần trách nhiệm, năng động, nhiệt tình và ham học hỏi.

Có phương tiện đi lại và smartphone.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng, đặc biệt trong lĩnh vực thực phẩm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM XUXIFARM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cơ bản: 5.3000.000 VNĐ, Phụ cấp cơm trưa, xăng xe và điện thoại

Thu nhập từ 10.000.000 VNĐ - 18.000.000 VNĐ

Thưởng KPIs tháng; chiến binh xuất sắc tháng/Quý

Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH theo luật quy định; BHTN 24/24

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường năng động.

Được đào tạo bài bản về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và kỹ năng mềm.

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp và hỗ trợ.

Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM XUXIFARM

