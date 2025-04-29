Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG DU LỊCH VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 217 bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Nguyễn Cư Trinh,Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm mới các công ty du lịch, phòng vé máy bay

Mở rộng đối tượng bán sản phẩm cho Du Lịch Việt

Chăm sóc các đại lý cũ

Hỗ trợ tư vấn các sản phẩm (hỗ trợ đại lý và khách hàng của đại lý)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên

Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo (Nếu đã làm việc trong các công ty du lịch là 1 ưu thế)

Có kiến thức về kinh doanh

Tin học văn phòng thành thạo

Kỹ năng giao tiếp, thiết lập các mối quan hệ tốt

Trung thực, cẩn thận, tận tâm, đạo đức tốt

Thái độ tích cực, chịu khó, chăm chỉ, có khả năng giải quyết các vấn đề

Có khả năng đi công tác tỉnh

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG DU LỊCH VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập:6.000.000 – 15.000.000đồng/tháng

Thời gian làm việc: Thứ hai – Thứ sáu (08h00 – 17h30), Thứ bảy (08h00 – 12h00)

Chế độ BHXH, BHYT, ngày phéptheo quy định của Nhà nước

Du lịch teambuilding hàng năm

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG DU LỊCH VIỆT

