Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG DU LỊCH VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG DU LỊCH VIỆT
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 217 bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Nguyễn Cư Trinh,Hồ Chí Minh, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm mới các công ty du lịch, phòng vé máy bay
Mở rộng đối tượng bán sản phẩm cho Du Lịch Việt
Chăm sóc các đại lý cũ
Hỗ trợ tư vấn các sản phẩm (hỗ trợ đại lý và khách hàng của đại lý)
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên
Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo (Nếu đã làm việc trong các công ty du lịch là 1 ưu thế)
Có kiến thức về kinh doanh
Tin học văn phòng thành thạo
Kỹ năng giao tiếp, thiết lập các mối quan hệ tốt
Trung thực, cẩn thận, tận tâm, đạo đức tốt
Thái độ tích cực, chịu khó, chăm chỉ, có khả năng giải quyết các vấn đề
Có khả năng đi công tác tỉnh
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG DU LỊCH VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập:6.000.000 – 15.000.000đồng/tháng
Thời gian làm việc: Thứ hai – Thứ sáu (08h00 – 17h30), Thứ bảy (08h00 – 12h00)
Chế độ BHXH, BHYT, ngày phéptheo quy định của Nhà nước
Du lịch teambuilding hàng năm
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
