Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SX TM XNK THANH THÚY HẠNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 15D Trần Đức Thảo. P Phước Long A, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tìm kiếm và phát triển nguồn khách hàng tiềm năng thông qua data marketing và chủ động tìm kiếm thêm data từ các nguồn khác..

Tư vấn, Báo giá, làm hợp đồng và theo dõi giao hàng, xuất hoá đơn, thu hồi công nợ.

Chăm sóc, duy trì mối quan hệ khách hàng trước và sau bán hàng

Giải đáp thắc mắc về sản phẩm/dịch vụ và xử lý các khiếu nại của khách hàng.

Lên kế hoạch và báo cáo hiệu quả kinh doanh.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ/ Nam Trình độ Trung cấp trở lên

Kinh nghiệm trên 1 năm vị trí kinh doanh

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và giải quyết vấn đề tốt

Linh hoạt, nhạy bén với tâm lý khách hàng

Khả năng làm việc độc lập.

Tại CÔNG TY TNHH SX TM XNK THANH THÚY HẠNH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập + hoa hồng 10-15 triệu/ tháng.

Chế độ bảo hiểm: BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Đánh giá và nâng lương hàng năm

Tháng lương 13 theo tình hình kinh doanh và kết quả công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SX TM XNK THANH THÚY HẠNH

