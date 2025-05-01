Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SX TM XNK THANH THÚY HẠNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH SX TM XNK THANH THÚY HẠNH
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 15D Trần Đức Thảo. P Phước Long A, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Tìm kiếm và phát triển nguồn khách hàng tiềm năng thông qua data marketing và chủ động tìm kiếm thêm data từ các nguồn khác..
Tìm kiếm và phát triển nguồn khách hàng tiềm năng
Tư vấn, Báo giá, làm hợp đồng và theo dõi giao hàng, xuất hoá đơn, thu hồi công nợ.
Chăm sóc, duy trì mối quan hệ khách hàng trước và sau bán hàng
Giải đáp thắc mắc về sản phẩm/dịch vụ và xử lý các khiếu nại của khách hàng.
Lên kế hoạch và báo cáo hiệu quả kinh doanh.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ/ Nam Trình độ Trung cấp trở lên
Kinh nghiệm trên 1 năm vị trí kinh doanh
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và giải quyết vấn đề tốt
Linh hoạt, nhạy bén với tâm lý khách hàng
Khả năng làm việc độc lập.
Tại CÔNG TY TNHH SX TM XNK THANH THÚY HẠNH Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập + hoa hồng 10-15 triệu/ tháng.
Chế độ bảo hiểm: BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Đánh giá và nâng lương hàng năm
Tháng lương 13 theo tình hình kinh doanh và kết quả công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SX TM XNK THANH THÚY HẠNH
