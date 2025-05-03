Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 45 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 45 Triệu

Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam
Ngày đăng tuyển: 03/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/06/2025
Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam

Mức lương
35 - 45 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Tầng 6. tòa nhà QTSC9, công viên phần mềm Quang Trung, Quận 12, TP.HCM, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 35 - 45 Triệu

• Thúc đẩy doanh số bán hàng, cải thiện hiệu suất của nhóm bán hàng qua điện thoại
• Nghe các cuộc tư vấn bán hàng của nhân viên bán hàng qua điện thoại hằng ngày
• Đảm bảo các hoạt động của nhóm tuân thủ các chính sách, qui định và tiêu chuẩn của hoạt động cung cấp dịch vụ.
• Đào tạo & huấn luyện nhân viên mới.
• Cải thiện chất lượng & doanh số của nhóm phụ trách, kiểm soát chất lượng bán hàng hằng ngày.
• Báo cáo và phân tích hiệu suất làm việc của nhân viên.
• Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao bởi quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 35 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở các vị trí trưởng nhóm / giám sát tiếp thị qua điện thoại, trưởng nhóm / giám sát bán hàng qua điện thoại
• Có kinh nghiệm quản lý đội ngũ bán hàng từ 10 nhân viên
• Có kinh nghiệm về Dinh dưỡng là một lợi thế
• Kỹ năng quản lý đội ngũ và con người tốt
• Kỹ năng lập kế hoạch, phân tích và báo cáo
• Nhiệt tình, năng động, kiên trì, trung thực

Tại Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cứng 16 - 20 triệu/tháng + Thưởng hoa hồng → thu nhập 30-45 triệu/tháng
Lương cứng 16 - 20 triệu/tháng
thu nhập 30-45 triệu/tháng
• Lương Tháng 13 + Thử việc 100% lương
• Chế độ Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Xã hội + Bảo hiểm sức khoẻ Aon.
• Hỗ trợ gửi xe, ăn trưa
• 14 ngày phép năm
• Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp tại môi trường chuyên nghiệp và năng động
• Cơ hội làm việc với các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực và các cộng sự tài năng.
• Làm việc trong môi trường minh bạch, tin cậy và truyền cảm hứng.
• Tham gia các hoạt động gắn kết và well-being: Company events, Happy day, best sales....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam

Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, 6 và 7, QTSC Building 1, Lô 34, đường số 14, Công viên phần mềm Quang Trung, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

