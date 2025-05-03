Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 45 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam
- Hồ Chí Minh:
- Tầng 6. tòa nhà QTSC9, công viên phần mềm Quang Trung, Quận 12, TP.HCM, Quận 12
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 35 - 45 Triệu
• Thúc đẩy doanh số bán hàng, cải thiện hiệu suất của nhóm bán hàng qua điện thoại
• Nghe các cuộc tư vấn bán hàng của nhân viên bán hàng qua điện thoại hằng ngày
• Đảm bảo các hoạt động của nhóm tuân thủ các chính sách, qui định và tiêu chuẩn của hoạt động cung cấp dịch vụ.
• Đào tạo & huấn luyện nhân viên mới.
• Cải thiện chất lượng & doanh số của nhóm phụ trách, kiểm soát chất lượng bán hàng hằng ngày.
• Báo cáo và phân tích hiệu suất làm việc của nhân viên.
• Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao bởi quản lý trực tiếp
Với Mức Lương 35 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có kinh nghiệm quản lý đội ngũ bán hàng từ 10 nhân viên
• Có kinh nghiệm về Dinh dưỡng là một lợi thế
• Kỹ năng quản lý đội ngũ và con người tốt
• Kỹ năng lập kế hoạch, phân tích và báo cáo
• Nhiệt tình, năng động, kiên trì, trung thực
Tại Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 16 - 20 triệu/tháng
thu nhập 30-45 triệu/tháng
• Lương Tháng 13 + Thử việc 100% lương
• Chế độ Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Xã hội + Bảo hiểm sức khoẻ Aon.
• Hỗ trợ gửi xe, ăn trưa
• 14 ngày phép năm
• Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp tại môi trường chuyên nghiệp và năng động
• Cơ hội làm việc với các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực và các cộng sự tài năng.
• Làm việc trong môi trường minh bạch, tin cậy và truyền cảm hứng.
• Tham gia các hoạt động gắn kết và well-being: Company events, Happy day, best sales....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI