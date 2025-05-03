Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 45 Triệu

Mức lương 35 - 45 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 35 - 45 Triệu

• Thúc đẩy doanh số bán hàng, cải thiện hiệu suất của nhóm bán hàng qua điện thoại

• Nghe các cuộc tư vấn bán hàng của nhân viên bán hàng qua điện thoại hằng ngày

• Đảm bảo các hoạt động của nhóm tuân thủ các chính sách, qui định và tiêu chuẩn của hoạt động cung cấp dịch vụ.

• Đào tạo & huấn luyện nhân viên mới.

• Cải thiện chất lượng & doanh số của nhóm phụ trách, kiểm soát chất lượng bán hàng hằng ngày.

• Báo cáo và phân tích hiệu suất làm việc của nhân viên.

• Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao bởi quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 35 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở các vị trí trưởng nhóm / giám sát tiếp thị qua điện thoại, trưởng nhóm / giám sát bán hàng qua điện thoại

• Có kinh nghiệm quản lý đội ngũ bán hàng từ 10 nhân viên

• Có kinh nghiệm về Dinh dưỡng là một lợi thế

• Kỹ năng quản lý đội ngũ và con người tốt

• Kỹ năng lập kế hoạch, phân tích và báo cáo

• Nhiệt tình, năng động, kiên trì, trung thực

Tại Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cứng 16 - 20 triệu/tháng + Thưởng hoa hồng → thu nhập 30-45 triệu/tháng

• Lương Tháng 13 + Thử việc 100% lương

• Chế độ Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Xã hội + Bảo hiểm sức khoẻ Aon.

• Hỗ trợ gửi xe, ăn trưa

• 14 ngày phép năm

• Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp tại môi trường chuyên nghiệp và năng động

• Cơ hội làm việc với các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực và các cộng sự tài năng.

• Làm việc trong môi trường minh bạch, tin cậy và truyền cảm hứng.

• Tham gia các hoạt động gắn kết và well-being: Company events, Happy day, best sales....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Concentrix Service Vietnam

