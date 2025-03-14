Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và phát triển khách hàng:

Chủ động tìm kiếm khách hàng tiềm năng, mở rộng thị trường.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại.

Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh để đề xuất chiến lược kinh doanh phù hợp.

Tư vấn và bán hàng:

Giới thiệu, tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm hóa chất và thiết bị xét nghiệm phù hợp với nhu cầu.

Thực hiện các buổi thuyết trình, demo sản phẩm cho khách hàng.

Đàm phán, thương lượng, xây dựng danh mục đấu thầu, theo dõi tiến độ phát hành hồ sơ thầu, tiến trình đấu thầu, ký kết hợp đồng với khách hàng.

Theo dõi và hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm.

Quản lý công việc:

Lập kế hoạch kinh doanh và báo cáo kết quả công việc.

Quản lý đơn hàng, theo dõi công nợ khách hàng.

Cập nhật thông tin về sản phẩm, thị trường và đối thủ cạnh tranh.

Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn:

Tốt nghiệp đại học/cao đẳng các chuyên ngành: Hóa sinh, Sinh học, Y Dược, Xét nghiệm, Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan.

Kinh nghiệm:

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm 1 năm trong lĩnh vực kinh doanh hóa chất, thiết bị y tế.

Có kinh nghiệm bán hàng theo kênh ETC.

Sẵn sàng đi công tác tỉnh

Kỹ năng:

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán tốt.

Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Khả năng chịu áp lực công việc cao.

Kiến thức về hóa chất, thiết bị xét nghiệm và thị trường y tế là một lợi thế.

Thành thạo tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

Có cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến trong sự nghiệp.

Mức lương và chế độ đãi ngộ hấp dẫn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH MINH

