Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Nationwide Consulting làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tầng 7, 60 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Gọi điện thoại cho các khách hàng tiềm năng để chào mời về dịch vụ của công ty và tư vấn, thương thảo, đàm phán, thuyết phục khách hàng sử dụng.

- Giải đáp các thắc mắc và vấn đề cho khách hàng về dịch vụ của công ty

- Tìm hiểu thông tin và nhu cầu của khách hàng qua điện thoại

- Xây dựng mối quan hệ với khách hàng dựa trên sự tập trung vào nhu cầu mong muốn của khách hàng và chốt sales

- Lưu trữ lịch sử cuộc gọi với khách hàng để xây dựng hồ sơ thông tin

- Báo cáo với cấp trên về tiến độ và kết quả làm việc

Thời gian và địa chỉ làm việc

- Thời gian: 21h - 6h (Nghỉ giải lao 60p, breaktime 30p) từ thứ 2 đến thứ 6 (off thứ 7 - CN)

- Địa chỉ: Số 19, đường 19, Khu Lake View City, An Phú, Quận 2, Tp. HCM

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp THPT, cao đẳng, đại học ( tất cả các lĩnh vực).

- Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí nhân viên Telesales/Sales/Chăm sóc khách hàng hoặc các vị trí tương đương

- Phát âm rõ ràng, giọng nói dễ nghe

- Có các kĩ năng bán hàng, giao tiếp và đàm phán

- Điềm tĩnh, có khả năng xử lí các tình huống bị từ chối hoặc các vấn đề phát sinh

- Tiếng anh cơ bản

Tại Công Ty TNHH Nationwide Consulting Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: thỏa thuận thêm và tăng theo năng lực của ứng viên

- Xứng đáng với năng lực làm việc.

- Lương tháng thứ 13/ các phụ cấp, thưởng Lễ, Tết theo quy định nhà nước và công ty

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ Tết lễ,...)

- Được cung cấp thuốc bổ, vitamin, collagen... nước uống và đồ ăn khuya miễn phí

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp

- Lương tháng 13

- Thu nhập: Khoán việc 2 tuần: 350K/ngày => Thử việc 2 tháng: 7 triệu + hoa hồng => Chính thức 9 triệu + hoa hồng. Tổng thu nhập lên tới 15-30 triệu (Hoặc không giới hạn nếu chốt được nhiều deal). Có thể deal lương khi phỏng vấn dựa vào năng lực.

- Có cơ hội thể hiện năng lực của bản thân.

- Công việc ổn định và làm việc gắn bó lâu dài với công ty

- Phỏng vấn Đạt đi làm ngay.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nationwide Consulting

