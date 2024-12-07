Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI SATORI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI SATORI
Ngày đăng tuyển: 07/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI SATORI

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI SATORI

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 56, 643 Tạ Quang Bửu St , Quận 8 , Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 8

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Mô tả Công việc
Triển khai bán hàng, lấy đơn hàng từ khách hàng và báo về công ty.
Thực hiện những chương trình khuyến mãi của công ty.
Phát triển mạng lưới khách hàng kênh Trọng Điểm (Nhà hàng, Khách sạn, HORECA,...) duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng để đạt chỉ tiêu doanh số Ngày / Tuần / Tháng.
Phục vụ khách hàng, giải đáp thắc mắc của khách hàng, theo dõi đơn hàng của khách hàng.
Vị trí này báo cáo cho các Giám sát Bán hàng kênh KH Trọng Điểm.
Vị trí này báo cáo cho các Giám sát Bán hàng kênh KH Trọng Điểm.
Thực hiện những chương trình khuyến mãi của công ty.
Phát triển mạng lưới khách hàng kênh Trọng Điểm (Nhà hàng, Khách sạn, HORECA,...) duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng để đạt chỉ tiêu doanh số Ngày / Tuần / Tháng.
Phục vụ khách hàng, giải đáp thắc mắc của khách hàng, theo dõi đơn hàng của khách hàng.
Vị trí này báo cáo cho các Giám sát Bán hàng kênh KH Trọng Điểm.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu Cầu Công Việc
Nam / Nữ, trong độ tuổi lao động, có đam mê, yêu thích công việc kinh doanh, chịu được vất vả.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm đi làm thị trường.
Tốt nghiệp PTTH, trung cấp hoặc cao đẳng, đại hoc
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng thị trường 1 năm trở lên.
Có sức khỏe tốt, làm việc chăm chỉ.
Có phương tiện đi lại là xe máy, có bằng lái xe máy, chấp nhận đi lại trong tuyến được giao
Giao tiếp tốt, phục vụ khách hàng tốt.
Năng động và sẵn sàng đi lại trong khu vực được giao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI SATORI Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Phụ cấp
Đồng phục
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Công tác phí
Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI SATORI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI SATORI

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô E.02B, đường số 3, KCN Long Hậu, Ấp 3, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An

