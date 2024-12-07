Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI SATORI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 56, 643 Tạ Quang Bửu St , Quận 8 , Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 8

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Mô tả Công việc

Triển khai bán hàng, lấy đơn hàng từ khách hàng và báo về công ty.

Thực hiện những chương trình khuyến mãi của công ty.

Phát triển mạng lưới khách hàng kênh Trọng Điểm (Nhà hàng, Khách sạn, HORECA,...) duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng để đạt chỉ tiêu doanh số Ngày / Tuần / Tháng.

Phục vụ khách hàng, giải đáp thắc mắc của khách hàng, theo dõi đơn hàng của khách hàng.

Vị trí này báo cáo cho các Giám sát Bán hàng kênh KH Trọng Điểm.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu Cầu Công Việc

Nam / Nữ, trong độ tuổi lao động, có đam mê, yêu thích công việc kinh doanh, chịu được vất vả.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm đi làm thị trường.

Tốt nghiệp PTTH, trung cấp hoặc cao đẳng, đại hoc

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng thị trường 1 năm trở lên.

Có sức khỏe tốt, làm việc chăm chỉ.

Có phương tiện đi lại là xe máy, có bằng lái xe máy, chấp nhận đi lại trong tuyến được giao

Giao tiếp tốt, phục vụ khách hàng tốt.

Năng động và sẵn sàng đi lại trong khu vực được giao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI SATORI Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm

Du Lịch

Phụ cấp

Đồng phục

Chế độ thưởng

Chăm sóc sức khỏe

Đào tạo

Tăng lương

Công tác phí

Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI SATORI

