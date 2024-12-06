Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH NHẬT LINH ĐÀ NẴNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH NHẬT LINH ĐÀ NẴNG
Ngày đăng tuyển: 06/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/01/2025
CÔNG TY TNHH NHẬT LINH ĐÀ NẴNG

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH NHẬT LINH ĐÀ NẴNG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Đống Đa, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Trợ giúp Ban Giám đốc, đôn đúc và thúc đẩy các chương trình hợp tác đối tác; chăm sóc , duy trì, phát triển các mối quan hệ với đối tác , khách hàng.
- Đi công tác các tỉnh hỗ trợ các Phòng kinh doanh kết nối với khách hàng
- Xử lý các tình huống phát sinh theo yêu cầu của công việc.
- Thực hiện những công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Nhanh nhẹn, hoạt bát, chủ động trong công việc
- Có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng
- Có kỹ năng giao tiếp tốt
- Tốt nghiệp các chuyên ngành
- Có thể đi công tác khi có yêu cầu

Tại CÔNG TY TNHH NHẬT LINH ĐÀ NẴNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận
- Được tham gia các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật khi ký hợp đồng lao động chính thức.
- Tham gia các hoạt động thường niên của công ty.
- Chế độ lương thưởng theo năng lực và các chế độ khác theo quy định công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHẬT LINH ĐÀ NẴNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NHẬT LINH ĐÀ NẴNG

CÔNG TY TNHH NHẬT LINH ĐÀ NẴNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 06 Phước Hòa 2, Phường Hoà Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

