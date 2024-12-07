Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Nafoods Tây Bắc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Nafoods Tây Bắc
- Hồ Chí Minh:
- |,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
Mô tả Công việc
- Đảm bảo doanh số bán hàng và thực hiện quy trình bán hàng
- Chốt đơn hàng/ hợp đồng với khách hàng: Kiểm tra giá cả, số lượng, thông tin nguyên liệu, sản xuất, thời gian giao hàng, điều kiện thanh toán và các điều khoản khác
- Cung cấp các thông tin đầu vào và phối hợp triển khai thực hiện đơn hàng cho các bộ phận hỗ trợ để đảm bảo đơn hàng được thực hiện đúng kế hoạch, đúng tiến độ, đúng quy cách.
- Thực hiện đàm phán, thương thảo với khách hàng trong trường hợp có các yêu cầu điều chỉnh đến từ các bộ phận liên quan
- Phối hợp tham gia xây dựng các quy trình liên quan đến việc thực hiện đơn hàng
- Phối hợp khai thác thông tin phục vụ nghiên cứu thị trường và phát triển kinh doanh.
- Phối hợp hỗ trợ làm việc với khách hàng trong trường hợp phát sinh khiếu nại từ khách hàng
- Phối hợp thực hiện bán hàng sản phẩm mới, Phối hợp đề xuất các dự án mới để phát triển hoạt động bán hàng.
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành: Kinh tế, Thương mại Quốc tế, Quản trị kinh doanh, Ngoại ngữ
- Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng B2B, xuất nhập khẩu
- Có kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng tìm kiếm, thương thảo và chốt đơn hàng
- Kỹ năng lập báo cáo, xử lý dữ liệu tốt
- Tiếng Anh/ Tiếng Trung giao tiếp thành thạo,ưu tiên ứng viên biết từ 02 ngoại ngữ trở lên
- Sử dụng thành thạo phần mềm tin học văn phòng và phần mềm nghiệp vụ liên quan
- Có tinh thần cầu tiến và trung trực, có kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện.
Tại Công Ty Cổ Phần Nafoods Tây Bắc Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Phụ cấp
Đồng phục
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Công tác phí
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Nafoods Tây Bắc
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
