Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Nafoods Tây Bắc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Mô tả Công việc

- Đảm bảo doanh số bán hàng và thực hiện quy trình bán hàng

- Chốt đơn hàng/ hợp đồng với khách hàng: Kiểm tra giá cả, số lượng, thông tin nguyên liệu, sản xuất, thời gian giao hàng, điều kiện thanh toán và các điều khoản khác

- Cung cấp các thông tin đầu vào và phối hợp triển khai thực hiện đơn hàng cho các bộ phận hỗ trợ để đảm bảo đơn hàng được thực hiện đúng kế hoạch, đúng tiến độ, đúng quy cách.

- Thực hiện đàm phán, thương thảo với khách hàng trong trường hợp có các yêu cầu điều chỉnh đến từ các bộ phận liên quan

- Phối hợp tham gia xây dựng các quy trình liên quan đến việc thực hiện đơn hàng

- Phối hợp khai thác thông tin phục vụ nghiên cứu thị trường và phát triển kinh doanh.

- Phối hợp hỗ trợ làm việc với khách hàng trong trường hợp phát sinh khiếu nại từ khách hàng

- Phối hợp thực hiện bán hàng sản phẩm mới, Phối hợp đề xuất các dự án mới để phát triển hoạt động bán hàng.