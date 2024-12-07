Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Nafoods Tây Bắc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Công Ty Cổ Phần Nafoods Tây Bắc
Ngày đăng tuyển: 07/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/01/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Nafoods Tây Bắc

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- |,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Mô tả Công việc
- Đảm bảo doanh số bán hàng và thực hiện quy trình bán hàng
- Chốt đơn hàng/ hợp đồng với khách hàng: Kiểm tra giá cả, số lượng, thông tin nguyên liệu, sản xuất, thời gian giao hàng, điều kiện thanh toán và các điều khoản khác
- Cung cấp các thông tin đầu vào và phối hợp triển khai thực hiện đơn hàng cho các bộ phận hỗ trợ để đảm bảo đơn hàng được thực hiện đúng kế hoạch, đúng tiến độ, đúng quy cách.
- Thực hiện đàm phán, thương thảo với khách hàng trong trường hợp có các yêu cầu điều chỉnh đến từ các bộ phận liên quan
- Phối hợp tham gia xây dựng các quy trình liên quan đến việc thực hiện đơn hàng
- Phối hợp khai thác thông tin phục vụ nghiên cứu thị trường và phát triển kinh doanh.
- Phối hợp hỗ trợ làm việc với khách hàng trong trường hợp phát sinh khiếu nại từ khách hàng
- Phối hợp thực hiện bán hàng sản phẩm mới, Phối hợp đề xuất các dự án mới để phát triển hoạt động bán hàng.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu Cầu Công Việc
- Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành: Kinh tế, Thương mại Quốc tế, Quản trị kinh doanh, Ngoại ngữ
- Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng B2B, xuất nhập khẩu
- Có kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng tìm kiếm, thương thảo và chốt đơn hàng
- Kỹ năng lập báo cáo, xử lý dữ liệu tốt
- Tiếng Anh/ Tiếng Trung giao tiếp thành thạo,ưu tiên ứng viên biết từ 02 ngoại ngữ trở lên
- Sử dụng thành thạo phần mềm tin học văn phòng và phần mềm nghiệp vụ liên quan
- Có tinh thần cầu tiến và trung trực, có kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện.

Tại Công Ty Cổ Phần Nafoods Tây Bắc Thì Được Hưởng Những Gì

Laptop
Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Phụ cấp
Đồng phục
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Công tác phí

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Nafoods Tây Bắc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Cụm Công nghiệp Mộc Châu,Tiểu khu Bó Bun, Thị Trấn Nt Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

