Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Xây Dựng thu nhập Trên 8 triệu Toàn thời gian tại Hậu Giang

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hậu Giang: 65 Võ Văn Kiệt, Phường 5, TP Vị Thanh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 8 Triệu

- Tổ chức quản lý, triển khai tìm kiếm nguồn việc các công trình xây dựng, khách hàng.

- Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động khảo sát, nghiên cứu thị trường và triển khai các chiến dịch marketing, phát triển và quản lý kênh cộng tác viên cung cấp thông tin khách hàng có nhu cầu xây dựng, sửa chữa nhà dân dụng.

- Tính toán hiệu quả, lập biện pháp thi công, tổ chức thi công hạng mục XDDD, triển khai tất cả hợp đồng chi phí đầu vào, lập hồ sơ hoàn công và thanh quyết toán, lập và trình ký kế hoạch dòng tiền theo quy định.

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kiến trúc. Ít nhất 1 năm kinh nghiệm vị trí tương đương.

- Tuổi không quá 32.

- Kỹ năng điều hành, triển khai, kiểm soát tiến độ công việc.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thiết kế kiến trúc công trình xây dựng.

Tại CNKT Viettel Hậu Giang Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 15.000.000 đồng – 25.000.000 đồng + Thưởng.

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp tại Viettel, có cơ hội được học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Thưởng các dịp Lễ, thưởng quý, năm theo hiệu quả công việc.

- Có cơ hội được thăng tiến theo chính sách của Công ty.

- Có cơ hội được tham gia các hoạt động văn hóa doanh nghiệp của Công ty...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CNKT Viettel Hậu Giang

