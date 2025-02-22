Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN FADO GLOBAL làm việc tại Hậu Giang thu nhập 1 - 2 Triệu

Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN FADO GLOBAL làm việc tại Hậu Giang thu nhập 1 - 2 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN FADO GLOBAL
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN FADO GLOBAL

Thực tập sinh kế toán

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FADO GLOBAL

Mức lương
1 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hậu Giang:

- 21Bis Hậu Giang

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 1 - 2 Triệu

- Kiểm tra thu tiền theo đơn hàng & xác nhận đơn hàng trên hệ thống.
- Phân bổ số tiền chi cho các đơn hàng theo khối lượng chi tiết để tính giá thành.
- Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phân hệ tiền mặt vào phần mềm.
- Thực hiện các công việc theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ : Sinh viên đang theo theo học tại các trường Đại Học
- Chuyên ngành : Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.
- Chuyên môn : Nắm vững kiến thức chuyên môn về kế toán tài chính
- Kỹ năng : Có kiến thức về Excel, phần mềm kế toán Misa, sử dụng tốt các hàm Vlookup; Sumif; Filter Data, Pivot Table
- Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, trách nhiệm, nhiệt tình
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và hiệu quả, cơ hội thăng tiến cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FADO GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

- Thường xuyên có những buổi huấn luyện nội bộ nhiều chủ đề chuyên môn và buổi tiệc họp mặt được tổ chức hàng tháng.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và hiệu quả, cơ hội thăng tiến cao.
- Phụ cấp tiền cơm trưa + Gửi xe.
- Hỗ trợ lịch học + dấu mộc làm báo cáo (nếu cần).
- Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FADO GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN FADO GLOBAL

CÔNG TY CỔ PHẦN FADO GLOBAL

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-thuc-tap-sinh-ke-toan-thu-nhap-1-2-trieu-vnd-ban-thoi-gian-tai-hau-giang-job320637
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần ô tô con đường mới
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty Cổ phần ô tô con đường mới làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu
Công ty Cổ phần ô tô con đường mới
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 1 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương Mại Sao Nam
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty TNHH Thương Mại Sao Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Thương Mại Sao Nam
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 46 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH 3W LOGISTICS
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH 3W LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH 3W LOGISTICS
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Tư Vấn TFD Group
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Tư Vấn TFD Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Tư Vấn TFD Group
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Bolt Holdings
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty Cổ phần Bolt Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Bolt Holdings
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SMART WOOD VIỆT NAM
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN SMART WOOD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN SMART WOOD VIỆT NAM
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ KẾ TOÁN THANH TRÍ
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ KẾ TOÁN THANH TRÍ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ KẾ TOÁN THANH TRÍ
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 4 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 8 Triệu
Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 3 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DURABLE NEWTECH
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DURABLE NEWTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DURABLE NEWTECH
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TÀI CHÍNH THỊNH VƯỢNG
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH TÀI CHÍNH THỊNH VƯỢNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TÀI CHÍNH THỊNH VƯỢNG
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Bắc Ninh Hậu Giang Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP HOÀNG PHÚC
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP HOÀNG PHÚC làm việc tại An Giang thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP HOÀNG PHÚC
Hạn nộp: 30/09/2025
An Giang Bạc Liêu Cần Thơ Đồng Tháp Tiền Giang Vĩnh Long Hậu Giang Bến Tre Sóc Trăng Còn 15 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 246 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Hạn nộp: 08/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Bình Định Bắc Kạn Bạc Liêu Bình Thuận Bến Tre Cần Thơ Bình Phước Cà Mau Cao Bằng Điện Biên Đắk Lắk Gia Lai Hà Nam Hà Giang Đồng Tháp Hà Tĩnh Kiên Giang Hòa Bình Lai Châu Hậu Giang Khánh Hòa Lạng Sơn Kon Tum Lâm Đồng Lào Cai Nghệ An Long An Ninh Thuận Nam Định Ninh Bình Phú Thọ Quảng Ngãi Quảng Bình Phú Yên Quảng Ninh Sơn La Quảng Nam Quảng Trị Thái Bình Sóc Trăng Tây Ninh Thanh Hóa Trà Vinh Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Yên Bái Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Còn 235 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP DNP HOLDING
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CP DNP HOLDING làm việc tại Đồng Nai thu nhập 1 - 2 Triệu
CÔNG TY CP DNP HOLDING
Hạn nộp: 04/10/2025
Đồng Nai Còn 19 ngày để ứng tuyển 1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DIỆU LONG
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TT
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TT
Hạn nộp: 31/12/2025
Hồ Chí Minh Còn 107 ngày để ứng tuyển 1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH ĐIỆN MÁY 769
Tuyển Thực tập sinh HỘ KINH DOANH ĐIỆN MÁY 769 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu
HỘ KINH DOANH ĐIỆN MÁY 769
Hạn nộp: 05/12/2025
Hồ Chí Minh Còn 81 ngày để ứng tuyển 1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần ô tô con đường mới
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty Cổ phần ô tô con đường mới làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu
Công ty Cổ phần ô tô con đường mới
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 1 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương Mại Sao Nam
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty TNHH Thương Mại Sao Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Thương Mại Sao Nam
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 46 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH 3W LOGISTICS
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH 3W LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH 3W LOGISTICS
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Tư Vấn TFD Group
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Tư Vấn TFD Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Tư Vấn TFD Group
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Bolt Holdings
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty Cổ phần Bolt Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Bolt Holdings
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SMART WOOD VIỆT NAM
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN SMART WOOD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN SMART WOOD VIỆT NAM
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ KẾ TOÁN THANH TRÍ
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ KẾ TOÁN THANH TRÍ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ KẾ TOÁN THANH TRÍ
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 4 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 8 Triệu
Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 3 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DURABLE NEWTECH
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DURABLE NEWTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DURABLE NEWTECH
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TÀI CHÍNH THỊNH VƯỢNG
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH TÀI CHÍNH THỊNH VƯỢNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TÀI CHÍNH THỊNH VƯỢNG
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất