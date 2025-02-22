Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN FADO GLOBAL làm việc tại Hậu Giang thu nhập 1 - 2 Triệu

Mức lương 1 - 2 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hậu Giang: - 21Bis Hậu Giang

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 1 - 2 Triệu

- Kiểm tra thu tiền theo đơn hàng & xác nhận đơn hàng trên hệ thống.

- Phân bổ số tiền chi cho các đơn hàng theo khối lượng chi tiết để tính giá thành.

- Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phân hệ tiền mặt vào phần mềm.

- Thực hiện các công việc theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

- Trình độ : Sinh viên đang theo theo học tại các trường Đại Học

- Chuyên ngành : Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.

- Chuyên môn : Nắm vững kiến thức chuyên môn về kế toán tài chính

- Kỹ năng : Có kiến thức về Excel, phần mềm kế toán Misa, sử dụng tốt các hàm Vlookup; Sumif; Filter Data, Pivot Table

- Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, trách nhiệm, nhiệt tình

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và hiệu quả, cơ hội thăng tiến cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FADO GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

- Thường xuyên có những buổi huấn luyện nội bộ nhiều chủ đề chuyên môn và buổi tiệc họp mặt được tổ chức hàng tháng.

- Phụ cấp tiền cơm trưa + Gửi xe.

- Hỗ trợ lịch học + dấu mộc làm báo cáo (nếu cần).

- Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FADO GLOBAL

