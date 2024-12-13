Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Đồng Tâm làm việc tại Sóc Trăng thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Sóc Trăng: - Thị Trường Sóc Trăng - Thị Trường Hậu Giang, Thành phố Sóc Trăng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Giới thiệu tư vấn các sản phẩm dịch vụ của công ty

Tìm kiếm khách hàng tìm năng;

Chăm sóc khách hàng mới và cũ;

Báo giá, thương lượng giá cả, các chương trình ưu đãi cho khách hàng;

Thực hiện các công việc khác theo sự sắp xêp của Ban lãnh đạo

Khu vực Sóc Trăng Và Hậu Giang

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức về kinh doanh thương mại, hiểu biết về tình hình thị trường đối với ngành vật liệu xây dựng.

Chịu được áp lực công việc

Có khả năng đi thị trường.

Kinh nghiệm: ít nhất 01 năm trong lĩnh vực kinh doanh thị trường

Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, không yêu cầu chuyên ngành

Giới tính: Nam.

Khách quan, trung thực, tận tuỵ, nhiệt tình trong công việc.

Tại Công ty Cổ phần Đồng Tâm Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Từ 10 Triệu trở lên

Thu nhâp: Lương cơ bản, kpi, thưởng doanh số, thưởng quý, thưởng khác

Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo Quy định pháp luật;

Phụ cấp tiền cơm, xăng xe, điện thoại, các chi phí phát sinh trong khi làm việc.

Khám sức khỏe định kỳ

Tham gia các chương trình team building, du lịch do Công ty tổ chức

Các chế độ đãi ngộ riêng theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đồng Tâm

