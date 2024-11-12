Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty TNHH Elipsport làm việc tại Long An thu nhập 20 - 50 Triệu

Công ty TNHH Elipsport
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Quản lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại Công ty TNHH Elipsport

Mức lương
20 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Long An: 31C Mậu Thân, P. An Hoà, Quận Ninh Kiều, Ninh Kiều ...và 10 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

Xây dựng chiến lược kinh doanh, tham mưu chiến lược kinh doanh cho toàn bộ cơ sở
Lập kế hoạch và quản lí công việc của nhân viên hàng ngày, tuần, tháng. Huấn luyện và đào tạo chuyên môn, kỹ năng bán hàng, đàm phán và thỏa thuận với khách hàng.
Lập kế hoạch bán hàng theo tháng, quý, năm
Phối hợp với các Bộ phận liên quan tổ chức các cuộc thi đua theo tuần, tháng, năm cho HV nhằm khuấy động phòng tập, kết nối HV, tạo tinh thần tập luyện cho HV..
Chịu trách nhiệm thực hiện chỉ tiêu doanh số tháng, quý, năm do Ban giám đốc đề ra.
Phối hợp với các Bộ phận MKT, Group X quay clip luyện tập nhằm đẩy mạnh hình ảnh đội cũng như giới thiệu các bộ môn thế mạnh của Trung tâm ra bên ngoài.
Xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo về sản phẩm dịch vụ, kỹ năng bán hàng, kỹ năng huấn luyện, kỹ năng chăm sóc khách hàng, các chương trình đào tạo cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu hiệu quả công việc.
Thực hiện công việc theo chỉ đạo của Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính, Kinh tế hoặc các ngành nghề liên quan.
Có kinh nghiệm quản lý điều hành về lĩnh vực dịch vụ Fitness, Thể thao, sức khỏe,..
Kỹ năng lãnh đạo, dẫn dắt đội nhóm có hiểu biết chuyên sâu về quản lý nhân sự, thiết lập quy trình và áp dụng đánh giá quy trình.
Các chứng chỉ chuyên môn (nếu có): Chứng chỉ huấn luyện viên
Hiểu biết rộng về các lĩnh vực khác như Marketing, PR, Truyền thông nội bộ... là một lợi thế
Mạng lưới chuyên nghiệp trong mảng health & fitness
Tinh thần trách nhiệm cao và năng động, sáng tạo.
Độ tuổi 30 - 40 tuổi
Giới tính: Nam

Tại Công ty TNHH Elipsport Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 20,000,000 đến 50,000,000 VNĐ/tháng + thưởng
Ký HĐLĐ ngay khi bắt đầu làm việc chính thức.
Được hưởng BHXH & đầy đủ quyền lợi khác theo Luật Lao Động và nhà nước.
Được Thưởng lương Tháng 13+ Thưởng nóng hấp dẫn khác.
Được hưởng chính sách tăng lương hằng năm.
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, hòa đồng.
Cơ hội trau dồi thể thao, kiến thức về sức khỏe hàng tuần, được tham gia nhiều Giải thể thao, cuộc thi thú vị trong năm.
Cơ hội thăng tiến cao trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Elipsport

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 1A Hoàng Trọng Mậu, KDC Him Lam, phường Tân Hưng

