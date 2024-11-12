Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty TNHH Elipsport làm việc tại Long An thu nhập 20 - 50 Triệu

Mức lương 20 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Giám đốc

Xây dựng chiến lược kinh doanh, tham mưu chiến lược kinh doanh cho toàn bộ cơ sở

Lập kế hoạch và quản lí công việc của nhân viên hàng ngày, tuần, tháng. Huấn luyện và đào tạo chuyên môn, kỹ năng bán hàng, đàm phán và thỏa thuận với khách hàng.

Lập kế hoạch bán hàng theo tháng, quý, năm

Phối hợp với các Bộ phận liên quan tổ chức các cuộc thi đua theo tuần, tháng, năm cho HV nhằm khuấy động phòng tập, kết nối HV, tạo tinh thần tập luyện cho HV..

Chịu trách nhiệm thực hiện chỉ tiêu doanh số tháng, quý, năm do Ban giám đốc đề ra.

Phối hợp với các Bộ phận MKT, Group X quay clip luyện tập nhằm đẩy mạnh hình ảnh đội cũng như giới thiệu các bộ môn thế mạnh của Trung tâm ra bên ngoài.

Xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo về sản phẩm dịch vụ, kỹ năng bán hàng, kỹ năng huấn luyện, kỹ năng chăm sóc khách hàng, các chương trình đào tạo cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu hiệu quả công việc.

Thực hiện công việc theo chỉ đạo của Ban Giám Đốc.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính, Kinh tế hoặc các ngành nghề liên quan.

Có kinh nghiệm quản lý điều hành về lĩnh vực dịch vụ Fitness, Thể thao, sức khỏe,..

Kỹ năng lãnh đạo, dẫn dắt đội nhóm có hiểu biết chuyên sâu về quản lý nhân sự, thiết lập quy trình và áp dụng đánh giá quy trình.

Các chứng chỉ chuyên môn (nếu có): Chứng chỉ huấn luyện viên

Hiểu biết rộng về các lĩnh vực khác như Marketing, PR, Truyền thông nội bộ... là một lợi thế

Mạng lưới chuyên nghiệp trong mảng health & fitness

Tinh thần trách nhiệm cao và năng động, sáng tạo.

Độ tuổi 30 - 40 tuổi

Giới tính: Nam

Tại Công ty TNHH Elipsport Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 20,000,000 đến 50,000,000 VNĐ/tháng + thưởng

Ký HĐLĐ ngay khi bắt đầu làm việc chính thức.

Được hưởng BHXH & đầy đủ quyền lợi khác theo Luật Lao Động và nhà nước.

Được Thưởng lương Tháng 13+ Thưởng nóng hấp dẫn khác.

Được hưởng chính sách tăng lương hằng năm.

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, hòa đồng.

Cơ hội trau dồi thể thao, kiến thức về sức khỏe hàng tuần, được tham gia nhiều Giải thể thao, cuộc thi thú vị trong năm.

Cơ hội thăng tiến cao trong công việc.

