Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN FADO GLOBAL làm việc tại Hậu Giang thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hậu Giang: - 21Bis Hậu Giang

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

• Tham gia cùng Kế toán trưởng trong việc xây dựng & quản lý hệ thống kế toán về tổ chức dữ liệu, mô hình hạch toán, quy trình vận hành & lưu trữ, quản trị số liệu và phân tích.

• Quản lý dưới sự giám sát của kế toán trưởng trong việc quản lý dòng tiền, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh đối ứng hàng năm của Công ty.

• Tập hợp, kiểm tra, hạch toán kế toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh.

• Lập các báo cáo quản trị theo yêu cầu quản lý (tháng/quý/năm).

• Kiểm soát các tài khoản của Công ty và thực hiện lập báo cáo tài chính. Phân tích báo cáo, từ đó nắm bắt biến động về chi phí, công nợ... kịp thơi đưa ra những giải pháp kiểm soát chi phí dựa trên kế hoạch kinh doanh của Công ty.

• Kiểm tra và theo dõi nghĩa vụ thuế phát sinh

• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Kế toán trưởng.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên Chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính

• Độ tuổi: Từ 26 đến 35 tuổi;

• Kinh nghiệm: Ít nhất 02 năm kinh nghiệm kế toán tổng hợp trong lĩnh vực vận tải quốc tế, dịch vụ logistics. Có kinh nghiệm chuyên sâu về giá thành ngành logistics.

• Nắm rõ yêu cầu của từng loại hình hồ sơ thanh toán theo đúng quy định và hợp pháp hợp lệ, bao gồm thanh toán cước vận chuyển: tàu biển, hàng không, đường sắt, đường bộ cả về nội địa và liên vận quốc tế.

• Nắm bắt được điều khoản trong các Hợp đồng xuất nhập khẩu, các điều kiện giao hàng, hình thức thanh toán.

• Cẩn thận, trung thực, nghiêm túc trong công việc.

• Nắm vững các kiến thức chuyên sâu về Kế toán, tài chính, các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực Kế toán, Tài chính, Thuế;

• Có kỹ năng lãnh đạo, điều hành, tổ chức, sắp xếp công việc; Sử dụng tốt các phần mềm kế toán chuyên dụng, các phần mềm quản lý, giao tiếp.

• Ham học hỏi, có chú ý tới các giải pháp nâng cao hiệu quả làm việc và rút ngắn thời gian làm việc có tính chất hành chính, giấy tờ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FADO GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập theo năng lực, theo sự cống hiến & đãi ngộ hấp dẫn, có xe đưa đón công tác.

• Nghỉ phép năm, nghỉ lễ tết, các lịch nghỉ khác theo quy định công ty và theo quy định của luật.

• Tham gia các hoạt động nghỉ mát, du lịch hàng năm, teambuilding, các giải thi đấu thể thao, hoạt động văn nghệ văn hóa thể dục thể thao khác.

• Thưởng tháng 13 theo quy định chính sách cty, thưởng KPI vượt trội, tháng, quý, 06 tháng và Năm. Đào tạo phát triển chuyên sâu nhân sự nòng cốt Group.

• Khám sức khỏe định kỳ hàng năm và tài trợ chi phí tham gia các hoạt động sức khỏe cộng đồng khác.

• Được hưởng đầy đủ các chế độ Bảo hiểm, phúc lợi theo quy định của Luật Lao Động hiện hành.

• Có khu vực tổ chức tiệc BBQ họp mặt ngoài trời và trong nhà có khu vực vui chơi giải trí, ăn uống riêng biệt, miễn phí cà phê và đồ ăn nhẹ mỗi ngày;

• Thường xuyên có những buổi huấn luyện nội bộ nhiều chủ đề chuyên môn và buổi tiệc họp mặt được tổ chức hàng tháng.

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và hiệu quả, cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FADO GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin