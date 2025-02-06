Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Bình Tân

- Cần Thơ

- Hậu Giang, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tìm kiếm và tiếp cận nguồn khách hàng có nhu cầu mua các sản phẩm máy móc nông nghiệp
Phối hợp với các bộ phận khác để triển khai và xử lý đơn hàng theo đúng các yêu cầu của khách hàng;
Theo dõi lịch trình hàng và đồng thời xử lý các phát sinh theo đúng yêu cầu của khách hàng nhằm đảm bảo tiến độ đơn hàng;
Phối hợp với đội ngũ kỹ thuật đảm bảo chế độ chăm sóc khách hàng trước và sau bán hàng;
Phân tích thị trường, xây dựng và phát triển các chiến lược tiếp thị nhằm nâng cao thương hiệu của công ty;

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam yêu thích công việc kinh doanh; có kinh nghiệm làm sale 3 năm trở lên
TIẾNG TRUNG 4 KỸ NĂNG
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm sale thiết bị nông nghiệp hoặc làm việc liên quan đến ngành nông nghiệp
Kỹ năng giao tiếp thuyết phục tốt;
Trung thực, linh hoạt và nhanh nhẹn trong công việc;
Ưu tiên ứng viên có thể đi công tác (ngắn ngày);

Tại Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thương lượng, lương cứng 10-15 triệu + KPI giao thông + hoa hồng + thưởng quý
Thu nhập từ 15-50 triệu ++
Thưởng: Thưởng KPIs, Thưởng hiệu suất làm việc, Thưởng kết quả kinh doanh theo quý, năm (Nhiều tháng lương)
Được tham gia BHXH đầy đủ theo luật lao động (công ty đóng bảo hiểm full lương cơ bản), công đoàn, thăm hỏi khi cưới xin, sinh con, hiếu hỉ;
Được kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm.
Được tham gia các khoá đào tạo nâng cao kiến thức về sản phẩm, kỹ năng bán hàng.
Có cơ hội tham gia các khoá đào tạo chuyên sâu tại Trung Quốc và các nước khác trên thế giới
Được trang bị đầy đủ văn phòng phẩm và các công cụ phục vụ cho công việc;
Thời gian và phương thức làm việc linh động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam

Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

