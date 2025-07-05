Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Sunhouse Tại Thành Phố Hồ Chí Minh làm việc tại An Giang thu nhập 10 - 20 Triệu

- Chịu trách nhiệm về chỉ tiêu doanh số do GSBH đưa ra, báo cáo trực tiếp cho GSBH

- Chịu trách nhiệm nhận đơn đặt hàng, theo dõi tình trạng đơn hàng và đôn đốc khách hàng thu nợ khi đến hạn thanh toán.

- Chịu trách nhiệm cung cấp chính xác thông tin của khách hàng cho Admin.

- Hiểu rõ thuộc tính, giá bán, ưu nhược điểm của sản phẩm của Công ty, sản phẩm của đối thủ cạnh tranh.

- Nắm được quy trình bán hàng và quy trình xử lý khiếu nại thông tin, quy trình nhận và giải quyết thông tin khách hàng.

- Nắm vững để triển khai các hoạt động Marketing.

- Thu thập các thông tin về thị trường và đối thủ cạnh tranh

- Giao dịch, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

- Phát triển việc kinh doanh ở địa bàn được giao phó.

- Chăm sóc khách hàng và bán hàng theo lịch trình đã định.