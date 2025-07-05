Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Sunhouse Tại Thành Phố Hồ Chí Minh làm việc tại An Giang thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Sunhouse Tại Thành Phố Hồ Chí Minh làm việc tại An Giang thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Sunhouse Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
Ngày đăng tuyển: 05/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/08/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Sunhouse Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
15 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- An Giang:

- An Giang

- Đồng Tháp

- Kiên Giang ...và 8 địa điểm khác, Huyện Văn Giang

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Chịu trách nhiệm về chỉ tiêu doanh số do GSBH đưa ra, báo cáo trực tiếp cho GSBH
- Chịu trách nhiệm nhận đơn đặt hàng, theo dõi tình trạng đơn hàng và đôn đốc khách hàng thu nợ khi đến hạn thanh toán.
- Chịu trách nhiệm cung cấp chính xác thông tin của khách hàng cho Admin.
- Hiểu rõ thuộc tính, giá bán, ưu nhược điểm của sản phẩm của Công ty, sản phẩm của đối thủ cạnh tranh.
- Nắm được quy trình bán hàng và quy trình xử lý khiếu nại thông tin, quy trình nhận và giải quyết thông tin khách hàng.
- Nắm vững để triển khai các hoạt động Marketing.
- Thu thập các thông tin về thị trường và đối thủ cạnh tranh
- Giao dịch, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, tìm kiếm khách hàng tiềm năng.
- Phát triển việc kinh doanh ở địa bàn được giao phó.
- Chăm sóc khách hàng và bán hàng theo lịch trình đã định.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Sunhouse Tại Thành Phố Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Sunhouse Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 2D2-12 Khu Sky Garden, Đô Thị Phú Mỹ Hưng, P. Tân Phong, Q.7, Tp. Hồ Chí Minh

