Tuyển Thợ điện lạnh Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu

Mức lương 15 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 6 Nguyễn Hữu Thọ, Hoàng Liệt, Hoàng Mai - Hưng Yên

1. Đào tạo và huấn luyện cho Kỹ thuật viên của nhà phân phối, đại lý về quy trình kỹ thuật lắp đặt, sửa chữa và bảo trì bảo dưỡng sản phẩm công ty kinh doanh: máy lọc nước, đồ điện gia dụng

2. Trực tiếp thực hiện việc lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng sản phẩm

3. Hỗ trợ kinh doanh khảo sát và tư vấn kỹ thuật sản phẩm cho khách hàng

4. Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu từ cấp trên.

1. Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng/ Trung cấp nghề... các Chuyên ngành Kỹ thuật.

2. Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp Tiếng Anh

3. Kinh nghiệm:

• Có kinh nghiệm > 1 năm ở vị trí tương đương, trong lĩnh vực Kỹ thuật Dịch vụ bảo hành, Logistic, QA/QC, Dịch vụ Khách hàng ...

• Ưu tiên Kinh nghiệm tại các công ty trong lĩnh vực sản phẩm Điện Gia dụng/ Điện - Điện tử

4. Kỹ năng:

• Lập kế hoạch, tổ chức công việc, làm việc nhóm

• Kỹ năng thuyết trình, giao tiếp

5. Tư duy: Cam kết vượt trội, Hướng tới Khách hàng, Đổi mới mỗi ngày

- Mức lương cạnh tranh, gồm lương cứng thỏa thuận theo năng lực + phụ cấp làm việc tại nước ngoài (17 - 22 triệu đồng)

- Được đài thọ các chi phí di chuyển, cư trú... theo quy định Công tác phí của công ty

- Công ty trang bị đầy đủ các phương tiện làm việc, được đào tạo bài bản về kiến thức chuyên môn, kỹ thuật

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện với 1600 CBNV, có nhiều cơ hội phát triển bản thân.

- Chế độ nghỉ mát, teambuilding, nghỉ phép năm, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

