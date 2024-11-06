Tuyển Thợ điện lạnh Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu

Tuyển Thợ điện lạnh Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company

Thợ điện lạnh

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ điện lạnh Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company

Mức lương
15 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 6 Nguyễn Hữu Thọ, Hoàng Liệt, Hoàng Mai

- Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Thợ điện lạnh Với Mức Lương 15 - 22 Triệu

1. Đào tạo và huấn luyện cho Kỹ thuật viên của nhà phân phối, đại lý về quy trình kỹ thuật lắp đặt, sửa chữa và bảo trì bảo dưỡng sản phẩm công ty kinh doanh: máy lọc nước, đồ điện gia dụng
2. Trực tiếp thực hiện việc lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng sản phẩm
3. Hỗ trợ kinh doanh khảo sát và tư vấn kỹ thuật sản phẩm cho khách hàng
4. Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu từ cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng/ Trung cấp nghề... các Chuyên ngành Kỹ thuật.
2. Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp Tiếng Anh
3. Kinh nghiệm:
• Có kinh nghiệm > 1 năm ở vị trí tương đương, trong lĩnh vực Kỹ thuật Dịch vụ bảo hành, Logistic, QA/QC, Dịch vụ Khách hàng ...
• Ưu tiên Kinh nghiệm tại các công ty trong lĩnh vực sản phẩm Điện Gia dụng/ Điện - Điện tử
4. Kỹ năng:
• Lập kế hoạch, tổ chức công việc, làm việc nhóm
• Kỹ năng thuyết trình, giao tiếp
5. Tư duy: Cam kết vượt trội, Hướng tới Khách hàng, Đổi mới mỗi ngày

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, gồm lương cứng thỏa thuận theo năng lực + phụ cấp làm việc tại nước ngoài (17 - 22 triệu đồng)
- Được đài thọ các chi phí di chuyển, cư trú... theo quy định Công tác phí của công ty
- Công ty trang bị đầy đủ các phương tiện làm việc, được đào tạo bài bản về kiến thức chuyên môn, kỹ thuật
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện với 1600 CBNV, có nhiều cơ hội phát triển bản thân.
- Chế độ nghỉ mát, teambuilding, nghỉ phép năm, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company

Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa Hudland Towers, số 06 Nguyễn Hữu Thọ, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-ky-thuat-thu-nhap-15-22-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job243567
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Tuyển Thợ điện lạnh Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Hạn nộp: 15/09/2025
Bắc Ninh Còn 1 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MTC (VIỆT NAM)
Tuyển Thợ điện lạnh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MTC (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập 19 - 24 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MTC (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 01/10/2025
Đồng Nai Còn 17 ngày để ứng tuyển 18.5 - 24 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE
Tuyển Thợ điện lạnh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE
Hạn nộp: 25/12/2024
Bình Dương Thái Bình Hà Nội Đã hết hạn 12 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A
Tuyển Thợ điện lạnh CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Tuyển Thợ điện lạnh Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Hạn nộp: 19/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ADEN Services Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội
Tuyển Thợ điện lạnh Công ty TNHH ADEN Services Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 13 Triệu
Công ty TNHH ADEN Services Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội
Hạn nộp: 19/12/2024
Hưng Yên Đã hết hạn 9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO GIA
Tuyển Thợ điện lạnh CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO GIA
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tổng công ty CP Công trình Viettel-CNKT Viettel Bình Phước
Tuyển Thợ điện lạnh Tổng công ty CP Công trình Viettel-CNKT Viettel Bình Phước làm việc tại Bình Phước thu nhập 6 - 15 Triệu
Tổng công ty CP Công trình Viettel-CNKT Viettel Bình Phước
Hạn nộp: 31/12/2024
Bình Phước Đã hết hạn 6 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Giải pháp tiện ích Nhà Sang - Deluxe Home
Tuyển Thợ điện lạnh Công ty Cổ phần Giải pháp tiện ích Nhà Sang - Deluxe Home làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Giải pháp tiện ích Nhà Sang - Deluxe Home
Hạn nộp: 15/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Viên Ngọc Mới
Tuyển Thợ điện lạnh Công ty Cổ phần Đầu tư Viên Ngọc Mới làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Viên Ngọc Mới
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH IMA HAIR
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH IMA HAIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH IMA HAIR
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 22 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần tập đoàn công nghệ Quảng Ích
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần tập đoàn công nghệ Quảng Ích làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 22 Triệu
Công ty cổ phần tập đoàn công nghệ Quảng Ích
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Tuyển Thợ điện lạnh Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Hạn nộp: 15/09/2025
Bắc Ninh Còn 1 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MTC (VIỆT NAM)
Tuyển Thợ điện lạnh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MTC (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập 19 - 24 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MTC (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 01/10/2025
Đồng Nai Còn 17 ngày để ứng tuyển 18.5 - 24 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE
Tuyển Thợ điện lạnh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE
Hạn nộp: 25/12/2024
Bình Dương Thái Bình Hà Nội Đã hết hạn 12 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A
Tuyển Thợ điện lạnh CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Tuyển Thợ điện lạnh Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Hạn nộp: 19/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ADEN Services Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội
Tuyển Thợ điện lạnh Công ty TNHH ADEN Services Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 13 Triệu
Công ty TNHH ADEN Services Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội
Hạn nộp: 19/12/2024
Hưng Yên Đã hết hạn 9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO GIA
Tuyển Thợ điện lạnh CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO GIA
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tổng công ty CP Công trình Viettel-CNKT Viettel Bình Phước
Tuyển Thợ điện lạnh Tổng công ty CP Công trình Viettel-CNKT Viettel Bình Phước làm việc tại Bình Phước thu nhập 6 - 15 Triệu
Tổng công ty CP Công trình Viettel-CNKT Viettel Bình Phước
Hạn nộp: 31/12/2024
Bình Phước Đã hết hạn 6 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Giải pháp tiện ích Nhà Sang - Deluxe Home
Tuyển Thợ điện lạnh Công ty Cổ phần Giải pháp tiện ích Nhà Sang - Deluxe Home làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Giải pháp tiện ích Nhà Sang - Deluxe Home
Hạn nộp: 15/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Viên Ngọc Mới
Tuyển Thợ điện lạnh Công ty Cổ phần Đầu tư Viên Ngọc Mới làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Viên Ngọc Mới
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất