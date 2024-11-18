Tuyển Thợ điện lạnh CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 184 Lê Đại Hành , P.15, Q.11, Quận 11

Mô Tả Công Việc Thợ điện lạnh Với Mức Lương Thỏa thuận

Vận hành bảo trì trong tòa nhà

Sửa chữa các lỗi cơ bản trong hệ thống kỹ thuật tại dự án.

Thực hiện công tác vệ sinh khu vực làm việc sau khi hoàn thành.

Theo dõi, đề xuất phương án xử lý lên cấp trên khi thấy có thiết bị vận hành không bình thường

Làm các việc bảo trì, sửa chữa khác khi có chỉ thị cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm làm việc 1 năm

Thời gian làm việc:

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO GIA Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật

Lương tháng 13

Nhận tiền thưởng vào tháng sinh nhật và các dịp lễ trong năm

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Du lịch hàng năm cho nhân viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO GIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin