Tuyển Thợ điện lạnh CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO GIA
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO GIA

Thợ điện lạnh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ điện lạnh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO GIA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 184 Lê Đại Hành , P.15, Q.11, Quận 11

Mô Tả Công Việc Thợ điện lạnh Với Mức Lương Thỏa thuận

Vận hành bảo trì trong tòa nhà
Sửa chữa các lỗi cơ bản trong hệ thống kỹ thuật tại dự án.
Thực hiện công tác vệ sinh khu vực làm việc sau khi hoàn thành.
Theo dõi, đề xuất phương án xử lý lên cấp trên khi thấy có thiết bị vận hành không bình thường
Làm các việc bảo trì, sửa chữa khác khi có chỉ thị cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm làm việc 1 năm
Thời gian làm việc:

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO GIA Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật
Lương tháng 13
Nhận tiền thưởng vào tháng sinh nhật và các dịp lễ trong năm
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Du lịch hàng năm cho nhân viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO GIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO GIA

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO GIA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 184 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

