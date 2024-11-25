Tuyển Thợ điện lạnh CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ điện lạnh Tại CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A
- Hồ Chí Minh: KCN Tân Bình, Tân Phú, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Thợ điện lạnh Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa: hệ thống máy lạnh văn phòng; hệ thống PCCC; Điện văn phòng; Nước sinh hoạt.
Vệ sinh và bơm gas máy lạnh định kỳ cho tất cả hệ thống máy lạnh của chi nhánh
Vệ sinh hệ thống lọc nước định kỳ để đảm bảo tiêu chuẩn nguồn nước
Quản lý hệ thống sơ đồ điện của văn phòng chi nhánh; bảo trì hệ thống điện thường xuyên
Thực hiện việc bảo trì/ sửa chữa/ giám sát cơ sở hạ tầng của văn phòng
Thực hiện việc bảo trì/ sửa chữa các tài sản cố định
Thực hiện hỗ trợ cùng tổ tạp vụ tổ chức các sự kiện của cty: đón tiếp khách; tiệc...
Hỗ trợ Công tác An toàn lao động, PCCC và giám sát môi trường
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 2 năm vị trí tương đương
Trung thực, minh bạch, trách nhiệm, nhiệt tình
Có khả năng làm việc độc lập
Chấp nhận đi công tác (có xe đưa đón) tại Nhà máy ở Nhơn Trạch, Đồng Nai (đi về trong ngày), sẽ trao đổi chi tiết tần suất đi công tác khi phỏng vấn
Tại CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A Thì Được Hưởng Những Gì
- Bảo hiểm sức khỏe cá nhân Bảo Minh
- Lương tháng 13
- Du lịch, Teambuilding
- Tăng lương định kỳ hàng năm
- Khám sức khỏe định kỳ
- Các chế độ hiếu, hỷ khác theo quy định Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI