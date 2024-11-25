Tuyển Thợ điện lạnh CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Thợ điện lạnh CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A

Thợ điện lạnh

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ điện lạnh Tại CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: KCN Tân Bình, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Thợ điện lạnh Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa: hệ thống máy lạnh văn phòng; hệ thống PCCC; Điện văn phòng; Nước sinh hoạt.
Vệ sinh và bơm gas máy lạnh định kỳ cho tất cả hệ thống máy lạnh của chi nhánh
Vệ sinh hệ thống lọc nước định kỳ để đảm bảo tiêu chuẩn nguồn nước
Quản lý hệ thống sơ đồ điện của văn phòng chi nhánh; bảo trì hệ thống điện thường xuyên
Thực hiện việc bảo trì/ sửa chữa/ giám sát cơ sở hạ tầng của văn phòng
Thực hiện việc bảo trì/ sửa chữa các tài sản cố định
Thực hiện hỗ trợ cùng tổ tạp vụ tổ chức các sự kiện của cty: đón tiếp khách; tiệc...
Hỗ trợ Công tác An toàn lao động, PCCC và giám sát môi trường

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên liên quan ngành cơ khí; điện; điện lạnh;...
Tối thiểu 2 năm vị trí tương đương
Trung thực, minh bạch, trách nhiệm, nhiệt tình
Có khả năng làm việc độc lập
Chấp nhận đi công tác (có xe đưa đón) tại Nhà máy ở Nhơn Trạch, Đồng Nai (đi về trong ngày), sẽ trao đổi chi tiết tần suất đi công tác khi phỏng vấn

Tại CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A Thì Được Hưởng Những Gì

- BHXH theo quy định
- Bảo hiểm sức khỏe cá nhân Bảo Minh
- Lương tháng 13
- Du lịch, Teambuilding
- Tăng lương định kỳ hàng năm
- Khám sức khỏe định kỳ
- Các chế độ hiếu, hỷ khác theo quy định Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: KCN Nhơn Trạch 3, Thị trấn HIệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-bao-tri-dien-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job256725
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Tuyển Thợ điện lạnh Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Hạn nộp: 15/09/2025
Bắc Ninh Còn 1 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MTC (VIỆT NAM)
Tuyển Thợ điện lạnh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MTC (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập 19 - 24 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MTC (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 01/10/2025
Đồng Nai Còn 17 ngày để ứng tuyển 18.5 - 24 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE
Tuyển Thợ điện lạnh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE
Hạn nộp: 25/12/2024
Bình Dương Thái Bình Hà Nội Đã hết hạn 12 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A
Tuyển Thợ điện lạnh CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Tuyển Thợ điện lạnh Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Hạn nộp: 19/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ADEN Services Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội
Tuyển Thợ điện lạnh Công ty TNHH ADEN Services Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 13 Triệu
Công ty TNHH ADEN Services Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội
Hạn nộp: 19/12/2024
Hưng Yên Đã hết hạn 9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO GIA
Tuyển Thợ điện lạnh CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO GIA
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tổng công ty CP Công trình Viettel-CNKT Viettel Bình Phước
Tuyển Thợ điện lạnh Tổng công ty CP Công trình Viettel-CNKT Viettel Bình Phước làm việc tại Bình Phước thu nhập 6 - 15 Triệu
Tổng công ty CP Công trình Viettel-CNKT Viettel Bình Phước
Hạn nộp: 31/12/2024
Bình Phước Đã hết hạn 6 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Giải pháp tiện ích Nhà Sang - Deluxe Home
Tuyển Thợ điện lạnh Công ty Cổ phần Giải pháp tiện ích Nhà Sang - Deluxe Home làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Giải pháp tiện ích Nhà Sang - Deluxe Home
Hạn nộp: 15/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Viên Ngọc Mới
Tuyển Thợ điện lạnh Công ty Cổ phần Đầu tư Viên Ngọc Mới làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Viên Ngọc Mới
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Renrui Việt Nam
Tuyển Customer Experience Renrui Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 25 Triệu
Renrui Việt Nam
Hạn nộp: 10/10/2025
Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 8 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ làm việc tại Bình Phước thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Hạn nộp: 12/10/2025
Bình Phước Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Tuyển Thợ điện lạnh Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Hạn nộp: 15/09/2025
Bắc Ninh Còn 1 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MTC (VIỆT NAM)
Tuyển Thợ điện lạnh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MTC (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập 19 - 24 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MTC (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 01/10/2025
Đồng Nai Còn 17 ngày để ứng tuyển 18.5 - 24 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE
Tuyển Thợ điện lạnh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE
Hạn nộp: 25/12/2024
Bình Dương Thái Bình Hà Nội Đã hết hạn 12 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A
Tuyển Thợ điện lạnh CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Tuyển Thợ điện lạnh Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Hạn nộp: 19/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ADEN Services Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội
Tuyển Thợ điện lạnh Công ty TNHH ADEN Services Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 13 Triệu
Công ty TNHH ADEN Services Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội
Hạn nộp: 19/12/2024
Hưng Yên Đã hết hạn 9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO GIA
Tuyển Thợ điện lạnh CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO GIA
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tổng công ty CP Công trình Viettel-CNKT Viettel Bình Phước
Tuyển Thợ điện lạnh Tổng công ty CP Công trình Viettel-CNKT Viettel Bình Phước làm việc tại Bình Phước thu nhập 6 - 15 Triệu
Tổng công ty CP Công trình Viettel-CNKT Viettel Bình Phước
Hạn nộp: 31/12/2024
Bình Phước Đã hết hạn 6 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Giải pháp tiện ích Nhà Sang - Deluxe Home
Tuyển Thợ điện lạnh Công ty Cổ phần Giải pháp tiện ích Nhà Sang - Deluxe Home làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Giải pháp tiện ích Nhà Sang - Deluxe Home
Hạn nộp: 15/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Viên Ngọc Mới
Tuyển Thợ điện lạnh Công ty Cổ phần Đầu tư Viên Ngọc Mới làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Viên Ngọc Mới
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất