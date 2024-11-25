Tuyển Thợ điện lạnh CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: KCN Tân Bình, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Thợ điện lạnh Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa: hệ thống máy lạnh văn phòng; hệ thống PCCC; Điện văn phòng; Nước sinh hoạt.

Vệ sinh và bơm gas máy lạnh định kỳ cho tất cả hệ thống máy lạnh của chi nhánh

Vệ sinh hệ thống lọc nước định kỳ để đảm bảo tiêu chuẩn nguồn nước

Quản lý hệ thống sơ đồ điện của văn phòng chi nhánh; bảo trì hệ thống điện thường xuyên

Thực hiện việc bảo trì/ sửa chữa/ giám sát cơ sở hạ tầng của văn phòng

Thực hiện việc bảo trì/ sửa chữa các tài sản cố định

Thực hiện hỗ trợ cùng tổ tạp vụ tổ chức các sự kiện của cty: đón tiếp khách; tiệc...

Hỗ trợ Công tác An toàn lao động, PCCC và giám sát môi trường

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên liên quan ngành cơ khí; điện; điện lạnh;...

Tối thiểu 2 năm vị trí tương đương

Trung thực, minh bạch, trách nhiệm, nhiệt tình

Có khả năng làm việc độc lập

Chấp nhận đi công tác (có xe đưa đón) tại Nhà máy ở Nhơn Trạch, Đồng Nai (đi về trong ngày), sẽ trao đổi chi tiết tần suất đi công tác khi phỏng vấn

Tại CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A Thì Được Hưởng Những Gì

- BHXH theo quy định

- Bảo hiểm sức khỏe cá nhân Bảo Minh

- Lương tháng 13

- Du lịch, Teambuilding

- Tăng lương định kỳ hàng năm

- Khám sức khỏe định kỳ

- Các chế độ hiếu, hỷ khác theo quy định Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin