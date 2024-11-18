Tuyển Thợ điện lạnh Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 2 ngõ 95 Chùa Bộc, Đống Đa

Mô Tả Công Việc

Giám sát thi công M&E của Chủ đầu tư

Cập nhật, nắm vững tất cả các bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công có liên quan, các thay đổi thiết kế, bản vẽ shop drawing và biện pháp thi công được phê duyệt.

Nắm vững các yêu cầu về chất lượng, đảm bảo nhà thầu tuân thủ các quy trình quy định trong quá trình thi công.

Nắm vững các quy trình, tiêu chuẩn về hồ sơ bàn giao, nghiệm thu.

Nhắc nhở cảnh báo và báo cáo xin ý kiến Lãnh đạo khi phát hiện các vi phạm của nhà thầu.

Thực hiện giám sát và nghiệm thu các công việc M&E của nhà thầu theo phân công đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng.

Kiểm tra, cập nhật tiến độ thi công chi tiết, kế hoạch thực hiện ngày, tuần, tháng để đôn đốc nhà thầu thực hiện thi công và kịp thời báo cáo Lãnh đạo, đề xuất các giải pháp đối với công việc bị chậm tiến độ.

Hướng dẫn, kiểm tra và ký hồ sơ chất lượng, bản vẽ hoàn công, xác nhận công việc của nhà thầu phù hợp với thực tế thi công tại công trình.

Báo cáo ngay cho Lãnh đạo khi phát hiện các bất cập, sai sót của hồ sơ thiết kế, shop drawing và đóng góp ý kiến để hoàn chỉnh các biện pháp thi công xây dựng.

Cùng cán bộ Tư vấn giám sát và nhà thầu lập biên bản về các sai sót trong quá trình thi công và xin ý kiến Lãnh đạo để xử lý.

Kịp thời báo cáo Lãnh đạo và đề xuất các giải pháp đối với các công việc bị chậm tiến độ.

Phối hợp với giám sát an toàn/cán bộ chuyên trách để thực hiện công tác giám sát an toàn lao động, vệ sinh môi trường, PCCC trong quá trình thi công của nhà thầu theo quy định.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo.

Chịu trách nhiệm báo cáo công việc thực hiện, báo cáo tuần, tháng.

Tham gia các cuộc họp với nhà thầu và các đơn vị liên quan.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học có chuyên ngành M&E, Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm thi công các công trình nhà cao tầng.

Có chứng chỉ giám sát M&E công trình.

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các dự án xây dựng công trình nhà cao tầng.

Sẵn sàng đi công tác xa khi được điều động.

Có kỹ năng làm việc nhóm và tổ chức tốt.

Có khả năng chịu được áp lực công việc.

Tính cách trung thực, có trách nhiệm và tâm huyết với công việc.

Am hiểu các nghị đinh, thông tư quy định quản lý dự án, chất lượng công trình.

Trình độ tin học: Thành thạo MS Office, AutoCad, các phần mềm liên quan tới kỹ thuật khác.

Quyền Lợi

Mức lương theo thỏa thuận theo năng lưc.

Được hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định của Nhà nước.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Các phụ cấp: ăn trưa và các phụ cấp khác theo quy định Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển

