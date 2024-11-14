Tuyển Thợ điện lạnh Tổng công ty CP Công trình Viettel-CNKT Viettel Bình Phước làm việc tại Bình Phước thu nhập 6 - 15 Triệu

Mức lương 6 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Phước: TP Đồng Xoài

Mô Tả Công Việc Thợ điện lạnh

Triển khai lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện lạnh, điện gia dụng, camera, đèn NLMT cho khách hàng

Lắp đặt, bảo dưỡng, vận hành hệ NLMT

Duy trì thuê bao, chăm sóc khách hàng trên địa bàn quản lý

Thực hiện các công việc liên quan theo yêu cầu của Quản lý

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp trung cấp trở lên các chuyên ngành điện, điện tử, điện lạnh, CNTT,...

Nam từ 20 đến 32 tuổi, có sức khỏe tốt

Làm việc tại Bình Phước

Tại Tổng công ty CP Công trình Viettel-CNKT Viettel Bình Phước Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, kỷ luật tại Tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam.

Ưu tiên sắp xếp làm việc thuận tiện với nơi ở

Có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc; được tham gia đào tạo nâng cao kỹ năng.

Tham gia chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định của Pháp luật và Tổng Công ty.

Được hưởng chế độ nghỉ mát, nghỉ phép hằng năm

Thu nhập bình quân > 10 triêụ/tháng

Các khoản thưởng quý, Lễ, Tết, hiệu quả SXKD,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng công ty CP Công trình Viettel-CNKT Viettel Bình Phước

