Tuyển Thợ điện lạnh Tổng công ty CP Công trình Viettel-CNKT Viettel Bình Phước làm việc tại Bình Phước thu nhập 6 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ điện lạnh Tại Tổng công ty CP Công trình Viettel-CNKT Viettel Bình Phước
Mức lương
6 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Phước: TP Đồng Xoài
Mô Tả Công Việc Thợ điện lạnh Với Mức Lương 6 - 15 Triệu
Triển khai lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện lạnh, điện gia dụng, camera, đèn NLMT cho khách hàng
Lắp đặt, bảo dưỡng, vận hành hệ NLMT
Duy trì thuê bao, chăm sóc khách hàng trên địa bàn quản lý
Thực hiện các công việc liên quan theo yêu cầu của Quản lý
Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trung cấp trở lên các chuyên ngành điện, điện tử, điện lạnh, CNTT,...
Nam từ 20 đến 32 tuổi, có sức khỏe tốt
Làm việc tại Bình Phước
Tại Tổng công ty CP Công trình Viettel-CNKT Viettel Bình Phước Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, kỷ luật tại Tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam.
Ưu tiên sắp xếp làm việc thuận tiện với nơi ở
Có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc; được tham gia đào tạo nâng cao kỹ năng.
Tham gia chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định của Pháp luật và Tổng Công ty.
Được hưởng chế độ nghỉ mát, nghỉ phép hằng năm
Thu nhập bình quân > 10 triêụ/tháng
Các khoản thưởng quý, Lễ, Tết, hiệu quả SXKD,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng công ty CP Công trình Viettel-CNKT Viettel Bình Phước
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
