Tuyển Thợ điện lạnh Công ty Cổ phần Đầu tư Viên Ngọc Mới làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 14 Triệu

Mức lương 9 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Thợ điện lạnh Với Mức Lương 9 - 14 Triệu

- Có thể sửa chữa, bảo dưỡng và khắc phục sự cố cơ bản:

+ Máy móc cơ khí, thang tải hàng.

+ Hệ thống lạnh.

+ Thiết bị điện dân dụng, thiết bị chiếu sáng.

+ Hệ thống hút mùi và hệ thống cấp khí tươi.

+ Hệ thống nước cấp và nước thoát.

+ Hệ thống PCCC.

- Theo dõi các hư hỏng và cải tiến phướng án xử lý mới cho thiết bị.

- Hướng dẫn các công việc trực tiếp cho nhân viên các chi nhánh Nhà hàng có thể thực hiện được theo lịch định kì: như vệ sinh và làm sạch các thiết bị của từng khu vực cụ thể.

- Thực hiện danh sách kiểm tra định kỳ tất cả các thiết bị máy móc có tuần suất hư hỏng nhiều, đề xuất cải tiến cách khắc phục hiệu quả hơn.

- Giám sát các nhà thầu trong quá trình lắp đặt, bảo trì thiết bị

- không ngại di chuyển khi có sự cố hư hỏng phát sinh.

- Các công việc phát sinh theo yêu cầu từ cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Giới tính: Nam

-Trình độ: tốt nghiệp trung cấp trở lên các chuyên ngành điện công nghiệp, điện lạnh, điện dân dụng, cơ điện.

- Kinh nghiệm từ 1 năm thi công hoặc bảo trì hệ thống cơ điện, điều hòa không khí

- Kỹ năng giao tiếp, có khả năng giám sát, phân tích, đánh giá, xử lý tình huống tốt;

- Có kỹ năng về sửa chữa, bảo trì hệ thống điều hòa, điện, nước;

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Viên Ngọc Mới Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương + Phụ cấp: Thỏa thuận.

- Phép năm: 12 ngày phép/năm.

- Lương tháng 13, thưởng tháng 14 tùy theo kết quả hoạt động kinh doanh công ty.

- BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của luật Lao động.

- Chế độ nghỉ dưỡng kết hợp team building hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Viên Ngọc Mới

