Tuyển Thợ điện lạnh Công ty Cổ phần Giải pháp tiện ích Nhà Sang - Deluxe Home làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 347 Đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Thợ điện lạnh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Thực hiện bảo trì bảo dưỡng, bảo trì chuyên sâu hệ thống giải pháp nước theo lịch trình bảo trì được thông báo trước hàng tuần;

Thực hiện lắp đặt, kết nối hệ thống giải pháp nước (lọc nước và nước nóng trung tâm): hàn ống PPR,... kết nối đường điện/tủ điện,...;

Thi công kết nối được ống đồng ga của điều hòa, thực hiện hút chân không và bơm ga;

Kiểm soát vật tư và trang thiết bị thi công đảm bảo đúng đủ và tiết kiệm;

Làm các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp;

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã tham gia đào tạo nghề liên quan đến xây dựng và cơ điện;

Thái độ làm việc tích cực, hòa đồng, có ý kiến xây dựng và định hướng phát triển rõ ràng.

Có thể sử dụng các phần mềm máy tính phục vụ công tác quản lý kỹ thuật;

Có ít nhất 01 năm tham gia thi công xây lắp thực tế tại công trình;

Tại Công ty Cổ phần Giải pháp tiện ích Nhà Sang - Deluxe Home Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập > 8 triệu vnd/tháng (Lương CB + thưởng KPIs + phụ cấp ăn trưa);

Lương tháng 13, thưởng hấp dẫn;

Thưởng hàng năm từ HĐQT;

Chế độ đầy đủ theo Luật hiện hành. Đóng BHXH sau 2 tháng thử việc.

Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm;

Được tham gia các khóa đào tạo cơ bản và nâng cao của Công ty;

Thưởng các ngày lễ trong năm : 30/4-1/5, Quốc Khánh, Tết Dương lịch,...;

Môi trường năng động, cơ hội phát triển và thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giải pháp tiện ích Nhà Sang - Deluxe Home

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.