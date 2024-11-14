Tuyển Thợ điện lạnh Công ty Cổ phần Giải pháp tiện ích Nhà Sang - Deluxe Home làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần Giải pháp tiện ích Nhà Sang - Deluxe Home
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Thợ điện lạnh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ điện lạnh Tại Công ty Cổ phần Giải pháp tiện ích Nhà Sang - Deluxe Home

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 347 Đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Thợ điện lạnh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Thực hiện bảo trì bảo dưỡng, bảo trì chuyên sâu hệ thống giải pháp nước theo lịch trình bảo trì được thông báo trước hàng tuần;
Thực hiện lắp đặt, kết nối hệ thống giải pháp nước (lọc nước và nước nóng trung tâm): hàn ống PPR,... kết nối đường điện/tủ điện,...;
Thi công kết nối được ống đồng ga của điều hòa, thực hiện hút chân không và bơm ga;
Kiểm soát vật tư và trang thiết bị thi công đảm bảo đúng đủ và tiết kiệm;
Làm các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp;

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã tham gia đào tạo nghề liên quan đến xây dựng và cơ điện;
Thái độ làm việc tích cực, hòa đồng, có ý kiến xây dựng và định hướng phát triển rõ ràng.
Có thể sử dụng các phần mềm máy tính phục vụ công tác quản lý kỹ thuật;
Có ít nhất 01 năm tham gia thi công xây lắp thực tế tại công trình;

Tại Công ty Cổ phần Giải pháp tiện ích Nhà Sang - Deluxe Home Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập > 8 triệu vnd/tháng (Lương CB + thưởng KPIs + phụ cấp ăn trưa);
Lương tháng 13, thưởng hấp dẫn;
Thưởng hàng năm từ HĐQT;
Chế độ đầy đủ theo Luật hiện hành. Đóng BHXH sau 2 tháng thử việc.
Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm;
Được tham gia các khóa đào tạo cơ bản và nâng cao của Công ty;
Thưởng các ngày lễ trong năm : 30/4-1/5, Quốc Khánh, Tết Dương lịch,...;
Môi trường năng động, cơ hội phát triển và thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giải pháp tiện ích Nhà Sang - Deluxe Home

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 347 Đường Hoàng Mai, Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

