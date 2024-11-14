Tuyển Thợ điện lạnh Công ty Cổ phần Giải pháp tiện ích Nhà Sang - Deluxe Home làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ điện lạnh Tại Công ty Cổ phần Giải pháp tiện ích Nhà Sang - Deluxe Home
- Hà Nội: Số 347 Đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Thợ điện lạnh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Thực hiện bảo trì bảo dưỡng, bảo trì chuyên sâu hệ thống giải pháp nước theo lịch trình bảo trì được thông báo trước hàng tuần;
Thực hiện lắp đặt, kết nối hệ thống giải pháp nước (lọc nước và nước nóng trung tâm): hàn ống PPR,... kết nối đường điện/tủ điện,...;
Thi công kết nối được ống đồng ga của điều hòa, thực hiện hút chân không và bơm ga;
Kiểm soát vật tư và trang thiết bị thi công đảm bảo đúng đủ và tiết kiệm;
Làm các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp;
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thái độ làm việc tích cực, hòa đồng, có ý kiến xây dựng và định hướng phát triển rõ ràng.
Có thể sử dụng các phần mềm máy tính phục vụ công tác quản lý kỹ thuật;
Có ít nhất 01 năm tham gia thi công xây lắp thực tế tại công trình;
Tại Công ty Cổ phần Giải pháp tiện ích Nhà Sang - Deluxe Home Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13, thưởng hấp dẫn;
Thưởng hàng năm từ HĐQT;
Chế độ đầy đủ theo Luật hiện hành. Đóng BHXH sau 2 tháng thử việc.
Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm;
Được tham gia các khóa đào tạo cơ bản và nâng cao của Công ty;
Thưởng các ngày lễ trong năm : 30/4-1/5, Quốc Khánh, Tết Dương lịch,...;
Môi trường năng động, cơ hội phát triển và thăng tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giải pháp tiện ích Nhà Sang - Deluxe Home
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI