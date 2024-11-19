Tuyển Kỹ thuật IT Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam - chi nhánh Hải Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Kỹ thuật IT Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam - chi nhánh Hải Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam - chi nhánh Hải Dương
Ngày đăng tuyển: 19/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam - chi nhánh Hải Dương

Kỹ thuật IT

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật IT Tại Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam - chi nhánh Hải Dương

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 20 Trần Hoàng Na, Phường An Khánh, Ninh Kiều ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật IT Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Khắc phục sự cố cơ bản đối với máy in, đổ mực, lắp mực ngoài, sửa chữa thay thế linh kiện.
Bảo trì, sửa chữa, bảo dưỡng máy văn phòng (máy in, máy photo...)
Tư vấn kỹ thuật, dịch vụ khách hàng

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT trở lên
Có kinh nghiệm bơm mực, sửa chữa các loại máy in, máy photo. Nếu chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sửa chữa tổng hợp các thiết bị CNTT khác (PC, Laptop, LCD, Server,...)
Nhanh nhẹn, trung thực, chịu khó, ham học hỏi

Tại Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam - chi nhánh Hải Dương Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng đầy đủ BHXH
Được thưởng lễ Tết, thưởng tháng 13, du lịch hàng năm
Được hưởng chế độ chăm lo đời sống tinh thần phong phú.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam - chi nhánh Hải Dương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam - chi nhánh Hải Dương

Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam - chi nhánh Hải Dương

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 323 Đường Thanh Niên, Phường Hải Tân,Thành phố Hải Dương,Tình Hải Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

