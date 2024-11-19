Tuyển Kỹ thuật IT Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam - chi nhánh Hải Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 20 Trần Hoàng Na, Phường An Khánh, Ninh Kiều ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật IT Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Khắc phục sự cố cơ bản đối với máy in, đổ mực, lắp mực ngoài, sửa chữa thay thế linh kiện.

Bảo trì, sửa chữa, bảo dưỡng máy văn phòng (máy in, máy photo...)

Tư vấn kỹ thuật, dịch vụ khách hàng

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT trở lên

Có kinh nghiệm bơm mực, sửa chữa các loại máy in, máy photo. Nếu chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sửa chữa tổng hợp các thiết bị CNTT khác (PC, Laptop, LCD, Server,...)

Nhanh nhẹn, trung thực, chịu khó, ham học hỏi

Tại Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam - chi nhánh Hải Dương Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng đầy đủ BHXH

Được thưởng lễ Tết, thưởng tháng 13, du lịch hàng năm

Được hưởng chế độ chăm lo đời sống tinh thần phong phú.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam - chi nhánh Hải Dương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin