Tuyển Kỹ thuật IT Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 18 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc

1. Vận hành & Quản trị hệ thống hạ tầng:

Quản trị hệ điều hành Windows và Linux.

Vận hành và giám sát hệ thống ảo hóa (VMware), tài nguyên hệ thống.

Quản trị switch, firewall, storage và hệ thống mạng 3 lớp.

Theo dõi, xử lý sự cố phần cứng và ảo hóa.

2. Quản lý Trung tâm dữ liệu (TTDL):

Nắm rõ cấu trúc TTDL và thiết bị (UPS, PDU, điều hòa chính xác...).

Giám sát hệ thống qua các dashboard như PRTG, VCenter, Zabbix...

Vận hành hệ thống log server, syslog.

3. Hỗ trợ kỹ thuật và người dùng:

Đọc hiểu tài liệu kỹ thuật (Userguide/Admin guide), hướng dẫn người dùng cài đặt và cấu hình.

Hỗ trợ xử lý lỗi truy cập, kết nối, ứng dụng; chạy công cụ chẩn đoán, phân tích sự cố.

Tạo, sửa, xóa tài khoản; phân quyền người dùng.

Phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý sự cố.

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành CNTT, Kỹ thuật mạng, An toàn thông tin hoặc tương đương.

• Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tương ứng.

• Ưu tiên có kinh nghiệm triển khai tại doanh nghiệp lớn hoặc hệ thống tương đương.

• Có khả năng làm việc theo quy trình ITSM (Ticketing, Helpdesk...).

• Có các bằng cấp, chứng chỉ liên quan đến công việc.

Tại Bellsystem24 VietNam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 13.000.000 VNĐ

- Thử việc 85% lương, BHXH sau 2 tháng

- Lương ca đêm ( ca 3) 130% lương

- Hỗ trợ trang thiết bị làm việc

- Đào tạo nghiệp vụ trong quá trình onboard

- Môi trường làm việc hiện đại, tiên tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bellsystem24 VietNam

