Tuyển Kỹ thuật IT Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu

Bellsystem24 VietNam
Ngày đăng tuyển: 24/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/05/2025
Bellsystem24 VietNam

Kỹ thuật IT

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật IT Tại Bellsystem24 VietNam

Mức lương
11 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 18 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật IT Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

1. Vận hành & Quản trị hệ thống hạ tầng:
Quản trị hệ điều hành Windows và Linux.
Vận hành và giám sát hệ thống ảo hóa (VMware), tài nguyên hệ thống.
Quản trị switch, firewall, storage và hệ thống mạng 3 lớp.
Theo dõi, xử lý sự cố phần cứng và ảo hóa.
2. Quản lý Trung tâm dữ liệu (TTDL):
Nắm rõ cấu trúc TTDL và thiết bị (UPS, PDU, điều hòa chính xác...).
Giám sát hệ thống qua các dashboard như PRTG, VCenter, Zabbix...
Vận hành hệ thống log server, syslog.
3. Hỗ trợ kỹ thuật và người dùng:
Đọc hiểu tài liệu kỹ thuật (Userguide/Admin guide), hướng dẫn người dùng cài đặt và cấu hình.
Hỗ trợ xử lý lỗi truy cập, kết nối, ứng dụng; chạy công cụ chẩn đoán, phân tích sự cố.
Tạo, sửa, xóa tài khoản; phân quyền người dùng.
Phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý sự cố.

Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành CNTT, Kỹ thuật mạng, An toàn thông tin hoặc tương đương.
• Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tương ứng.
• Ưu tiên có kinh nghiệm triển khai tại doanh nghiệp lớn hoặc hệ thống tương đương.
• Có khả năng làm việc theo quy trình ITSM (Ticketing, Helpdesk...).
• Có các bằng cấp, chứng chỉ liên quan đến công việc.

Tại Bellsystem24 VietNam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 13.000.000 VNĐ
- Thử việc 85% lương, BHXH sau 2 tháng
- Lương ca đêm ( ca 3) 130% lương
- Hỗ trợ trang thiết bị làm việc
- Đào tạo nghiệp vụ trong quá trình onboard
- Môi trường làm việc hiện đại, tiên tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bellsystem24 VietNam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Bellsystem24 VietNam

Bellsystem24 VietNam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 tòa nhà Trung Yên 1 Số 1 Vũ Phạm Hàm Trung Kính Cầu Giấy Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

