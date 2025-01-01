Công việc kỹ thuật it

Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật IT hiện là việc làm thu hút sự quan tâm của đông đảo doanh nghiệp lẫn người lao động. Những khu vực tập trung tuyển kỹ thuật IT chủ yếu tại các thành phố lớn. Việc làm kỹ thuật IT là một trong những nghề có cơ hội thăng tiến, thu nhập ổn định dao động từ 8.000.000 – 40.000.000 VNĐ/tháng, tuỳ thuộc vào năng lực và khu vực tuyển dụng.

1. Nhu cầu nhân lực của việc làm nhân viên kỹ thuật IT

Nhân viên kỹ thuật IT có nhiệm vụ duy trì các hoạt động của hệ thống máy tính và phần mạng luôn trong trạng thái tốt nhất. Kỹ thuật IT đóng vai trò hỗ trợ và hướng dẫn người sử dụng các kỹ năng cơ bản để hoàn thành thao tác trên các chương trình cài đặt, hạ tầng IT an toàn. Ngoài ra, kỹ thuật IT cũng đảm nhận những công việc liên quan tới máy tính như cài đặt, lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng.

Nhu cầu tuyển dụng nhân viên kỹ thuật IT nói riêng và nhân lực công nghệ nói chung sẽ tiếp tục tăng. Điều này được chứng minh thông qua hàng nghìn tin tuyển dụng kỹ thuật IT liên tục cập nhật trên các trang tuyển dụng, diễn đàn chuyên ngành. trong năm 2024 – 2025 tình hình tuyển dụng IT tại Việt Nam và thế giới được dự đoán có nhiều thay đổi khi vai trò của các công nghệ đột phá như điện toán đám mây hay AI dẫn tới sự cạnh tranh khốc liệt nhằm thu hút nhân tài.

Với bối cảnh hội nhập và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ đã giúp Việt Nam dần trở thành địa điểm cho các tập đoàn quốc tế tìm kiếm, tuyển dụng nhân lực IT.

Sự phát triển của các khu công nghệ cao, những tập đoàn công nghệ lớn như LG, Samsung, Google và Microsoft đã thiết lập nhiều trung tâm nghiên cứu, phát triển tại thành phố lớn tại Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương, Đà Nẵng. Điều này phần nào phản ánh được tiềm năng phát triển của ngành IT của nước ta ngày càng rộng mở hơn giúp tạo ra nhiều việc làm cho người lao động. Nhờ vậy, nhân viên kỹ thuật IT có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp và được làm việc trong những doanh nghiệp lớn.

Ngoài ra, ứng viên khi làm công việc này có lộ trình thăng tiến rõ ràng khi tích lũy được kinh nghiệm sẽ từ vị trí Nhân viên lên cấp Trưởng nhóm hoặc Trưởng phòng, tương đương 6 - 13 năm làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật IT.

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm nhân viên kỹ thuật IT

Mức lương đối với nhân viên kỹ thuật IT sẽ có sự chênh lệch do phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kỹ năng, kinh nghiệm, vị trí làm việc và quy mô doanh nghiệp. Dưới đây là mức lương tham khảo của việc làm kỹ thuật IT:

Mức lương theo cấp bậc:

Vị trí việc làm kỹ thuật IT Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Thực tập sinh 3.000.000 – 5.000.000 Nhân viên 8.000.000 – 15.000.000 Chuyên viên 9.000.000 – 20.000.000 Trưởng nhóm 15.000.000 – 25.000.000 Quản lý/Trưởng phòng 20.000.000 – 40.000.000

Mức lương theo vị trí việc làm:

Vị trí việc làm kỹ thuật IT Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Kỹ thuật IT phần mềm 9.000.000 - 15.000.000 Kỹ thuật IT phần cứng 8.000.000 - 13.000.000 Kỹ thuật viễn thông 9.000.000 - 20.000.000

3. Mô tả công việc của nhân viên kỹ thuật IT

Việc làm kỹ thuật IT có mức thu nhập ổn định so với nhiều ngành nghề khác trên thị trường. Một nhân viên kỹ thuật IT phải đảm nhận những công việc liên quan tới phần cứng và phần mềm máy tính. Cụ thể như sau:

Cài đặt phần mềm và sửa chữa phần cứng máy tính theo yêu cầu của doanh nghiệp.

Đảm nhận cài đặt, nâng cấp và bảo trì hệ thống, quản trị dữ liệu như phục hồi CSDL, sao lưu và đồng bộ cấu hình,…

Chịu trách nhiệm cài đặt và sửa chữa những công việc liên quan tới máy in văn phòng, linh kiện, mạng và wifi cho hệ thống nhằm đảm bảo hoạt động đồng bộ trong toàn bộ hệ thống máy tính của doanh nghiệp.

Nâng cấp, sửa chữa và phát triển các báo cáo trên hệ thống website của doanh nghiệp

Nhân viên kỹ thuật IT đảm bảo các phần cứng của máy tính như ổ cứng, bàn phím, chuột, màn hình,… luôn hoạt động ổn định.

Chịu trách nhiệm bảo mật cho hệ thống mạng và máy tính của doanh nghiệp.

Hướng dẫn người dùng hiểu rõ về cách thức hoạt động của các thiết bị và phần mềm mới nếu được yêu cầu.

Nghiên cứu công nghệ và phát triển các ứng dụng tự động cho nghiệp vụ liên quan tới hoạt động kinh doanh, sản xuất của doanh nghiệp.

Lên lịch bảo trì, bảo dưỡng và nâng cấp hệ thống, máy tính để tránh làm gián đoạn quá trình làm việc của các nhân sự khác.

Nhân viên kỹ thuật IT còn thường xuyên phải kiểm tra và khắc phục những sự cố liên quan.

4. Việc làm kỹ thuật IT phổ biến hiện nay

Hiện nay, kỹ thuật IT là một trong những ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng lớn trên thị trường. Bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần sử dụng tới nhân lực IT nhằm đảm bảo hệ thống máy tính, mạng vận hành ổn định. Tuy nhiên, mỗi việc làm kỹ thuật IT sẽ có đặc điểm và yêu cầu kỹ năng khác nhau.

4.1. Kỹ thuật IT phần mềm

Kỹ thuật IT phần mềm sẽ chịu trách nhiệm giải đáp, tư vấn các giải pháp liên quan đến vấn đề kỹ thuật và sản phẩm công nghệ cho các người dùng nhằm đem lại trải nghiệm tốt nhất. Theo khảo sát trên báo Lao Động, nhân viên kỹ thuật IT phần mềm thuộc nhóm ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng thứ hai tại Việt Nam, chỉ xếp sau nhóm kinh doanh/bán hàng. Với gần 300.000 tin đăng tuyển dụng đăng trên các nền tảng công nghệ cho thấy việc làm kỹ thuật IT phần mềm vẫn đang được doanh nghiệp chú ý trong chiêu mộ nhân tài.

Để ứng tuyển nhân viên kỹ thuật IT phần mềm, người lao động cần có thì ngoài bằng Đại học/Cao đẳng kèm theo một số chứng chỉ liên quan như kỹ sư hệ thống Microsoft Certified Professional, Hệ thống máy tính, Khoa học máy tính,... Ngoài ra, những ai ứng tuyển vào vị trí này Đồng thời, ứng viên việc làm kỹ thuật IT phần mềm còn cần trang bị những kỹ năng như sau:

Kỹ năng giao tiếp tốt, biết lắng nghe và có thái độ cầu tiến

Kỹ năng ngoại ngữ tốt để đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh

Tính kiên nhẫn trong công việc vì mỗi ngày sẽ phải trợ giúp nhiều đối tượng khác nhau

Kỹ năng làm việc nhóm tốt là điều bắt buộc đối với vị trí kỹ thuật IT phần mềm

Kỹ năng phát hiện, xử lý sự cố vấn đề nhanh chóng đưa ra những hướng giải quyết phù hợp.

Hiện nay, vị trí kỹ thuật IT phần mềm được hầu hết các công ty tuyển dụng đi kèm mức lương và đãi ngộ tốt như Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY), Tập đoàn công nghệ - viễn thông Quân đội Viettel, FPT,...

4.2. Kỹ thuật IT phần cứng

Nhân viên kỹ thuật IT phần cứng là người chịu trách nhiệm xử lý những vấn đề liên quan tới máy tính gồm cài đặt hệ thống, thiết kế, nghiên cứu,... nhằm đảm bảo hệ thống máy tính hoạt động hiệu quả và năng suất nhất. Bên cạnh đó, kỹ thuật IT phần cứng còn đảm nhận các việc liên quan khác như sửa chữa, bảo trì bàn phím, màn hình, chuột máy tính,...

Nhu cầu tuyển dụng việc làm kỹ thuật IT phần cứng hiện nay vẫn luôn nằm ở mức cao do sự bùng nổ của ứng dụng công nghệ thông tin và các doanh nghiệp cũng chú trọng chiêu mộ nhân tài hơn. Bởi hầu hết các công ty đều cần tới vị trí việc làm này để quá trình vận hành máy tính, hệ thống mạng hoạt động trơn tru giúp gia tăng năng suất.

Đối với việc làm này, ứng viên sẽ cần có bằng cấp và chứng chỉ liên quan tới hệ thống máy tính, mạng cùng sự am hiểu nguyên tắc bảo mật, ngôn ngữ lập trình. Bên cạnh đó, kỹ thuật IT phần cứng còn cần có những kỹ năng như:

Có kỹ năng quản lý thời gian tốt

Có tinh thần học hỏi, tính tỉ mỉ, kiên trì và chịu khó

Khả năng đọc hiểu các tài liệu bằng tiếng Anh là lợi thế

Có kỹ năng làm việc nhóm để kết nối và trao đổi công việc diễn ra suôn sẻ

Kỹ năng giao tiếp tốt để làm việc với các thành viên trong công ty, khách hàng

Hiện nhân viên kỹ thuật IT phần cứng đang được nhiều công ty tuyển dụng như Công Ty CP bán lẻ kỹ thuật số FPT, công ty CP tập đoàn Hà Đô, Tổng công ty bưu điện Việt Nam,... với mức lương dao động từ 8.000.000 - 13.000.000 VNĐ/tháng.

4.3. Kỹ thuật viễn thông

Nhân viên kỹ thuật viễn thông là người chịu trách nhiệm quản lý vận hành và khai thác công dụng các cơ sở hạ tầng máy vô tuyến, thiết bị điện tử, truyền thông, hình ảnh như máy tính, điện thoại di động,... Nhu cầu tuyển dụng kỹ thuật viễn thông đang là ngành nghề có nhu cầu sử dụng nhân lực, mức lương và chế độ đãi ngộ hấp dẫn do sự phát triển của các nền tảng viễn thông, hệ thống thông tin liên lạc.

Để ứng tuyển vị trí kỹ thuật viễn thông, người lao động cần có tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng các chuyên ngành như Điện tử viễn thông, Công nghệ thông tin, Điện - Điện tử - Tự động hóa và chứng chỉ Toeic 450. Ngoài ra, ứng viên kỹ thuật viễn thông còn cần trang bị những kỹ năng như sau:

Kỹ năng giao tiếp tốt

Có kỹ năng quản lý thời gian

Khả năng làm việc độc lập và nhóm

Có khả năng làm chịu được áp lực cao

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

Việc làm kỹ thuật viễn thông được đông đảo người lao động quan tâm bởi mức lương hấp dẫn dao động từ 9.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng, tuỳ vị trí và quy mô doanh nghiệp. Những công ty đang có nhu cầu tuyển dụng cao vị trí việc làm này như FPT, VNPT, Viettel, Mobifone, VinaPhone, Samsung, đài truyền hình, truyền hình cáp,…

5. Những kỹ năng và yêu cầu cần có cho việc làm nhân viên kỹ thuật IT

Nhân viên kỹ thuật IT là một trong những việc làm có nhu cầu tuyển dụng lớn trên thị trường lao động. Để được các nhà tuyển dụng lựa chọn, ứng viên kỹ thuật IT sẽ cần đáp ứng một số yêu cầu về trình độ chuyên môn và kinh nghiệm như sau:

Bằng cấp: Để ứng tuyển kỹ thuật IT, ứng viên cần có bằng cấp các ngành khoa học máy tính, kỹ thuật máy tính, công nghệ thông tin và lĩnh vực liên quan tại các trường Đại học.

Chứng chỉ: Ứng viên có chứng chỉ như CompTIA A+, Linux+, PMP, CISSP hoặc Cisco Certified Network Associate là lợi thế.

Trình độ tiếng Anh: Một nhân viên kỹ thuật IT giỏi, có tiềm năng phát triển trong lĩnh vực này thì bắt buộc phải có khả năng đọc hiểu các thông số và thuật ngữ chuyên môn bằng tiếng Anh.

Kinh nghiệm: Ứng viên cần có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc kỹ thuật IT hoặc vai trò tương tự.

Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật IT cũng sẽ yêu cầu ứng viên có trình độ và kỹ năng mềm như sau để đảm bảo công việc đạt hiệu quả cao:

Kiến thức về hệ điều hành: Kỹ thuật IT cần thông thạo các hệ điều hành máy tính như MS Windows, MAC OS và Linux. Đồng thời, ứng viên cần có kiến thức chuyên sâu về hệ thống máy tính gồm máy chủ, mạng, bộ định tuyến và bảo trì.

Kỹ năng sử dụng các công cụ hỗ trợ kỹ thuật: Ứng viên việc làm kỹ thuật IT có hiểu biết sâu, chuẩn đoán và xử lý nhanh chóng về các phần mềm, công cụ hỗ trợ như Remote Desktop, Ticketing System.

Kỹ năng lập trình cơ bản: Đối với nhân viên kỹ thuật IT cũng cần trang bị khả năng lập trình và am hiểu ít nhất một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến như PHP, Java, Python, C++, JavaScript hoặc Ruby.

Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm: Do kỹ thuật IT là ngành cần sự kết hợp nhiều vị trí khác nhau cho nên ứng viên phải có kỹ năng làm việc nhóm. Ngoài ra, việc làm này cũng sẽ chịu trách nhiệm nhiều đầu mục yêu cầu thực hiện độc lập. Vì thế, làm việc độc lập là kỹ năng cần thiết đối với nhân viên kỹ thuật IT.

Kỹ năng giao tiếp: Đa phần trong yêu cầu tuyển dụng kỹ thuật IT đều nêu rõ ứng viên có khả năng thuyết trình, giao tiếp tốt. Do việc làm này sẽ đảm nhận thu thập dữ liệu và xác định nguyên nhân gây ra sự cố để tiến hành lập báo cáo, giải thích và đề xuất phương án xử lý với cấp trên. Vì vậy, nhân viên kỹ thuật IT sẽ phải có kỹ năng trình bày vấn đề rõ ràng và giao tiếp tốt để mọi người nhanh chóng nắm bắt được thông tin.

Kỹ năng quản lý thời gian: Là việc làm đòi hỏi tính chính xác và thời gian linh hoạt cho nên ứng viên kỹ thuật IT cần có khả năng quản lý thời gian hiệu quả.

Khả năng làm việc dưới áp lực cao: Nhân viên kỹ thuật IT sẽ thường xuyên phải đối mặt với lượng công việc lớn, làm ngoài giờ do sự cố có thể phát sinh bất kỳ lúc nào. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ thì bắt buộc ứng viên vị trí việc làm này phải có khả năng làm việc trước những áp lực cao.

Tư duy logic: Ứng viên kỹ thuật IT cần có khả năng phân tích, tư duy logic để hiểu và giải quyết các vấn đề phức tạp trong hệ thống công nghệ thông tin.

Kỹ năng xử lý sự cố là điều bắt buộc phải có ở nhân viên kỹ thuật IT nhằm đảm bảo công việc liên quan tới mạng, máy tính, phần mềm, ứng dụng và website,… vận hành ổn định.

6. Những khó khăn trong việc làm nhân viên kỹ thuật IT

Tuyển dụng kỹ thuật IT là một trong những ngành nghề hiện có nhu cầu tuyển dụng cao. Mặc dù có nhiều cơ hội và tiềm năng phát triển song việc làm nhân viên kỹ thuật IT cũng phải đối mặt với những khó khăn như:

Sự cạnh tranh trong thị trường lao động ngành CNTT tại Việt Nam diễn ra khá khốc liệt. Theo số liệu thống kê của Bộ TT&TT, trong năm 2025, Việt Nam cần thêm ít nhất 500.000 nhân lực công nghệ để đáp ứng nhu cầu thị trường. Song điều đó cũng tỷ lệ thuận với việc nhà tuyển dụng đặt ra yêu cầu khắt khe hơn về trình độ chuyên môn và kỹ năng đối với ứng viên.

Bên cạnh đó, người lao động ngành CNTT nói chung và nhân viên kỹ thuật IT nói riêng cũng có sự cạnh tranh trong quá trình tuyển dụng khi mà thị trường đang dần chuyển hướng làm việc từ offline sang online, remote.

Khó khăn trong việc cập nhật công nghệ mới là một trong những thách thức đối với nhân lực kỹ thuật IT. Khi xã hội ngày càng phát triển và nhu cầu sử dụng thiết bị thông minh gia tăng, ngoài kiến thức cơ bản đã được đào tạo, việc làm kỹ thuật IT phải trau dồi thêm kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm, không ngừng cập nhật các công nghệ mới để nâng cao tay nghề, đáp ứng tốt nhu cầu thị trường hiện nay.

Những tác động của công nghệ đến việc làm kỹ thuật IT trong tương lai sẽ càng rõ ràng hơn, đặc biệt khi có sự xuất hiện và phát triển của AI. Đây là xu thế khó lường trước và có thể khiến các kỹ thuật IT rơi vào tình thế có thể bị thay thế. Nhân viên kỹ thuật IT cần không ngừng học hỏi và nâng cao trình độ để không bị rơi vào tình trạng đào thải, cắt giảm do công nghệ thay đổi.

Trong tương lai, xu hướng công nghệ của ngành IT sẽ tập trung vào 9 lĩnh vực gồm Phát triển phần mềm, IoT (Internet of Things), AI, Ứng dụng di động, Dữ liệu blockchain, Công nghệ tự động hóa, An ninh mạng, Điện toán đám mây, Thực tế ảo và thực tế tăng cường. Việc nắm bắt xu hướng sẽ giúp người lao động dễ dàng vượt qua các đợt tuyển dụng và có cơ hội thăng tiến nghề nghiệp trong tương lai.

Nhân viên kỹ thuật IT là một trong những việc làm ngành CNTT đang có nhu cầu tuyển dụng lớn và được nhiều người lao động quan tâm. Với mức thu nhập ổn định, có tiềm năng phát triển song việc làm kỹ thuật IT cũng đòi hỏi ứng viên luôn không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn và phát triển kỹ năng để đạt được cơ hội thăng tiến nghề nghiệp