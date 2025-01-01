Công việc kỹ thuật it

Tất cả địa điểm
  • Tất cả địa điểm
  • Quốc tế
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Hồ Chí Minh
  • An Giang
  • Bà Rịa Vũng Tàu
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Bình Dương
  • Bình Định
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Cà Mau
  • Cao Bằng
  • Cần Thơ
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Điện Biên
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Lạng Sơn
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Long An
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Tây Ninh
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thanh Hóa
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Yên Bái
Tất cả kinh nghiệm
  • Tất cả kinh nghiệm
  • Chưa có kinh nghiệm
  • Dưới 1 năm
  • 1 năm
  • 2 năm
  • 3 năm
  • 4 năm
  • 5 năm
  • 5 - 10 năm
  • Trên 10 năm
  • Trên 20 năm
Tất cả mức lương
- triệu
  • Tất cả mức lương
  • Thỏa thuận
  • Từ 3 - 5 triệu
  • Từ 6 - 8 triệu
  • Từ 9 - 10 triệu
  • Từ 11 - 12 triệu
  • Từ 13 - 15 triệu
  • Từ 16 - 20 triệu
  • Từ 21 - 25 triệu
  • Từ 26 - 30 triệu
  • Từ 31 - 40 triệu
  • Từ 41 - 50 triệu
  • Từ 51 - 60 triệu
  • Trên 60 triệu
Tổng 124 kết quả / Từ khoá "Kỹ thuật IT"
Lọc nâng cao
Tất cả ngành nghề
  • Tất cả ngành nghề
  • An toàn lao động/Môi trường
  • Artificial Intelligence (AI)
  • Bác sĩ
  • Bán lẻ/bán sỉ
  • Bán lẻ/Dịch vụ đời sống
  • Bảo hiểm
  • Bảo trì/sửa chữa
  • Bất động sản/Xây dựng
  • Biên phiên dịch
  • Biên tập/Viết/Xuất bản
  • Bốc xếp/Giao hàng
  • Business Operation (Vận hành kinh doanh)
  • Bưu chính Viễn thông
  • Chăm sóc khách hàng
  • Chất bán dẫn/Chip
  • Chứng khoán / Vàng / Ngoại tệ
  • Chuỗi cung ứng
  • Công nghệ cao
  • Công nghệ Thông tin
  • Công nghệ thông tin khác
  • Content Marketing
  • Data Science
  • Dầu khí/Hóa chất
  • Dịch vụ an ninh và bảo trì
  • Dịch vụ du lịch
  • Dịch vụ khách hàng/Vận hành
  • Dịch vụ làm đẹp/Spa
  • Dịch vụ ô tô/xe máy/xe điện
  • Dịch vụ pháp chế (In-house)
  • Dịch vụ pháp lý (Agency/Firm)
  • Digital Marketing
  • Dược phẩm/Công nghệ sinh học
  • Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học
  • Game Development
  • Gia công cơ khí
  • Giáo dục/Đào tạo
  • Giáo viên/Giảng viên/Gia sư
  • Hàng cao cấp
  • Hàng hải
  • Hàng không
  • Hành chính
  • Hoá chất/Hoá mỹ phẩm
  • Hóa học / Sinh học
  • Information Security
  • IoT/Embedded Engineer
  • IT Infrastructure and Operations
  • IT Management/Specialist
  • IT phần mềm
  • IT Project Management
  • Kế toán
  • Kế toán/Kiểm toán/Thuế
  • Khách sạn/Dịch vụ cư trú
  • Kho vận
  • Kinh doanh/Bán hàng
  • Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế
  • Luật/Pháp lý
  • Market Research and Analysis
  • Marketing
  • Marketing/PR/Quảng cáo
  • May mặc/Dệt may/Da
  • Mỹ phẩm / Trang sức
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác
  • Nghề NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận
  • Nghệ thuật/Hoạt hình/Game
  • Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác
  • Nhóm nghề khác
  • Nông/Lâm/Ngư nghiệp
  • Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản
  • Product Management
  • Quan hệ Chính phủ
  • Quan hệ Công chúng
  • Quản lý chất lượng
  • Quản lý dự án xây dựng
  • Quản lý giáo dục
  • Quản lý kinh doanh
  • Quản lý thiết kế
  • Quản lý vận hành
  • Quản lý vận hành bất động sản
  • Quản lý/Hỗ trợ lớp học
  • Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật
  • Quảng cáo/Sáng tạo
  • Quay phim
  • Quy hoạch và phát triển bất động sản
  • R&D/Sản xuất ô tô
  • Sales Admin/Sales Support
  • Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng
  • Sales Bất động sản/Xây dựng
  • Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện
  • Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp
  • Sales Giáo dục/Khoá học
  • Sales IT Phần mềm
  • Sales Kỹ thuật (Sales Engineer)
  • Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Sales Sản xuất
  • Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Sales Thương mại điện tử
  • Sales Xuất nhập khẩu/Logistics
  • Sales Điện/Điện tử/Viễn thông
  • Sản xuất
  • Software tester
  • Tài chính
  • Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Tài xế/Lái xe
  • Tạp vụ / phục vụ / giúp việc
  • Thẩm định và quản trị rủi ro
  • Thể chất/Thể hình
  • Thiết bị y tế
  • Thiết kế
  • Thiết kế Công nghiệp
  • Thiết kế nội thất
  • Thiết kế Thời trang
  • Thiết kế và Kiến trúc
  • Thiết kế đồ hoạ
  • Thiết kế/chế tạo máy
  • Thợ kỹ thuật
  • Thời trang
  • Thu mua/Mua hàng
  • Thực phẩm đồ uống
  • Trợ giảng
  • Tư vấn chuyên môn/Luật/Biên phiên dịch
  • Tư vấn/Phân tích chuyên môn
  • Tuyển dụng nhân viên chăm sóc thú cưng
  • Vận hành thiết bị vận tải/thiết bị nặng
  • Vận hành Thương mại điện tử
  • Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật
  • Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học
  • việc làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe
  • Việc làm vật lý trị liệu
  • việc làm y tá
  • Viễn thông
  • Xây dựng
  • Xuất nhập khẩu
  • Đầu tư và Tài trợ
  • Địa chất/ Khoáng sản
  • Điện tử / Điện lạnh
  • Điện tử viễn thông
  • Điện tử/Phần cứng
  • Điện/ điện tử/ điện lạnh
  • Điện/Tự động hoá
Tất cả hình thức làm việc
  • Tất cả hình thức làm việc
  • Toàn thời gian cố định
  • Toàn thời gian tạm thời
  • Bán thời gian
  • Bán thời gian tạm thời
  • Hợp đồng
  • Khác
Tất cả cấp bậc
  • Tất cả cấp bậc
  • Mới tốt nghiệp
  • Thực tập sinh
  • Nhân viên
  • Trưởng phòng
  • Phó giám đốc
  • Giám đốc
  • Tổng giám đốc điều hành
  • Trưởng nhóm
  • Phó phòng
  • Trưởng chi nhánh
  • Quản lý/Giám sát
  • Khác
Thời gian đăng
  • Thời gian đăng
  • 3 ngày trước
  • 1 tuần trước
  • 2 tuần trước
  • 1 tháng trước

Công việc kỹ thuật it

-

Có 124 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Kỹ thuật IT Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Spartronics Vietnam
Tuyển Kỹ thuật IT Spartronics Vietnam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Spartronics Vietnam
Hạn nộp: 03/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Tuyển Kỹ thuật IT SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm First Trust ACPA Vietnam CO., LTD
Tuyển Kỹ thuật IT First Trust ACPA Vietnam CO., LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
First Trust ACPA Vietnam CO., LTD
Hạn nộp: 16/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MTV Kỹ Thuật Lê Thương
Tuyển Kỹ thuật IT Công ty TNHH MTV Kỹ Thuật Lê Thương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH MTV Kỹ Thuật Lê Thương
Hạn nộp: 20/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Sài Gòn
Tuyển Kỹ thuật IT Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Sài Gòn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Sài Gòn
Hạn nộp: 16/06/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm MB Ageas Life Insurance Company Limited
Tuyển Kỹ thuật IT MB Ageas Life Insurance Company Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
MB Ageas Life Insurance Company Limited
Hạn nộp: 04/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Viễn thông Tin học Sun Việt
Tuyển Kỹ thuật IT Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Viễn thông Tin học Sun Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Viễn thông Tin học Sun Việt
Hạn nộp: 31/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Bellsystem24 VietNam
Tuyển Kỹ thuật IT Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu
Bellsystem24 VietNam
Hạn nộp: 25/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 11 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH AoHai Technology Việt Nam
Tuyển Kỹ thuật IT Công Ty TNHH AoHai Technology Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH AoHai Technology Việt Nam
Hạn nộp: 24/05/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm WA Projects Limited
Tuyển Kỹ thuật IT WA Projects Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
WA Projects Limited
Hạn nộp: 26/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần sữa việt nam
Tuyển Kỹ thuật IT Công ty cổ phần sữa việt nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần sữa việt nam
Hạn nộp: 17/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Bosch Global Software Technologies Company Limited
Tuyển Kỹ thuật IT Bosch Global Software Technologies Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bosch Global Software Technologies Company Limited
Hạn nộp: 10/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Techcombank
Tuyển Kỹ thuật IT Techcombank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Techcombank
Hạn nộp: 08/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Kỹ thuật IT JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 05/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Crystal Martin (Vietnam) Company Limited
Tuyển Kỹ thuật IT Crystal Martin (Vietnam) Company Limited làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận
Crystal Martin (Vietnam) Company Limited
Hạn nộp: 13/04/2025
Bắc Giang Bắc Ninh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Techcombank
Tuyển Kỹ thuật IT Techcombank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Techcombank
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm The Away Group Viet Nam LTD
Tuyển Kỹ thuật IT The Away Group Viet Nam LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
The Away Group Viet Nam LTD
Hạn nộp: 12/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Kỹ thuật IT Navigos Search làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 3 - 45 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 26/04/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 3 - 45 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Kỹ thuật IT Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 19 - 25 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 10/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 19 - 25 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm WA Projects Limited
Tuyển Kỹ thuật IT WA Projects Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
WA Projects Limited
Hạn nộp: 19/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Luật TNHH MTV USBS
Tuyển Kỹ thuật IT Công ty Luật TNHH MTV USBS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu
Công ty Luật TNHH MTV USBS
Hạn nộp: 03/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH LOTTE Innovate Việt Nam
Tuyển Kỹ thuật IT Công Ty TNHH LOTTE Innovate Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 USD
Công Ty TNHH LOTTE Innovate Việt Nam
Hạn nộp: 09/04/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Central Retail in Vietnam
Tuyển Kỹ thuật IT Central Retail in Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Central Retail in Vietnam
Hạn nộp: 01/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Kỹ thuật IT Navigos Search's Client làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 16/04/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm AZPLAYS Co., LTD
Tuyển Kỹ thuật IT AZPLAYS Co., LTD làm việc tại Quốc tế thu nhập 177 - 2,147 USD
AZPLAYS Co., LTD
Hạn nộp: 13/04/2025
Quốc tế Hồ Chí Minh Đã hết hạn 177 - 2,147 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam
Tuyển Kỹ thuật IT Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam
Hạn nộp: 28/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Kỹ thuật IT Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 21/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Chi Nhánh Miền Bắc - Công Ty TNHH Một Thành Viên Tiếp Vận Gemadept
Tuyển Kỹ thuật IT Chi Nhánh Miền Bắc - Công Ty TNHH Một Thành Viên Tiếp Vận Gemadept làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu
Chi Nhánh Miền Bắc - Công Ty TNHH Một Thành Viên Tiếp Vận Gemadept
Hạn nộp: 21/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VŨ HẢI
Tuyển Kỹ thuật IT CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VŨ HẢI làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VŨ HẢI
Hạn nộp: 22/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ thuật IT Công ty TNHH MTV Kỹ Thuật Lê Thương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty TNHH MTV Kỹ Thuật Lê Thương
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ thuật IT First Trust ACPA Vietnam CO., LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận First Trust ACPA Vietnam CO., LTD
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ thuật IT SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ thuật IT Spartronics Vietnam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận Spartronics Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ thuật IT Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Navigos Search's Client
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm

Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật IT hiện là việc làm thu hút sự quan tâm của đông đảo doanh nghiệp lẫn người lao động. Những khu vực tập trung tuyển kỹ thuật IT chủ yếu tại các thành phố lớn. Việc làm kỹ thuật IT là một trong những nghề có cơ hội thăng tiến, thu nhập ổn định dao động từ 8.000.000 – 40.000.000 VNĐ/tháng, tuỳ thuộc vào năng lực và khu vực tuyển dụng.

1. Nhu cầu nhân lực của việc làm nhân viên kỹ thuật IT

Nhân viên kỹ thuật IT có nhiệm vụ duy trì các hoạt động của hệ thống máy tính và phần mạng luôn trong trạng thái tốt nhất. Kỹ thuật IT đóng vai trò hỗ trợ và hướng dẫn người sử dụng các kỹ năng cơ bản để hoàn thành thao tác trên các chương trình cài đặt, hạ tầng IT an toàn. Ngoài ra, kỹ thuật IT cũng đảm nhận những công việc liên quan tới máy tính như cài đặt, lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng.

Nhu cầu tuyển dụng nhân viên kỹ thuật IT nói riêng và nhân lực công nghệ nói chung sẽ tiếp tục tăng. Điều này được chứng minh thông qua hàng nghìn tin tuyển dụng kỹ thuật IT liên tục cập nhật trên các trang tuyển dụng, diễn đàn chuyên ngành. trong năm 2024 – 2025 tình hình tuyển dụng IT tại Việt Nam và thế giới được dự đoán có nhiều thay đổi khi vai trò của các công nghệ đột phá như điện toán đám mây hay AI dẫn tới sự cạnh tranh khốc liệt nhằm thu hút nhân tài.

Nhu cầu nhân lực của việc làm nhân viên kỹ thuật IT
Nhu cầu nhân lực của việc làm nhân viên kỹ thuật IT

Với bối cảnh hội nhập và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ đã giúp Việt Nam dần trở thành địa điểm cho các tập đoàn quốc tế tìm kiếm, tuyển dụng nhân lực IT.

Sự phát triển của các khu công nghệ cao, những tập đoàn công nghệ lớn như LG, Samsung, Google và Microsoft đã thiết lập nhiều trung tâm nghiên cứu, phát triển tại thành phố lớn tại Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương, Đà Nẵng. Điều này phần nào phản ánh được tiềm năng phát triển của ngành IT của nước ta ngày càng rộng mở hơn giúp tạo ra nhiều việc làm cho người lao động. Nhờ vậy, nhân viên kỹ thuật IT có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp và được làm việc trong những doanh nghiệp lớn.

Ngoài ra, ứng viên khi làm công việc này có lộ trình thăng tiến rõ ràng khi tích lũy được kinh nghiệm sẽ từ vị trí Nhân viên lên cấp Trưởng nhóm hoặc Trưởng phòng, tương đương 6 - 13 năm làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật IT.

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm nhân viên kỹ thuật IT

Mức lương đối với nhân viên kỹ thuật IT sẽ có sự chênh lệch do phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kỹ năng, kinh nghiệm, vị trí làm việc và quy mô doanh nghiệp. Dưới đây là mức lương tham khảo của việc làm kỹ thuật IT:

Mức lương theo cấp bậc:

Vị trí việc làm kỹ thuật IT

Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

Thực tập sinh

3.000.000 – 5.000.000

Nhân viên

8.000.000 – 15.000.000

Chuyên viên

9.000.000 – 20.000.000

Trưởng nhóm

15.000.000 – 25.000.000

Quản lý/Trưởng phòng

20.000.000 – 40.000.000

Mức lương theo vị trí việc làm:

Vị trí việc làm kỹ thuật IT

Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

Kỹ thuật IT phần mềm

9.000.000 - 15.000.000

Kỹ thuật IT phần cứng

8.000.000 - 13.000.000

Kỹ thuật viễn thông

9.000.000 - 20.000.000

3. Mô tả công việc của nhân viên kỹ thuật IT

Việc làm kỹ thuật IT có mức thu nhập ổn định so với nhiều ngành nghề khác trên thị trường. Một nhân viên kỹ thuật IT phải đảm nhận những công việc liên quan tới phần cứng và phần mềm máy tính. Cụ thể như sau:

  • Cài đặt phần mềm và sửa chữa phần cứng máy tính theo yêu cầu của doanh nghiệp.

  • Đảm nhận cài đặt, nâng cấp và bảo trì hệ thống, quản trị dữ liệu như phục hồi CSDL, sao lưu và đồng bộ cấu hình,…

  • Chịu trách nhiệm cài đặt và sửa chữa những công việc liên quan tới máy in văn phòng, linh kiện, mạng và wifi cho hệ thống nhằm đảm bảo hoạt động đồng bộ trong toàn bộ hệ thống máy tính của doanh nghiệp.

  • Nâng cấp, sửa chữa và phát triển các báo cáo trên hệ thống website của doanh nghiệp

  • Nhân viên kỹ thuật IT đảm bảo các phần cứng của máy tính như ổ cứng, bàn phím, chuột, màn hình,… luôn hoạt động ổn định.

  • Chịu trách nhiệm bảo mật cho hệ thống mạng và máy tính của doanh nghiệp.

  • Hướng dẫn người dùng hiểu rõ về cách thức hoạt động của các thiết bị và phần mềm mới nếu được yêu cầu.

  • Nghiên cứu công nghệ và phát triển các ứng dụng tự động cho nghiệp vụ liên quan tới hoạt động kinh doanh, sản xuất của doanh nghiệp.

  • Lên lịch bảo trì, bảo dưỡng và nâng cấp hệ thống, máy tính để tránh làm gián đoạn quá trình làm việc của các nhân sự khác.

  • Nhân viên kỹ thuật IT còn thường xuyên phải kiểm tra và khắc phục những sự cố liên quan.

Mô tả công việc của nhân viên kỹ thuật IT
Mô tả công việc của nhân viên kỹ thuật IT

4. Việc làm kỹ thuật IT phổ biến hiện nay

Hiện nay, kKỹ thuật IT là một trong những ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng lớn trên thị trường hiện nay. B bởi bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần sử dụng tới vị trí này nhân lực IT nhằm đảm bảo hệ thống máy tính, mạng vận hành ổn định. Tuy nhiên, mỗi việc làm kỹ thuật IT sẽ có đặc điểm và yêu cầu kỹ năng khác nhau.

4.1. Kỹ thuật IT phần mềm

Kỹ thuật IT phần mềm sẽ chịu trách nhiệm giải đáp, tư vấn các giải pháp liên quan đến vấn đề kỹ thuật và sản phẩm công nghệ cho các người dùng nhằm đem lại trải nghiệm tốt nhất. Theo khảo sát trên báo Lao Động, nhân viên kỹ thuật IT phần mềm thuộc nhóm ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng thứ hai tại Việt Nam, chỉ xếp sau nhóm kinh doanh/bán hàng. Với gần 300.000 tin đăng tuyển dụng đăng trên các nền tảng công nghệ cho thấy việc làm kỹ thuật IT phần mềm vẫn đang được doanh nghiệp chú ý trong chiêu mộ nhân tài.

Kỹ thuật IT phần mềm sẽ chịu trách nhiệm giải đáp, tư vấn các giải pháp liên quan đến vấn đề kỹ thuật
Kỹ thuật IT phần mềm sẽ chịu trách nhiệm giải đáp, tư vấn các giải pháp liên quan đến vấn đề kỹ thuật

Để ứng tuyển nhân viên kỹ thuật IT phần mềm, người lao động cần có thì ngoài bằng Đại học/Cao đẳng kèm theo một số chứng chỉ liên quan như kỹ sư hệ thống Microsoft Certified Professional, Hệ thống máy tính, Khoa học máy tính,... Ngoài ra, những ai ứng tuyển vào vị trí này Đồng thời, ứng viên việc làm kỹ thuật IT phần mềm còn cần trang bị những kỹ năng như sau:

  • Kỹ năng giao tiếp tốt, biết lắng nghe và có thái độ cầu tiến

  • Kỹ năng ngoại ngữ tốt để đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh

  • Tính kiên nhẫn trong công việc vì mỗi ngày sẽ phải trợ giúp nhiều đối tượng khác nhau

  • Kỹ năng làm việc nhóm tốt là điều bắt buộc đối với vị trí kỹ thuật IT phần mềm

  • Kỹ năng phát hiện, xử lý sự cố vấn đề nhanh chóng đưa ra những hướng giải quyết phù hợp.

Hiện nay, vị trí kỹ thuật IT phần mềm được hầu hết các công ty tuyển dụng đi kèm mức lương và đãi ngộ tốt như Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY), Tập đoàn công nghệ - viễn thông Quân đội Viettel, FPT,...

4.2. Kỹ thuật IT phần cứng

Nhân viên kỹ thuật IT phần cứng là người chịu trách nhiệm xử lý những vấn đề liên quan tới máy tính gồm cài đặt hệ thống, thiết kế, nghiên cứu,... nhằm đảm bảo hệ thống máy tính hoạt động hiệu quả và năng suất nhất. Bên cạnh đó, kỹ thuật IT phần cứng còn đảm nhận các việc liên quan khác như sửa chữa, bảo trì bàn phím, màn hình, chuột máy tính,...

Nhu cầu tuyển dụng việc làm kỹ thuật IT phần cứng hiện nay vẫn luôn nằm ở mức cao do sự bùng nổ của ứng dụng công nghệ thông tin và các doanh nghiệp cũng chú trọng chiêu mộ nhân tài hơn. Bởi hầu hết các công ty đều cần tới vị trí việc làm này để quá trình vận hành máy tính, hệ thống mạng hoạt động trơn tru giúp gia tăng năng suất.

Nhân viên kỹ thuật IT phần cứng là người chịu trách nhiệm xử lý những vấn đề liên quan tới máy tính
Nhân viên kỹ thuật IT phần cứng là người chịu trách nhiệm xử lý những vấn đề liên quan tới máy tính

Đối với việc làm này, ứng viên sẽ cần có bằng cấp và chứng chỉ liên quan tới hệ thống máy tính, mạng cùng sự am hiểu nguyên tắc bảo mật, ngôn ngữ lập trình. Bên cạnh đó, kỹ thuật IT phần cứng còn cần có những kỹ năng như:

  • Có kỹ năng quản lý thời gian tốt

  • Có tinh thần học hỏi, tính tỉ mỉ, kiên trì và chịu khó

  • Khả năng đọc hiểu các tài liệu bằng tiếng Anh là lợi thế

  • Có kỹ năng làm việc nhóm để kết nối và trao đổi công việc diễn ra suôn sẻ

  • Kỹ năng giao tiếp tốt để làm việc với các thành viên trong công ty, khách hàng

Hiện nhân viên kỹ thuật IT phần cứng đang được nhiều công ty tuyển dụng như Công Ty CP bán lẻ kỹ thuật số FPT, công ty CP tập đoàn Hà Đô, Tổng công ty bưu điện Việt Nam,... với mức lương dao động từ 8.000.000 - 13.000.000 VNĐ/tháng.

4.3. Kỹ thuật viễn thông

Nhân viên kỹ thuật viễn thông là người chịu trách nhiệm quản lý vận hành và khai thác công dụng các cơ sở hạ tầng máy vô tuyến, thiết bị điện tử, truyền thông, hình ảnh như máy tính, điện thoại di động,... Nhu cầu tuyển dụng kỹ thuật viễn thông đang là ngành nghề có nhu cầu sử dụng nhân lực, mức lương và chế độ đãi ngộ hấp dẫn do sự phát triển của các nền tảng viễn thông, hệ thống thông tin liên lạc.

Để ứng tuyển vị trí kỹ thuật viễn thông, người lao động cần có tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng các chuyên ngành như Điện tử viễn thông, Công nghệ thông tin, Điện - Điện tử - Tự động hóa và chứng chỉ Toeic 450. Ngoài ra, ứng viên kỹ thuật viễn thông còn cần trang bị những kỹ năng như sau:

  • Kỹ năng giao tiếp tốt

  • Có kỹ năng quản lý thời gian

  • Khả năng làm việc độc lập và nhóm

  • Có khả năng làm chịu được áp lực cao

  • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

Việc làm kỹ thuật viễn thông được đông đảo người lao động quan tâm bởi mức lương hấp dẫn dao động từ 9.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng, tuỳ vị trí và quy mô doanh nghiệp. Những công ty đang có nhu cầu tuyển dụng cao vị trí việc làm này như FPT, VNPT, Viettel, Mobifone, VinaPhone, Samsung, đài truyền hình, truyền hình cáp,…

5. Những kỹ năng và yêu cầu cần có cho việc làm nhân viên kỹ thuật IT

Nhân viên kỹ thuật IT là một trong những việc làm có nhu cầu tuyển dụng lớn trên thị trường lao động. Để được các nhà tuyển dụng lựa chọn, ứng viên kỹ thuật IT sẽ cần đáp ứng một số yêu cầu về trình độ chuyên môn và kinh nghiệm như sau:

  • Bằng cấp: Để ứng tuyển kỹ thuật IT, ứng viên cần có bằng cấp các ngành khoa học máy tính, kỹ thuật máy tính, công nghệ thông tin và lĩnh vực liên quan tại các trường Đại học.

  • Chứng chỉ: Ứng viên có chứng chỉ như CompTIA A+, Linux+, PMP, CISSP hoặc Cisco Certified Network Associate là lợi thế.

  • Trình độ tiếng Anh: Một nhân viên kỹ thuật IT giỏi, có tiềm năng phát triển trong lĩnh vực này thì bắt buộc phải có khả năng đọc hiểu các thông số và thuật ngữ chuyên môn bằng tiếng Anh.

  • Kinh nghiệm: Ứng viên cần có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc kỹ thuật IT hoặc vai trò tương tự.

Những kỹ năng và yêu cầu cần có cho việc làm nhân viên kỹ thuật IT
Những kỹ năng và yêu cầu cần có cho việc làm nhân viên kỹ thuật IT

Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật IT cũng sẽ yêu cầu ứng viên có trình độ và kỹ năng mềm như sau để đảm bảo công việc đạt hiệu quả cao:

  • Kiến thức về hệ điều hành: Kỹ thuật IT cần thông thạo các hệ điều hành máy tính như MS Windows, MAC OS và Linux. Đồng thời, ứng viên cần có kiến thức chuyên sâu về hệ thống máy tính gồm máy chủ, mạng, bộ định tuyến và bảo trì.

  • Kỹ năng sử dụng các công cụ hỗ trợ kỹ thuật: Ứng viên việc làm kỹ thuật IT có hiểu biết sâu, chuẩn đoán và xử lý nhanh chóng về các phần mềm, công cụ hỗ trợ như Remote Desktop, Ticketing System.

  • Kỹ năng lập trình cơ bản: Đối với nhân viên kỹ thuật IT cũng cần trang bị khả năng lập trình và am hiểu ít nhất một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến như PHP, Java, Python, C++, JavaScript hoặc Ruby.

  • Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm: Do kỹ thuật IT là ngành cần sự kết hợp nhiều vị trí khác nhau cho nên ứng viên phải có kỹ năng làm việc nhóm. Ngoài ra, việc làm này cũng sẽ chịu trách nhiệm nhiều đầu mục yêu cầu thực hiện độc lập. Vì thế, làm việc độc lập là kỹ năng cần thiết đối với nhân viên kỹ thuật IT.

  • Kỹ năng giao tiếp: Đa phần trong yêu cầu tuyển dụng kỹ thuật IT đều nêu rõ ứng viên có khả năng thuyết trình, giao tiếp tốt. Do việc làm này sẽ đảm nhận thu thập dữ liệu và xác định nguyên nhân gây ra sự cố để tiến hành lập báo cáo, giải thích và đề xuất phương án xử lý với cấp trên. Vì vậy, nhân viên kỹ thuật IT sẽ phải có kỹ năng trình bày vấn đề rõ ràng và giao tiếp tốt để mọi người nhanh chóng nắm bắt được thông tin.

  • Kỹ năng quản lý thời gian: Là việc làm đòi hỏi tính chính xác và thời gian linh hoạt cho nên ứng viên kỹ thuật IT cần có khả năng quản lý thời gian hiệu quả.

  • Khả năng làm việc dưới áp lực cao: Nhân viên kỹ thuật IT sẽ thường xuyên phải đối mặt với lượng công việc lớn, làm ngoài giờ do sự cố có thể phát sinh bất kỳ lúc nào. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ thì bắt buộc ứng viên vị trí việc làm này phải có khả năng làm việc trước những áp lực cao.

  • Tư duy logic: Ứng viên kỹ thuật IT cần có khả năng phân tích, tư duy logic để hiểu và giải quyết các vấn đề phức tạp trong hệ thống công nghệ thông tin.

  • Kỹ năng xử lý sự cố là điều bắt buộc phải có ở nhân viên kỹ thuật IT nhằm đảm bảo công việc liên quan tới mạng, máy tính, phần mềm, ứng dụng và website,… vận hành ổn định.

6. Những khó khăn trong việc làm nhân viên kỹ thuật IT

Tuyển dụng kỹ thuật IT là một trong những ngành nghề hiện có nhu cầu tuyển dụng cao. Mặc dù có nhiều cơ hội và tiềm năng phát triển song việc làm nhân viên kỹ thuật IT cũng phải đối mặt với những khó khăn như:

Sự cạnh tranh trong thị trường lao động ngành CNTT tại Việt Nam diễn ra khá khốc liệt. Theo số liệu thống kê của Bộ TT&TT, trong năm 2025, Việt Nam cần thêm ít nhất 500.000 nhân lực công nghệ để đáp ứng nhu cầu thị trường. Song điều đó cũng tỷ lệ thuận với việc nhà tuyển dụng đặt ra yêu cầu khắt khe hơn về trình độ chuyên môn và kỹ năng đối với ứng viên.

Bên cạnh đó, người lao động ngành CNTT nói chung và nhân viên kỹ thuật IT nói riêng cũng có sự cạnh tranh trong quá trình tuyển dụng khi mà thị trường đang dần chuyển hướng làm việc từ offline sang online, remote.

Những khó khăn trong việc làm nhân viên kỹ thuật IT
Những khó khăn trong việc làm nhân viên kỹ thuật IT

Khó khăn trong việc cập nhật công nghệ mới là một trong những thách thức đối với nhân lực kỹ thuật IT. Khi xã hội ngày càng phát triển và nhu cầu sử dụng thiết bị thông minh gia tăng, ngoài kiến thức cơ bản đã được đào tạo, việc làm kỹ thuật IT phải trau dồi thêm kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm, không ngừng cập nhật các công nghệ mới để nâng cao tay nghề, đáp ứng tốt nhu cầu thị trường hiện nay.

Những tác động của công nghệ đến việc làm kỹ thuật IT trong tương lai sẽ càng rõ ràng hơn, đặc biệt khi có sự xuất hiện và phát triển của AI. Đây là xu thế khó lường trước và có thể khiến các kỹ thuật IT rơi vào tình thế có thể bị thay thế. Nhân viên kỹ thuật IT cần không ngừng học hỏi và nâng cao trình độ để không bị rơi vào tình trạng đào thải, cắt giảm do công nghệ thay đổi.

Trong tương lai, xu hướng công nghệ của ngành IT sẽ tập trung vào 9 lĩnh vực gồm Phát triển phần mềm, IoT (Internet of Things), AI, Ứng dụng di động, Dữ liệu blockchain, Công nghệ tự động hóa, An ninh mạng, Điện toán đám mây, Thực tế ảo và thực tế tăng cường. Việc nắm bắt xu hướng sẽ giúp người lao động dễ dàng vượt qua các đợt tuyển dụng và có cơ hội thăng tiến nghề nghiệp trong tương lai.

Nhân viên kỹ thuật IT là một trong những việc làm ngành CNTT đang có nhu cầu tuyển dụng lớn và được nhiều người lao động quan tâm. Với mức thu nhập ổn định, có tiềm năng phát triển song việc làm kỹ thuật IT cũng đòi hỏi ứng viên luôn không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn và phát triển kỹ năng để đạt được cơ hội thăng tiến nghề nghiệp