Công việc IT Infrastructure and Operations

-

Có 1,179 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Atlas Industries (Vietnam) Limited
Tuyển Cloud Engineer Atlas Industries (Vietnam) Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Atlas Industries (Vietnam) Limited
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Hoiio Pte Ltd
Tuyển Cloud Engineer Hoiio Pte Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Hoiio Pte Ltd
Hạn nộp: 02/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 45 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB
Hạn nộp: 01/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 30 - 45 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm FPT IS Pro Company
Tuyển Cloud Engineer FPT IS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
FPT IS Pro Company
Hạn nộp: 27/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Coherent Vietnam
Tuyển Cloud Engineer Coherent Vietnam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Coherent Vietnam
Hạn nộp: 18/09/2025
Đồng Nai Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NAM AN HOLDING
Tuyển System Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN NAM AN HOLDING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM AN HOLDING
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Long An Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company
Tuyển DevOps Engineer Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Jazwares LLC - The Representative Officce of Jaz Toys HK Limited In Hanoi City
Tuyển Cloud Engineer Jazwares LLC - The Representative Officce of Jaz Toys HK Limited In Hanoi City làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Jazwares LLC - The Representative Officce of Jaz Toys HK Limited In Hanoi City
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm ESRI Vietnam
Tuyển IT Helpdesk/IT support ESRI Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
ESRI Vietnam
Hạn nộp: 20/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Universal Scientific Industrial Việt Nam (USI Vietnam)
Tuyển Cloud Engineer Công Ty TNHH Universal Scientific Industrial Việt Nam (USI Vietnam) làm việc tại Hải Phòng thu nhập 600 - 15 USD
Công Ty TNHH Universal Scientific Industrial Việt Nam (USI Vietnam)
Hạn nộp: 17/09/2025
Hải Phòng Còn 4 ngày để ứng tuyển 600 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Spin Master (Việt Nam)/spin Master (Vietnam) Company Limited
Tuyển Cloud Engineer Công Ty TNHH Spin Master (Việt Nam)/spin Master (Vietnam) Company Limited làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Spin Master (Việt Nam)/spin Master (Vietnam) Company Limited
Hạn nộp: 12/09/2025
Hải Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH C-HAWK TECHNOLOGY VIỆT NAM
Tuyển Cloud Engineer CÔNG TY TNHH C-HAWK TECHNOLOGY VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH C-HAWK TECHNOLOGY VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Bình Dương Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine
Tuyển DevOps Engineer Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Network Engineer Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Navigos Search
Hạn nộp: 19/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thái Bình Dương
Tuyển Cloud Engineer Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thái Bình Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thái Bình Dương
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Bosch Global Software Technologies Company Limited
Tuyển System Administrator Bosch Global Software Technologies Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bosch Global Software Technologies Company Limited
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Obayashi Việt Nam
Tuyển Cloud Engineer Công Ty Obayashi Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 23 Triệu
Công Ty Obayashi Việt Nam
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Kỹ thuật IT Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CHARGECORE PTE. LTD.
Tuyển Cloud Engineer CHARGECORE PTE. LTD. làm việc tại Hà Nội thu nhập 100 - 500 USD
CHARGECORE PTE. LTD.
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 100 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển DevOps Engineer Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 42 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 42 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ TRUYỀN THÔNG NGS
Tuyển Network Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ TRUYỀN THÔNG NGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ TRUYỀN THÔNG NGS
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG TRỰC TUYẾN (VÍ MOMO)
Tuyển Network Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG TRỰC TUYẾN (VÍ MOMO) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG TRỰC TUYẾN (VÍ MOMO)
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thái Bình Dương
Tuyển Cloud Engineer Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thái Bình Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thái Bình Dương
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm PwC (Vietnam) Ltd.
Tuyển Cloud Engineer PwC (Vietnam) Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
PwC (Vietnam) Ltd.
Hạn nộp: 16/08/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Daewoo E&C VINA
Tuyển Cloud Engineer Daewoo E&C VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Daewoo E&C VINA
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Cloud Engineer Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Spin Master (Việt Nam)/spin Master (Vietnam) Company Limited
Tuyển Cloud Engineer Công Ty TNHH Spin Master (Việt Nam)/spin Master (Vietnam) Company Limited làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Spin Master (Việt Nam)/spin Master (Vietnam) Company Limited
Hạn nộp: 12/09/2025
Hải Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Panasonic Vietnam Co.,ltd
Tuyển Cloud Engineer Panasonic Vietnam Co.,ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Panasonic Vietnam Co.,ltd
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Dou Yee Enterprises(S) Pte Ltd
Tuyển Cloud Engineer Dou Yee Enterprises(S) Pte Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Dou Yee Enterprises(S) Pte Ltd
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Boyd Vietnam Company Limited.,
Tuyển Cloud Engineer Boyd Vietnam Company Limited., làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Boyd Vietnam Company Limited.,
Hạn nộp: 12/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển IT Helpdesk/IT support Công Ty TNHH Avepoint Việt Nam làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Avepoint Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT Helpdesk/IT support CÔNG TY TNHH MABUCHI MOTOR VIỆT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập 11 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH MABUCHI MOTOR VIỆT NAM
11 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển IT Helpdesk/IT support CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC QUỐC TẾ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC QUỐC TẾ HÀ NỘI
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển IT Helpdesk/IT support Crossian làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu Crossian
Tới 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT Helpdesk/IT support CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VIỄN THÔNG VINAFORE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VIỄN THÔNG VINAFORE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển IT Helpdesk/IT support CÔNG TY TNHH BLACK PEARL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH BLACK PEARL VIỆT NAM
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển IT Helpdesk/IT support CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển IT Helpdesk/IT support CÔNG TY TNHH BMBSOFT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH BMBSOFT VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển IT Helpdesk/IT support Hệ thống giáo dục Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Hệ thống giáo dục Edufit
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT Helpdesk/IT support CÔNG TY TNHH TECHNOASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TECHNOASIA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển IT Helpdesk/IT support Công ty Bánh Đồng Tiến làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận Công ty Bánh Đồng Tiến
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển IT Helpdesk/IT support CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM
8 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển IT Helpdesk/IT support CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH VIỆN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH VIỆN
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT Helpdesk/IT support CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP THIÊN HÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP THIÊN HÀ
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển IT Helpdesk/IT support Công ty TNHH SETA international Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH SETA international Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển IT Helpdesk/IT support CÔNG TY CỔ PHẦN KING FOOD MARKET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KING FOOD MARKET
9 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển IT Helpdesk/IT support Công ty TNHH Bitu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 32 Triệu Công ty TNHH Bitu Việt Nam
Tới 32 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển IT Helpdesk/IT support Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc
9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển IT Helpdesk/IT support NetNam Corp làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận NetNam Corp
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT Helpdesk/IT support CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TIẾN làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TIẾN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển IT Helpdesk/IT support Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Tới 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển IT Helpdesk/IT support Công ty CP Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty CP Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển IT Helpdesk/IT support Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển IT Helpdesk/IT support NetNam Corp làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận NetNam Corp
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT Helpdesk/IT support Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển IT Helpdesk/IT support Chi nhánh Công ty TNHH Suất ăn công nghiệp Thiên Hà tại Long An làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu Chi nhánh Công ty TNHH Suất ăn công nghiệp Thiên Hà tại Long An
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển IT Helpdesk/IT support Viện nghiên cứu và phát triển Sản phẩm thiên nhiên làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu Viện nghiên cứu và phát triển Sản phẩm thiên nhiên
6 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT Helpdesk/IT support Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 135 Triệu Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
11 - 135 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển IT Helpdesk/IT support CÔNG TY CỔ PHẦN POLE TO WIN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN POLE TO WIN VIỆT NAM
Trên 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển IT Helpdesk/IT support Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 132 Triệu Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
10 - 132 triệu Kinh nghiệm: 1 năm

Tuyển dụng việc làm IT Infrastructure hiện nay đang gia tăng mạnh mẽ, đồng thời, ngành Data Science cũng chứng kiến sự tăng trưởng lớn với mức lương dao động từ 20.000.000 - 60.000.000 VNĐ/tháng. Các ứng viên cần có kiến thức vững vàng về phân tích dữ liệu, lập trình và các công cụ khoa học dữ liệu.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm IT Infrastructure

Tuyển dụng việc làm IT Infrastructure đang trở thành một trong những lĩnh vực hấp dẫn nhất trên thị trường lao động tại Việt Nam. Với làn sóng đầu tư nước ngoài không ngừng gia tăng, các doanh nghiệp trong và ngoài nước đang đẩy mạnh việc xây dựng đội ngũ chuyên gia nhằm phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ. Điều này đã khiến nhu cầu tuyển dụng các vị trí liên quan đến IT Infrastructure trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

Vị trí IT Infrastructure chuyên về triển khai, quản lý và duy trì hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin cho doanh nghiệp. Những chuyên gia có trách nhiệm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, hiệu quả và hỗ trợ các quy trình công nghệ diễn ra mượt mà.

Trong tương lai, việc làm IT Infrastructure hứa hẹn mang đến nhiều cơ hội phát triển mạnh mẽ. Báo cáo thị trường lao động công nghệ Việt Nam cho thấy từ năm 2025, cần bổ sung ít nhất 500.000 nhân sự công nghệ cao. Đây không chỉ là cơ hội để các chuyên gia IT Infrastructure nâng cao năng lực mà còn là điều kiện giúp các doanh nghiệp phát triển toàn diện trong thời đại trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và điện toán đám mây.

Với sự phát triển của công nghệ, nhu cầu tuyển dụng việc làm It Infrastructure ngày càng tăng cao
Với sự phát triển của công nghệ, nhu cầu tuyển dụng việc làm It Infrastructure ngày càng tăng cao

2. Mức lương trung bình của việc làm IT Infrastructure

Việc làm IT Infrastructure mang đến thu nhập hấp dẫn, phù hợp với sự phát triển của công nghệ thông tin. Mức lương trung bình dao động từ 20.000.000 - 60.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào kinh nghiệm và quy mô doanh nghiệp.

Với những vị trí quản lý hoặc chuyên môn cao, mức lương có thể lên tới 80.000.000 VNĐ/tháng. Đây là lĩnh vực hứa hẹn không chỉ về mặt thu nhập mà còn về cơ hội phát triển sự nghiệp lâu dài trong bối cảnh thị trường IT ngày càng phát triển mạnh mẽ.

3. Mô tả công việc của việc làm IT Infrastructure

Việc làm IT Infrastructure đóng vai trò quan trọng trong việc quản trị và duy trì hoạt động của hệ thống công nghệ thông tin trong doanh nghiệp. Dưới đây là những nhiệm vụ chính thường được yêu cầu:

  • Giám sát và duy trì hoạt động, quy trình, cấu hình hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin của doanh nghiệp.

  • Quản lý việc triển khai, bảo trì, nâng cấp và hỗ trợ thiết bị CNTT, bao gồm máy trạm, điện thoại, camera, thiết bị di động.

  • Quản trị máy chủ, hệ thống email, hệ thống điện thoại và các cơ sở hạ tầng liên quan.

  • Nâng cấp, giải quyết các vấn đề hệ thống hạ tầng đảm bảo tính ổn định và thân thiện với người sử dụng.

  • Hỗ trợ kỹ thuật cho người dùng, xử lý các vấn đề liên quan đến phần cứng, phần mềm và cài đặt cấu hình.

  • Làm việc với nhà cung cấp để đánh giá phần mềm, phần cứng, đưa ra đề xuất phù hợp với ngân sách.

  • Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn, chính sách công ty và giải quyết nhanh chóng các sự cố hệ thống.

  • Duy trì hiệu suất ổn định hằng ngày của hệ thống mạng, bảo trì và đảm bảo bản quyền phần mềm.

  • Tư vấn, thiết kế hệ thống hạ tầng CNTT, hệ thống mạng và thiết bị phần cứng.

  • Báo cáo định kỳ và hỗ trợ ban quản lý về các vấn đề liên quan đến hạ tầng CNTT.

Giám sát và và duy trì hoạt động cho cơ sở hạ tầng công nghệ là nhiệm vụ hàng đầu của việc làm It Infrastructure
Giám sát và và duy trì hoạt động cho cơ sở hạ tầng công nghệ là nhiệm vụ hàng đầu của việc làm It Infrastructure

4. Yêu cầu đối với việc làm IT Infrastructure

Để đảm nhận vị trí việc làm IT Infrastructure, ứng viên cần đáp ứng nhiều tiêu chí chuyên môn và kỹ năng cần thiết để đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin của doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và an toàn. Cụ thể:

  • Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng chuyên ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính hoặc lĩnh vực liên quan.

  • Trình độ tiếng Anh khá, có khả năng giao tiếp và làm việc với chuyên gia nước ngoài.

  • Hiểu biết về hệ thống mạng, an toàn, bảo mật thông tin, phát triển hệ thống, cơ sở hạ tầng và mạng lưới.

  • Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong thiết kế và triển khai hạ tầng mạng, thiết bị phần cứng CNTT như máy chủ, switches, router, SAN, NAS, DELL, HP, SuperMicro, IBM, NAT.

  • Thành thạo hệ điều hành Windows Server OS và Linux OS.

  • Có kỹ năng quản trị Active Directory.

  • Kinh nghiệm tối ưu hiệu năng, xử lý sự cố, chuyển đổi dữ liệu trên hệ thống cơ sở dữ liệu, sao lưu và phục hồi dữ liệu trên các hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

  • Sở hữu các chứng chỉ như CCNA, CCNP, Azure, Microsoft 365 (đặc biệt bộ Microsoft 365 – E5) sẽ là lợi thế.

  • Khả năng phát hiện và giải quyết các vấn đề liên quan đến CNTT.

  • Kiến thức về phần cứng máy tính và kỹ năng thiết kế, giám sát thi công hạ tầng mạng văn phòng và DataCenter.

Ứng viên có hiểu biết sâu rộng về phát triển hệ thống, cơ sở hạ tầng sẽ có lợi thế trong quá trình ứng tuyển việc làm It Infrastructure
Ứng viên có hiểu biết sâu rộng về phát triển hệ thống, cơ sở hạ tầng sẽ có lợi thế trong quá trình ứng tuyển việc làm It Infrastructure

5. Khu vực tuyển dụng việc làm IT Infrastructure

Ngành CNTT nói chung và lĩnh vực IT Infrastructure nói riêng đang có nhu cầu tuyển dụng mạnh tại các trung tâm kinh tế lớn. Dưới đây là những khu vực nổi bật với nhiều cơ hội việc làm IT Infrastructure:

  • Việc làm Information Infrastructure tại Hà Nội: Hà Nội, với vai trò là thủ đô và trung tâm công nghệ, là nơi tập trung nhiều tập đoàn lớn và ngân hàng, tạo ra một môi trường năng động cho việc làm IT Infrastructure. Nhu cầu tuyển dụng việc làm Hà Nội trong lĩnh vực IT này chủ yếu liên quan đến việc quản lý và giám sát hạ tầng mạng, đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin cho các hệ thống công nghệ.

  • Việc làm Information Infrastructure tại Đà Nẵng: Nhu cầu tuyển dụng IT Infrastructure tại Đà Nẵng đang gia tăng mạnh mẽ, đặc biệt trong việc triển khai và duy trì hệ thống mạng cho các dự án quốc tế và các công ty công nghệ. Doanh nghiệp tại Đà Nẵng cần tuyển dụng các chuyên gia có kinh nghiệm về hạ tầng mạng, bảo mật và các kỹ năng quản lý dự án để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong việc bảo trì và tối ưu hóa các hệ thống công nghệ thông tin.

  • Việc làm Information Infrastructure tại TP. HCM: TP. HCM là trung tâm kinh tế và công nghệ lớn nhất tại Việt Nam, nơi có sự hiện diện của nhiều công ty công nghệ và các tập đoàn quốc tế. Nhu cầu tuyển dụng việc làm tại TP. HCM của IT Infrastructure luôn ở mức cao do sự phát triển mạnh mẽ của các khu công nghệ và trung tâm dữ liệu. Các doanh nghiệp tại đây đòi hỏi các ứng viên có khả năng tối ưu hóa, duy trì và bảo trì hệ thống cơ sở hạ tầng CNTT phức tạp.

Cơ hội việc làm IT Infrastructure mở rộng khắp cả nước
Cơ hội việc làm IT Infrastructure mở rộng khắp cả nước

Tuyển dụng Data Science đang ngày càng gia tăng khi các doanh nghiệp đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ và phân tích dữ liệu. Việc làm trong lĩnh vực này yêu cầu kiến thức chuyên sâu về dữ liệu, các công cụ phân tích và kỹ năng lập trình. Các ứng viên cần phải nắm vững kỹ năng phân tích, tối ưu hóa và giải quyết vấn đề một cách sáng tạo.