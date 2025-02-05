Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH THỂ THAO & DỊCH VỤ TL FITNESS làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 7 Triệu

Mức lương 6 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Times City, Hai Bà Trưng, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 6 - 7 Triệu

Niềm nở, chào đón khách hàng tại CLB;

Viết Hợp đồng, receipt khi có thông tin từ HLV, nhập thông tin hợp đồng đã bán lên phần mềm Master công ty đang sử dụng;

Nhập thông tin lên bảng Doanh thu tại CLB (theo thông tin Receipt đã viết);

Kiểm soát những mặt hàng bán và có tại CLB;

Đôn đốc, kiểm tra vấn đề vệ sinh tại CLB;

Lấy Feedback từ phía khách hàng để làm báo cáo theo tháng;

Nhận nguồn tiền từ quỹ tổng công ty giao, lập bảng dự chi trong tháng và ghi rõ thông tin đã chi tiêu trong tháng để kiểm soát (có bảng sẵn)

Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ;

Độ tuổi: Trên 19 tuổi;

Kinh nghiệm: không yêu cầu kinh nghiệm cao, được đào tạo thêm;

Giao tiếp Tiếng Anh là một lợi thế;

Nhiệt tình, năng động, không nói ngọng hay tiếng địa phương;

Có trách nhiện cao trong công việc, luôn học hỏi để nâng cao nghiệp vụ;

Hoà đồng, giúp đỡ và hỗ trợ đồng nghiệp hoàn thành công việc.

Tại CÔNG TY TNHH THỂ THAO & DỊCH VỤ TL FITNESS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Full-time: 6.000.000 – 7.000.000 đồng/tháng (thử việc nhận 70%), làm việc đủ 26 ngày công/tháng được hưởng phụ cấp năng suất là 600.000 đồng/tháng (áp dụng với nhân viên đã ký HĐLĐ chính thức trên 06 tháng)

Thời gian làm việc từ 8h-19h, nghỉ trưa từ 12h-15h. Nghỉ 01 ngày/tuần;

Tập luyện miễn phí tại CLB;

Hưởng các phúc lợi theo chính sách Công ty đề ra

Làm việc trong môi trường năng động, dân chủ, chuyên nghiệp và có cơ hội để phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỂ THAO & DỊCH VỤ TL FITNESS

