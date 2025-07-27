Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu

Mức lương 6 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Khải Hưng, 84 - 86 Bát Nàn, phường Bình Trưng, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 6 - 7 Triệu

Hỗ trợ triển khai các hoạt động marketing nội bộ và đối ngoại: lên kế hoạch nội dung, cập nhật tin tức, hỗ trợ thiết kế đơn giản, chuẩn bị tài liệu truyền thông...

Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến quảng bá hình ảnh công ty, truyền thông sản phẩm và các dự án đang triển khai.

Hỗ trợ phòng Kinh doanh trong các công việc liên quan đến truyền thông sản phẩm, xây dựng nội dung bán hàng, thu thập thông tin thị trường,...

Quản lý các nền tảng truyền thông số như fanpage, Zalo OA, email marketing,...

Tham gia hỗ trợ tổ chức sự kiện, hội thảo, livestream giới thiệu dự án cùng các bộ phận liên quan.

Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ từ 24 tuổi trở lên, có định hướng phát triển trong lĩnh vực Marketing – Truyền thông – Kinh doanh.

Tốt nghiệp đại học các ngành: Marketing, Truyền thông, Báo chí, Quan hệ công chúng (PR), Quản trị kinh doanh, Thương mại, Kinh tế,... hoặc các ngành có liên quan.

Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo bài bản, hướng dẫn từ công việc cơ bản đến chuyên sâu.

Ưu tiên ứng viên có khả năng viết nội dung, tư duy hình ảnh tốt, biết sử dụng các nền tảng truyền thông như Facebook, TikTok, Canva,...

Có tinh thần trách nhiệm cao, nhanh nhẹn, linh hoạt và sẵn sàng phối hợp với Phòng Kinh doanh trong các chiến dịch truyền thông và hỗ trợ bán hàng.

Ngoại hình ưa nhìn, thái độ tích cực, phong cách làm việc chuyên nghiệp là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 6 – 7 triệu/tháng (tùy năng lực) + thưởng hiệu suất công việc.

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển kỹ năng đa chiều (truyền thông – quản lý – kinh doanh).

Được cầm tay chỉ việc, đào tạo bài bản từ những việc cơ bản nhất cho đến khi bạn đủ tự tin đảm nhận vai trò độc lập.

Có lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng nếu có mong muốn gắn bó lâu dài.

Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định: nghỉ phép, lễ, thưởng Tết, BHXH,... theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)

