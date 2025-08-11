Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ ĐẤT XANH MIỀN TRUNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 2 - 25 USD

I. Chiến lược tài chính

- Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc trong việc xây dựng hệ thống báo cáo quản trị, quản lý tài chính - kế toán phù hợp với quy định của pháp luật và đặc điểm của Công ty.

- Phân tích và tham mưu cho Ban Lãnh đạo cấu trúc và hoạt động quản trị rủi ro về tài chính.

- Xây dựng chiến lược tài chính trung - dài hạn gắn với kế hoạch kinh doanh và đầu tư bất động sản của công ty.

- Lập và kiểm soát kế hoạch ngân sách, dự báo dòng tiền cho từng dự án, từng giai đoạn.

- Đề xuất phương án huy động vốn (vay ngân hàng, hợp tác đầu tư, vốn chủ sở hữu).

- Phân tích hiệu quả tài chính của các dự án đầu tư, hợp đồng phân phối, M&A.

II. Quản trị tài chính – kế toán

- Giám sát toàn bộ hoạt động tài chính – kế toán, đảm bảo tuân thủ chuẩn mực kế toán và pháp luật.

- Kiểm soát ghi nhận doanh thu, chi phí, công nợ, đặc biệt là doanh thu bán hàng và hoa hồng môi giới.

- Quản lý chi phí hoạt động, chi phí đầu tư và chi phí marketing bán hàng dự án.

- Đảm bảo lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo thuế đúng hạn và chính xác.

- Điều phối công tác kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập.

III. Quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ