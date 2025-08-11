Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ ĐẤT XANH MIỀN TRUNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 2 - 25 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ ĐẤT XANH MIỀN TRUNG
- Đà Nẵng: 386 Điện Biên Phủ, Thanh Khê, Đà Nẵng, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 2 - 25 USD
I. Chiến lược tài chính
- Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc trong việc xây dựng hệ thống báo cáo quản trị, quản lý tài chính - kế toán phù hợp với quy định của pháp luật và đặc điểm của Công ty.
- Phân tích và tham mưu cho Ban Lãnh đạo cấu trúc và hoạt động quản trị rủi ro về tài chính.
- Xây dựng chiến lược tài chính trung - dài hạn gắn với kế hoạch kinh doanh và đầu tư bất động sản của công ty.
- Lập và kiểm soát kế hoạch ngân sách, dự báo dòng tiền cho từng dự án, từng giai đoạn.
- Đề xuất phương án huy động vốn (vay ngân hàng, hợp tác đầu tư, vốn chủ sở hữu).
- Phân tích hiệu quả tài chính của các dự án đầu tư, hợp đồng phân phối, M&A.
II. Quản trị tài chính – kế toán
- Giám sát toàn bộ hoạt động tài chính – kế toán, đảm bảo tuân thủ chuẩn mực kế toán và pháp luật.
- Kiểm soát ghi nhận doanh thu, chi phí, công nợ, đặc biệt là doanh thu bán hàng và hoa hồng môi giới.
- Quản lý chi phí hoạt động, chi phí đầu tư và chi phí marketing bán hàng dự án.
- Đảm bảo lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo thuế đúng hạn và chính xác.
- Điều phối công tác kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập.
III. Quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ
Với Mức Lương 2 - 25 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ ĐẤT XANH MIỀN TRUNG Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp tiền ăn cho nhân viên, hỗ trợ tiền xăng cho nhân viên có Ô tô.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ ĐẤT XANH MIỀN TRUNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
