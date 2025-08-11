Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH GK ARCHI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH GK ARCHI
Ngày đăng tuyển: 11/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/09/2025
CÔNG TY TNHH GK ARCHI

Kiến trúc sư

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại CÔNG TY TNHH GK ARCHI

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Ngõ 58 Khúc Thừa Dụ, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tham gia thiết kế chính, đề xuất góp ý về ý tưởng thiết kế Kiến trúc, cảnh quan và giai đoạn khai triển sau ý tưởng
- Trực tiếp thể hiện ý tưởng bằng các phần mềm tương thích: Sketchup, Autocad, Power Point hoặc Revit;
- Phân công công việc, kiểm soát chất lượng, tiến độ công việc về thiết kế Kiến trúc, thiết kế Cảnh quan và thiết kế quy hoạch
- Phối hợp với các bộ môn Kết cấu, M&E để hoàn thiện thiết kế ý tưởng, thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công và thiết kế quy hoạch;
- Tham gia họp chuyên môn, họp về tiến độ và phương thức quản lý dự án, họp về thương thảo hợp đồng, báo giá cho các dự án với Ban lãnh đạo;
- Có thể đi công tác trong và ngoài nước.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm tối thiếu 6 năm trong lĩnh vực quản lý nhóm thiết ý tưởng Kiến trúc nhà cao tầng: Chung cư, khách sạn, Công trình công cộng, Các dự án Quy hoạch;
- Chuyên về thiết kế triển khai từ thiết kế ý tưởng đến thiết kế thi công các công trình cao tầng;
- Nắm vững các tiêu chuẩn về PCCC, tiêu chuẩn thiết kế nhà cao tầng, quy chuẩn, quy phạm hiện hành;
- Sử dụng thành thạo và nhanh chóng phần mềm Sketchup và Autocad, MS Powerpoint;
- Có khả năng chịu áp lực cao, có khả năng làm tăng ca với áp lực tiến độ công việc, chủ động, sáng tạo và có trách nhiệm trong công việc;
- Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh

Tại CÔNG TY TNHH GK ARCHI Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thỏa thuận
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN;
- Hưởng tất cả các quyền lợi từ chính sách của công ty;
- Nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết và các chế độ khác theo quy định nhà nước;
- Lương thưởng tháng 13;
- Được đi du lịch hàng năm
- Làm việc từ T2 - T6 hàng tuần, nghỉ T7, CN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GK ARCHI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GK ARCHI

CÔNG TY TNHH GK ARCHI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 100-102 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

