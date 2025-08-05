Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty TNHH Lotte Property & Development Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Lotte Property & Development Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 05/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/09/2025
Công ty TNHH Lotte Property & Development Việt Nam

Nhân viên Lễ tân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại Công ty TNHH Lotte Property & Development Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: #1701, 17th Floor, West Tower, Lotte Center Hanoi, 54 Lieu Giai, Cong Vi, Ba Dinh, Hanoi

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương Thỏa thuận

CÔNG VIỆC CỤ THỂ
• Chào đón cư dân hoặc khách đến nhà cộng đồng
• Tiếp nhận các văn bản đến và đi
• Tiếp nhận khiếu nại của cư dân, tổng hợp ý kiến của cư dân và phối hợp với Ban quản lý để giải quyết
• Tiếp nhận và đăng ký tiện ích cho cư dân
• Liên hệ với cư dân để nhắc nhở họ thanh toán phí dịch vụ
• Duy trì an ninh tòa nhà bằng cách tuân thủ các quy trình an toàn và kiểm soát việc ra vào thông qua quầy lễ tân
• Thực hiện các nhiệm vụ lễ tân hành chính khác như lưu trữ hồ sơ và nhập dữ liệu
• Giao tiếp và phối hợp với các phòng ban khác trong dự án để giải quyết các vấn đề phát sinh
• Hỗ trợ các nhiệm vụ hành chính
• Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý dự án.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Độ tuổi: 20 ~ 25
• Tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học hoặc đang chờ bằng cấp
• Ngoại hình ưa nhìn, thái độ và ngoại hình chuyên nghiệp

Tại Công ty TNHH Lotte Property & Development Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Lotte Property & Development Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Lotte Property & Development Việt Nam

Công ty TNHH Lotte Property & Development Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

