Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty TNHH Lotte Property & Development Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG VIỆC CỤ THỂ

• Chào đón cư dân hoặc khách đến nhà cộng đồng

• Tiếp nhận các văn bản đến và đi

• Tiếp nhận khiếu nại của cư dân, tổng hợp ý kiến của cư dân và phối hợp với Ban quản lý để giải quyết

• Tiếp nhận và đăng ký tiện ích cho cư dân

• Liên hệ với cư dân để nhắc nhở họ thanh toán phí dịch vụ

• Duy trì an ninh tòa nhà bằng cách tuân thủ các quy trình an toàn và kiểm soát việc ra vào thông qua quầy lễ tân

• Thực hiện các nhiệm vụ lễ tân hành chính khác như lưu trữ hồ sơ và nhập dữ liệu

• Giao tiếp và phối hợp với các phòng ban khác trong dự án để giải quyết các vấn đề phát sinh

• Hỗ trợ các nhiệm vụ hành chính

• Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý dự án.