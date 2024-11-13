Tuyển Hành chính CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DYM MEDICAL CENTER VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: TẦNG HẦM B1, TOÀ EPIC TOWER, NGÕ 19 DUY TÂN, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 2, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

Chào đón khách và hướng dẫn quy trình kiểm tra sức khỏe

Thực hiện check in và check out

Luôn cập nhật thông tin đặt chỗ và thông báo tới các bộ phận liên quan

Tiếp nhận phản hồi và giải quyết các vấn đề liên quan đến khách hàng

Tạo gói khám sức khỏe, lập hồ sơ khách hàng, tổng hợp kết quả khám bệnh của khách hàng

Thực hiện thu ngân, thanh toán; quyết toán với phòng kế toán vào cuối mỗi ngày làm việc

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Anh giao tiếp tốt

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại các vị trí Điều phối viên, Chăm sóc khách hàng, Điều dưỡng...

Giao tiếp tốt, có kỹ năng tổ chức công việc, quản lý thời gian tốt

Thái độ tích cực và sẵn sàng tiếp nhận nhiệm vụ mới được giao

Linh hoạt, khả năng chịu được áp lực cao

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DYM MEDICAL CENTER VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh

Đánh giá KPI và review lương 3 tháng/ lần

Trợ cấp gửi xe

Khám sức khoẻ tổng quát và tiêm vaccine định kỳ

Du lịch định kỳ mỗi năm 1 lần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DYM MEDICAL CENTER VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI

