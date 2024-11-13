Tuyển Hành chính CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DYM MEDICAL CENTER VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DYM MEDICAL CENTER VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
Mức lương
9 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: TẦNG HẦM B1, TOÀ EPIC TOWER, NGÕ 19 DUY TÂN, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 2, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 9 - 13 Triệu
Chào đón khách và hướng dẫn quy trình kiểm tra sức khỏe
Thực hiện check in và check out
Luôn cập nhật thông tin đặt chỗ và thông báo tới các bộ phận liên quan
Tiếp nhận phản hồi và giải quyết các vấn đề liên quan đến khách hàng
Tạo gói khám sức khỏe, lập hồ sơ khách hàng, tổng hợp kết quả khám bệnh của khách hàng
Thực hiện thu ngân, thanh toán; quyết toán với phòng kế toán vào cuối mỗi ngày làm việc
Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng Anh giao tiếp tốt
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại các vị trí Điều phối viên, Chăm sóc khách hàng, Điều dưỡng...
Giao tiếp tốt, có kỹ năng tổ chức công việc, quản lý thời gian tốt
Thái độ tích cực và sẵn sàng tiếp nhận nhiệm vụ mới được giao
Linh hoạt, khả năng chịu được áp lực cao
Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DYM MEDICAL CENTER VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cạnh tranh
Đánh giá KPI và review lương 3 tháng/ lần
Trợ cấp gửi xe
Khám sức khoẻ tổng quát và tiêm vaccine định kỳ
Du lịch định kỳ mỗi năm 1 lần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DYM MEDICAL CENTER VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
