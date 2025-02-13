Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ HẠ TẦNG Ô TÔ THÀNH CÔNG - TCMS làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 13 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ HẠ TẦNG Ô TÔ THÀNH CÔNG - TCMS
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Nhân viên phân tích kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên phân tích kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ HẠ TẦNG Ô TÔ THÀNH CÔNG - TCMS

Mức lương
13 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Ninh: Quảng Ninh, Vietnam, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên phân tích kinh doanh Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

I. Nhiệm vụ chính:
- Phụ trách các hoạt động truyền thông quảng bá thương hiệu của công ty ra thị trường và các công việc truyền thông nội bộ để tăng cường gắn kết đội ngũ.
II. Các công việc chính:
- Lập kế hoạch, phối hợp các bộ phận liên quan để lên ý tưởng, viết bài, thiết kế bài viết, đăng lên website công ty.
- Phát triển các chương trình truyền thông nội bộ & ngoại bộ theo định hướng của công ty (Đảm bảo xuất bản nội dung chất lượng, chính xác và đều đặn hàng tuần/tháng).
- Xây dựng ý tưởng thiết kế các ấn phẩm cho Công ty.
- Đảm nhận về phần thiết kế hình ảnh tại các hội chợ, triển lãm của công ty.
- Xây dựng các kế hoạch chạy quảng cáo chi tiết, phù hợp với chiến dịch Marketing theo ngân sách được phê duyệt.
- Cập nhật xu hướng để đưa ra ý tưởng mới làm tăng tương tác và nhận diện thương hiệu.
- Theo dõi, phân tích, và đánh giá các chỉ số đo lường hiệu quả của content marketing, và nghiên cứu insight khách hàng để tối ưu hiệu quả.
- Báo cáo kết quả định kỳ lên cấp trên.
- Các công việc liên quan khác theo sự phân công của quản lý.
III. Quyền hạn

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ HẠ TẦNG Ô TÔ THÀNH CÔNG - TCMS Thì Được Hưởng Những Gì

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Văn phòng HN: Tầng 11, Thành Công Tower, 79 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội. Trụ sở Ninh Bình: Khu công nghiệp Gián Khẩu, xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất