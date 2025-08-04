Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH SX&TM Minh Ngọc làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Mô tả công việc

• Công tác nhân sự (70%)

- Chủ trì/phối hợp triển khai tuyển dụng nhân sự các cấp, từ khâu lập kế hoạch đến phỏng vấn và đề xuất tuyển chọn.

- Lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động đào tạo – phát triển nhân sự: đào tạo hội nhập, đào tạo chuyên môn, kỹ năng, chương trình phát triển đội ngũ kế cận.

- Tham gia xây dựng, rà soát và hoàn thiện cơ cấu tổ chức, định biên nhân sự, định mức lao động, mô tả công việc.

- Tham gia hỗ trợ công tác xây dựng và cập nhật hệ thống đánh giá năng lực, đánh giá hiệu suất làm việc (KPI, CCF, BSC, 3P...).

- Tham gia xây dựng các quy trình, quy chế, chính sách, hướng dẫn và biểu mẫu chuẩn cho toàn bộ hệ thống nhân sự.

- Tham gia triển khai các dự án về nhân sự: Tái cấu trúc tổ chức, cải tiến mô hình quản trị nhân sự…

• Công tác hành chính (30%)

- Tham gia xây dựng, rà soát và cập nhật các quy trình hành chính, nội quy, quy chế liên quan đến quản trị nội bộ, quản lý tài sản, chi phí hành chính.

- Quản lý hồ sơ, dữ liệu nhân sự (hồ sơ cứng và mềm), đảm bảo lưu trữ, bảo mật và tra cứu đúng quy định.